Αγρότες: Αποκλεισμένο μέχρι τις 10 το βράδυ το τελωνείο Ευζώνων – Ενισχύθηκε το μπλόκο

  • Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με αμείωτη ένταση, διαμηνύοντας ότι δεν θα υποχωρήσουν εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
  • Αποφασίστηκε ο οκτάωρος αποκλεισμός του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι τις 10 το βράδυ.
  • Το αγροτικό μπλόκο ενισχύθηκε με αγρότες από τον νομό Κιλκίς, ενώ έχει στηθεί από την 1η Δεκεμβρίου από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Παιονίας.
Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι διαμηνύουν ότι δεν θα υποχωρήσουν εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν να προχωρήσουν στον οκτάωρο αποκλεισμό του. Συγκεκριμένα, θα αποκλειστεί το τελωνείο, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σημειώνεται ότι το μπλόκο ενισχύθηκε και με αγρότες από τον νομό Κιλκίς.

Το αγροτικό μπλόκο στους Ευζώνους στήθηκε από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Παιονίας την 1η Δεκεμβρίου, ενώ τις προηγούμενες ημέρες στο σημείο έφτασαν και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

