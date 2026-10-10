Αιγάλεω: Μέχρι τα ξημερώματα η μάχη της Πυροσβεστικής στη βιοτεχνία στον Ελαιώνα – «Ακούσαμε ένα μπαμ, έσκαγαν μπουκάλες»

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Σε εξέλιξη παρέμενε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση με ρούχα και υφάσματα στην περιοχή του Ελαιώνα, στο Αιγάλεω.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο πριν από τη 01:00, ενώ στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Οι δυνάμεις έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των γειτονικών επιχειρήσεων και κατοικιών, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.

Οι πυροσβέστες πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ η επιχείρηση υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Η φωτιά παρουσίαζε αναζωπυρώσεις ακόμη και μετά τις 03:30 τα ξημερώματα.

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Δυσκολίες στην κατάσβεση λόγω των εύφλεκτων υλικών

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχέραιναν τα υφάσματα και τα υπόλοιπα εύφλεκτα υλικά που βρίσκονταν στον χώρο, καθώς προκαλούσαν ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών και περιόριζαν τη δυνατότητα προσέγγισης των εστιών.

Παράλληλα, η διαμόρφωση του χώρου δεν επέτρεπε την πλήρη ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ για την αντιμετώπιση της φωτιάς χρησιμοποιήθηκε και βραχιονοφόρο όχημα.

Παρά τις δυσκολίες, η φωτιά είχε περιοριστεί στον χώρο της επιχείρησης και δεν διαφαινόταν κίνδυνος επέκτασής της στα παρακείμενα κτίρια.

Την ίδια ώρα, πυκνός καπνός εξακολουθούσε να εκλύεται από το σημείο και κινούνταν νότια, προς την περιοχή του Πειραιά, δημιουργώντας επιβαρυμένη ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή.

«Ακούσαμε ένα μεγάλο μπαμ και είδαμε φλόγες και καπνούς»

Κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος, ο οποίος βρισκόταν μπροστά από την επιχείρηση, περιέγραψε όσα αντιλήφθηκε την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά.

«Γύρω στις δωδεκάμιση έγινε. Ήμασταν εδώ. Εγώ, δηλαδή, είχα πέσει να ξαπλώσω, γιατί έπιανα δουλειά από το πρωί, και ακούσαμε ένα μεγάλο μπαμ. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα, στο εργοστάσιο, χαμός. Φλόγες, καπνοί», δήλωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι εργοστάσιο υφασμάτων, αλλά έχουν μέσα και υγραέρια, απ’ ό,τι κατάλαβα, και μπουκάλες που έσκαγαν, αρκετές. Πολλές, πολλές μπουκάλες. Πρώτη φορά είναι που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουν και ασφάλειες οι άνθρωποι μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε, είμαστε κι εμείς σε ένα σοκ».

Λόγω της φωτιάς και των πυκνών καπνών, η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Ελαιώνα, στον Δήμο Αιγάλεω.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμεναν στο σημείο, συνεχίζοντας την επιχείρηση μέχρι την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.