Αχαΐα: Δύο 15χρονοι πούλησαν τα ναρκωτικά στον μαθητή που κατέρρευσε στο σχολείο – 8 συλλήψεις

κοινωνία

Σχολεία θρανία

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση που ήρθε στο φως σε Γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας, όπου 13χρονος μαθητής έκανε χρήση κάνναβης μέσα στο σχολείο, με αποτέλεσμα να εμφανίσει σπασμούς και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε πως το παιδί είχε αγοράσει τη ναρκωτική ουσία από δύο 15χρονους συμμαθητές του έναντι 15 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τρεις μαθητές Γυμνασίου, ένας 13χρονος και δύο 15χρονοι, συνελήφθησαν στην Κάτω Αχαΐα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Επιπλέον, συνελήφθησαν πέντε γονείς των ανήλικων κατηγορούμενων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, έπειτα από ενημέρωση της διευθύντριας και εκπαιδευτικών, το μεσημέρι της Παρασκευής, ένας 13χρονος μαθητής έκανε χρήση κάνναβης μέσα σε Γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας, κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει έντονους σπασμούς και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας της Κάτω Αχαΐας.

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.

Αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τους δύο 15χρονους κατηγορούμενους, ενώ σε έρευνες, που διενεργήθηκαν στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ, συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί η πηγή προέλευσης των ναρκωτικών, αλλά και η ύπαρξη τυχόν άλλων μαθητών του Γυμνασίου, που κάνουν χρήση ναρκωτικών.

 

 

