Αγρότες: Κλειστό το Τελωνείο Προμαχώνα για φορτηγά επ’ αόριστον

Οι αγρότες από το μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να κλείσει ο μεθοριακός σταθμός αύριο στις 12:00 για τα φορτηγά επ’ αόριστον.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με την απόφαση θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τα φορτηγά.

Η απόφαση ελήφθη πριν από λίγο στη γενική συνέλευση των αγροτών του μπλόκου του Προμαχώνα.

Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους αφού, όπως λένε, κάποιες ώρες της ημέρας θα προχωράνε στον αποκλεισμό του σταθμού και για τα ΙΧ αυτοκίνητα. Όπως αποφάσισαν, θα εκτιμούν την κατάσταση και θα προχωρούν -για πρώτη φορά από τις 3 Δεκεμβρίου- σε αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού και για τα ΙΧ.