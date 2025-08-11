Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια – Πληρότητες 100% στα πλοία λόγω αδειών

Αυξημένη παραμένει η κίνηση και σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου, στα μεγάλα λιμάνια της χώρας, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Δεκαπενταύγουστου. Τα πλοία αναχωρούν για τα νησιά με πληρότητες που φτάνουν ή και ξεπερνούν το 100% σε μια από τις δυνατές περιόδους του καλοκαιριού.

Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 23 δρομολόγια, τις πρώτες πρωινές ώρες αναχώρησαν τα 19 από αυτά, εκ των οποίων τα 13 τις πρώτες δυόμιση ώρες για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και το Βορειοανατολικό Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μεγάλη κίνηση μέσα στο λιμάνι, αλλά και στους γύρω δρόμους και να επικρατεί το αδιαχώρητο. Οι επιβάτες πρέπει να προσέρχονται περίπου μία ώρα πριν, ώστε να αποφύγουν απρόοπτα και να μην χάσουν το πλοίο.

