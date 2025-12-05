Αυτοψία Χαρδαλιά στον Κηφισό: «Φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές – Αποφύγαμε τα χειρότερα»

  • Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποίησε αυτοψία στον Κηφισό εν μέσω της κακοκαιρίας «Byron», δηλώνοντας ότι «φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές».
  • «Tο φαινόμενο συνεχίζεται όχι με την ίδια ένταση, πιστεύουμε ότι θα εκτονωθεί στις επόμενες ώρες» ανέφερε και τόνισε ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
  • Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε σε 54 αντιπλημμυρικά έργα, τέσσερα εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί και άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη ή δημοπράτηση, με στόχο την ολοκλήρωση όλων έως τον Σεπτέμβριο του 2026.
Αυτοψία στον Κηφισό πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας «Byron».

Όπως δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς: «Πάρα πολλά προβλήματα, δεν σας κρύβω ότι φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές. Συνεχίζεται το φαινόμενο όχι με την ίδια ένταση, πιστεύουμε ότι θα εκτονωθεί στις επόμενες ώρες. Θέλω να πω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, σε κάθε περίπτωση όμως κράτησαν και ο Κηφισός και η Πικροδάφνη και ο Ποδονίφτης και ο Ιλισσός και ο Βριλισσός και το Χαϊδαρόρεμα και το Κόρμπι, οριακά κρατήσαμε και τον Σαρανταπόταμο».

«Τα προβλήματα στη Δυτική Αττική είναι πιο σύνθετα, το καταλαβαίνετε. Έχουμε να κάνουμε με 3,8 εκατομμύρια στρέμματα στην Αττική, άναρχα δομημένα, με αυθαίρετες παρεμβάσεις εγκληματικές εδώ και δεκαετίες. Συνεχίζουμε και προσπαθούμε σε αυτή τη μάχη να είμαστε συνεπείς» πρόσθεσε και συνέχισε: «Θυμίζω ότι δεσμεύτηκα πριν 18 μήνες για 54 συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα, τέσσερα από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ένα από αυτά είναι η διευθέτηση του ρέματος του Αη Γιάννη που έχει άμεση σχέση με τμήμα του Σαρανταπόταμου, εννέα είναι σε εξέλιξη το Κόρμπι, ο Ιλισσός, κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή τρία είναι στο Ελεγκτικό, δημοπρατημένα ήδη, οκτώ από αυτά είναι σε φάση δημοπράτησης και μέχρι πιστεύω το τέλος Ιανουαρίου θα είναι στον αέρα και μένουν 30 έργα που πιστεύουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 θα είναι στον αέρα».

«Δηλαδή σε 24 μήνες θα έχουμε δρομολογήσει και τα 54 αυτά σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα. Και συνεχίζουμε με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία. Είναι μια μάχη που πρέπει να την δώσουμε, αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε σημειακά ζητήματα σε πολλές γειτονιές, δεν μπορούμε με ένα μαγικό ραβδί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να δώσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα εδώ και δεκαετίες που παρουσιάζονται στα θέματα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής» συμπλήρωσε.

«Θέλω να θυμίσω ότι η Αττική και η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αφορά σε 448 ρέματα. Θέλω να το σημειώσετε αυτό, 881 χιλιόμετρα που πρέπει να τα καθαρίσουμε, να τα διευθετήσουμε, να εξασφαλίσουμε όρους πραγματικής παροχέτευσης. Ολοκληρωμένο σχέδιο εδώ και δεκαετίες δεν μπόρεσε ποτέ να εφαρμοστεί, πιστεύω όμως ότι βήμα με το βήμα, μέρα με τη μέρα, κάνουμε και ένα βήμα για να είμαστε λίγο πιο ασφαλείς» κατέληξε.

