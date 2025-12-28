Αγρότες: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των Μαλγάρων

Σύνοψη από το

  • Ανοιχτά παραμένουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μπλόκο των Μαλγάρων. Οι αγρότες έδωσαν παράταση στο άνοιγμα του ρεύματος προς Αθήνα λόγω αυξημένης κίνησης και κακών καιρικών συνθηκών.
  • Ο σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει ότι αύριο Δευτέρα θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα, τόσο προς Αθήνα όσο και προς Θεσσαλονίκη.
  • Τα ρεύματα αναμένεται να ανοίξουν την Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των Μαλγάρων

Ανοιχτά είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες έδωσαν παράταση στο άνοιγμα του ρεύματος προς Αθήνα και μετά τις 18:00, όσο συνεχίζει να υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων, για τη διευκόλυνση των οδηγών, λόγω και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν (ισχυροί άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ).

Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει ότι αύριο Δευτέρα θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) τα οποία θα ανοίξουν την Τρίτη για να περάσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα αντέχουν οι άνδρες στο σεξ ανάλογα με την ηλικία – Ποιοι κατέχουν την πρωτιά;

Γκρίζα μαλλιά: Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν ενέσεις που επαναφέρουν το φυσικό χρώμα

Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2026

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Ποιοι μπορούν να μετακινούνται χωρίς εισιτήριο ή και ποιοι με μειωμένο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:27 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Χαμόγελο του Παιδιού: Συνεχίζεται η αναζήτηση του 8χρονου που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα – Έληξε το Amber Alert

Ένας 8χρονος αγνοείται στην Αρτέμιδα Αττικής, με την αναζήτηση του μικρού παιδιού να συνεχίζετ...
19:46 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Σημειωτόν η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα: Ουρές χιλιομέτρων στη Βοιωτία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, με την Εθνική Οδό Α...
18:26 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Οι αγρότες της Εύβοιας άνοιξαν τα διόδια των Αφιδνών – Περνούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα

Oι αγρότες της Εύβοιας, συντονισμένοι και με τα υπόλοιπα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, βρίσκοντα...
18:18 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Καραμπόλα 5 οχημάτων στο ύψος της Πάχης, στο ρεύμα προς Αθήνα – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/12), στο ύψος της Πάχης Μεγαρέω...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα