Αμπελόκηποι: Συνελήφθη 49χρονος που έδωσε στον ανήλικο γιο του 2 φωτοβολίδες σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Αμπελόκηποι: Συνελήφθη 49χρονος που έδωσε στον ανήλικο γιο του 2 φωτοβολίδες σε ποδοσφαιρικό αγώνα
Στη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος παρέδωσε στον 12χρονο γιο του δύο φωτοβολίδες κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, στο γήπεδο των Αμπελοκήπων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Κυριακής (26/10).

Η σύλληψη του 49χρονου έγινε από αστυνομικούς που είχαν διατεθεί σε μέτρα τάξης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου, να παραδίδει στον 12χρονο γιο του δύο φωτοβολίδες χειρός, τις οποίες ενεργοποίησε ο ανήλικος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο ανήλικος δεν συνελήφθη ως ποινικά ανεύθυνος.

