Αγρίνιο: «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος που συγκίνησε την Ελλάδα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρίνιο: «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος που συγκίνησε την Ελλάδα

Ρίγη συγκίνησης σκόρπισε ο τυφλός μαθητής, Γιάννης Παπαθανασίου, που παρέλασε ως σημαιοφόρος κατά τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, στο Αγρίνιο.

«Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ και συγκινήθηκα που ήμουν μπροστά με την σημαία και χειροκροτούσαν όλοι», ανέφερε ο Γιάννης στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε «έβγαλα τον μεγαλύτερο βαθμό και μπήκα σημαιοφόρος. Όταν μου ανακοίνωσαν ένιωσα μεγάλη χαρά. Έβγαλα 19,7».

 

Από την πλευρά της η μητέρα του Γιάννη ανέφερε πως κλαίει από συγκίνηση όλη μέρα, βλέποντας τον γιο της ως σημαιοφόρο στην μαθητή παρέλαση. «Νιώθω περήφανη. Είμαι 1,60 “με τα χέρια ψηλά”, που λέει και ο Γιάννης “ένα μέτρο κι ένα μίλκο”, αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο. Χωρίς την βοήθεια από τις δύο μου κόρες και τον άνδρα μου δεν θα τα καταφέρναμε. Όλοι μαζί, αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια».

Ο Διευθυντής του Σχολείου στο Αγρίνιο, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη τον μαθητή με τα προβλήματα όρασης, τους γονείς του, τους καθηγητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος και, κυρίως, τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης κκ. Φραγκούλη Αλεξάνδρα ΠΕ04.01 ΕΑΕ (Φυσικό) και Σαλάκου Νικολέτα ΠΕ02 ΕΑΕ (Φιλόλογο).

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια, όμως θέλω να τα δώσω και στους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα στους μαθητές της τάξης του, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση. Αποδείχθηκε έμπρακτα λοιπόν, ότι η συμπερίληψη σαν μία συνεχής διαδικασία εξέλιξης και προσπάθειας, απευθύνεται όχι μόνος στους μαθητές, αλλά σε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνία πολιτεία. Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες» είπε ο διευθυντής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η θεραπεία που αντιμετωπίζει πέτρες στα νεφρά και ουρική αρθρίτιδα ίσως να κρύβεται στα… φίδια – Τι έδειξε νέα μελέτη

ΠΙΣ: Σταματήστε να «γκουγκλάρετε» την υγεία σας – Ο γιατρός είναι η μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ποια ταμεία τις καταβάλλουν σήμερα και πότε θα γίνουν οι πληρωμές του Δεκεμβρίου

North Evia Pass 2025: Έως σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers – Τα SOS της τελευταίας στιγμής που πρέπει να γνωρίζετε

Η Google εξέδωσε ενημέρωση για «παραβίαση ασφαλείας» προς όλους τους χρήστες του Gmail – 2η φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες

Τρομακτικές μεταμφιεσμένες φιγούρες στην είσοδο σπιτιού οικογένειας προκάλεσαν πανικό… αδίκως
περισσότερα
11:50 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Λειψυδρία: Ιστορικό χαμηλό 15ετίας για τον Μόρνο – Στο τραπέζι έκτακτα μέτρα

Η λειψυδρία αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουν σημάνει «συναγερμό» στην κυβέρνηση...
11:40 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ρούλα Πισπιρίγκου: «Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο, έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

Προβλήματα υγείας φαίνεται πως αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία έχει καταδικαστεί πρ...
11:29 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» για επισκευή οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου που έχουν υποστεί φθορές

«Ξηλώνονται» για να επισκευαστούν δεκατρείς από τις «Ομπρέλες» του διάσημου, αγαπημένου και πο...
09:12 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο ατύχημα στη Βάρη – Φορτηγό «τούμπαρε» και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (29/10) το πρωί στη Βάρη, όπου ένα φορτηγό τούμπαρε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς