Αγρότες: Αποκλεισμένο μέχρι τις 10 το βράδυ το τελωνείο Ευζώνων – Ενισχύθηκε το μπλόκο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι διαμηνύουν ότι δεν θα υποχωρήσουν εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν να προχωρήσουν στον οκτάωρο αποκλεισμό του. Συγκεκριμένα, θα αποκλειστεί το τελωνείο, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σημειώνεται ότι το μπλόκο ενισχύθηκε και με αγρότες από τον νομό Κιλκίς.

Το αγροτικό μπλόκο στους Ευζώνους στήθηκε από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Παιονίας την 1η Δεκεμβρίου, ενώ τις προηγούμενες ημέρες στο σημείο έφτασαν και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας.