Θεοχάρης: Στόχος να ανοίξει ο τουρισμός έως τις 14 Μαΐου - Με σύνθημα "All you want is Greece" - ΒΙΝΤΕΟ

Τo μήνυμα πως ο τουρισμός στη χώρα μας είναι έτοιμος να ανοίξει τις πύλες του έως τις 14 Μάϊου, εφόσον το επιτρέψουν τα υγειονομικά δεδομένα, έστειλε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ITB Berlin, έκθεσης η οποία παραδοσιακά αποτελεί βαρόμετρο ενόψει του ανοίγματος της τουριστικής αγοράς και που φέτος πραγματοποιείται ψηφιακά λόγω της πανδημίας. Ο κ. Θεοχάρης, με σύνθημα "All you want is Greece, προσκάλεσε το διεθνές κοινό να επισκεφθεί τη χώρα μας και φέτος για διακοπές,

"Φέτος και για πάντα, «το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα». Για να έρθει το χαμόγελο στα χείλη σας, με την ελπίδα ότι θα ξαναπάρετε πίσω τη ζωής, το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα", είπε ο υπουργός Τουρισμού.

Μέχρι να ανοίξει η χώρα μας τις τουριστικές πύλες της, ο κ. Θεοχάρης εξήγησε ότι θα εξεταστεί το πιλοτικό άνοιγμα, κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές Απριλίου, με χώρες της ΕΕ, αλλά και χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει με τον εμβολιασμό, όπως το Ισραήλ. Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε πάντως, ότι ο σχεδιασμός θα υλοποιηθεί πάντα με βάση τις συνθήκες της πανδημίας.

Οι τρεις προϋποθέσεις