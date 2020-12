"Covid19 and Childhood Cancer": Διεθνής Διαδικτυακή Επιστημονική Συνάντηση για τον παιδικό καρκίνο στην εποχή της πανδημίας

Διεθνή Διαδικτυακή Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Παιδικός καρκίνος στην εποχή της πανδημίας Covid-19» διοργανώνει την Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2020 στις 19:00 το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο». Η Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO και Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων παιδιών με καρκίνο» κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη θα «υποδεχτεί» αρχηγούς κρατών, κορυφαίους επιστήμονες και διακεκριμένους ομιλητές από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους γύρω από το ευαίσθητο θέμα του παιδικού καρκίνου την περίοδο της πανδημίας.

Την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης δοκιμάζεται από την πανδημία του COVID-19, πολλά παιδιά συνεχίζουν να δίνουν σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Μία μάχη που δεν σταματά ποτέ.

Για τον λόγο αυτό, ειδικοί από κάθε γωνιά του πλανήτη θα συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τον παιδικό καρκίνο κατά την περίοδο της πανδημίας, θα αναλύσουν τους παράγοντες κινδύνου και θα προτείνουν λύσεις και μέτρα προστασίας.

Στην διαδικτυακή εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό η Α.Ε. η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίαΚατερίνα Σακελλαροπούλου, η Α.Μ. Βασίλισσα Mαxima της Ολλανδίας, η Α.Ε. ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας κυρίαΆντρη Αναστασιάδη, η Γενική Διευθύντρια της UNESCO κυρίαAudreyAzoulay, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer κύριοςAlbertBourla, ο Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής του ImperialCollegeLondonSirMagdiYacoub και ο Καθηγητής Ογκολογίας κύριος DavidKhayat, Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Εθνικού Ογκολογικού Ινστιτούτου της Γαλλίας.

Συντονιστής του πρώτου μέρους της εκδήλωσης θα είναι ο διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή» κύριος Αλέξης Παπαχελάς.

Η δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης θα επικεντρωθεί στον σημαντικό ρόλο της διπλωματίας στον τομέα της υγείας στην εποχή της πανδημίας. Το πάνελ των ομιλητών θα αποτελείται από: τον Υπουργό Εξωτερικών κύριο Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Υγείας κύριοΒασίλη Κικίλια, τον Καθηγητή και Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κύριοΜελέτιο Αθανάσιο-Δημόπουλο, την Α.Ε. τονΠρέσβη των ΗΠΑ κύριοGeoffreyPyatt, την Α.Ε. τονΠρέσβη του Καναδά κύριοMarkAllen, την Α.Ε. τηνΠρέσβη της Ολλανδίας κυρία StellaRonner – Grubacic και τον Κοινό Διοικητή των Διασυνδεόμενων Παιδιατρικών Νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Π.&Α. Κυριακού» κύριο Εμμανουήλ Παπασάββα.

Συντονιστής της ενότητας αυτής θα είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης.

Η θεματική της τρίτης ενότητας θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο της πανδημίας και τις επιπτώσεις που επιφέρει στα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο. Στην συζήτηση θα συμμετέχουν: η Καθηγήτρια και Διευθύντρια της ΜΕΘ του Nοσοκομείου ΕυαγγελισμόςκυρίαΑναστασία Κοτανίδου, ο Καθηγητής και Ιατρικός Διευθυντής του Ογκολογικού Παιδιατρικού Κέντρου «PrincessMαxima» της ΟλλανδίαςDr. RobPieters, o Καθηγητής της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Τορόντο “TheHospitalforSickChildren” κύριος EricBouffet, MD, FRCP(C), ο Καθηγητής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων της Φιλαδέλφεια “Children'sHospitalofPhiladelphia”κύριος Θεοκλής Ζαούτης, MD, MSCE, ο Καθηγητής και Διευθυντής Παιδιατρικής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου JohnsHopkins “TheJohnsHopkinsUniversitySchoolofMedicine”κύριοςDonaldSmall, M.D., Ph.D. και η Παιδίατρος Αιματολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας της Ογκολογικής Μονάδας Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη «ΕΛΠΙΔΑ» Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» κυρία Σοφία Πολυχρονοπούλου, MD, PhD.

Συντονιστής της ενότητας αυτής θα είναι ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας και Επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας κύριοςΣωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος και θα κλείσει τις εργασίες της εκδήλωσης με τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν καθώς επίσης με δικές του παρεμβάσεις και τοποθετήσεις.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση από το παρακάτω link:

https://www.eventora.com/en/Events/covid19-and-childhood-cancer