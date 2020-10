Της Ελένης Καραμήτσου

Ήταν το 1962 όταν ο σπουδαίος Μάνος Χατζιδάκις κατέκτησε και τον αμερικανικό Νότο με τη μουσική του και το ταλέντο του. Την πόρτα στην Country μουσική και από εκεί την επιτυχία στα αμερικανικά και βρετανικά τσαρτ του προσέφερε το "Μην τον ρωτάς τον ουρανό". Το τραγούδι αυτό συνέθεσε ο Μάνος Χατζιδάκις για την ταινία του Ντίμη Δαδήρα "Το νησί των γενναίων" το 1959, ενώ τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Η Μαίρη Λω ήταν εκείνη που ηχογράφησε το τραγούδι την ίδια χρονιά.

Όμως το τραγούδι έγινε διεθνής επιτυχία από τη φωνή της Μπρέντα Λι, μία από τις πιο γνωστές, επιτυχημένες και επιδραστικές ερμηνεύτριες της εποχής της. Ήταν εκείνη που ερμήνευσε το "All Alone Am I" το 1962 και το έκανε τεράστια επιτυχία σε ΗΠΑ και Βρετανία κατακτώντας τις κορυφαίες θέσεις στα τσαρτ.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου της Μπρέντα Λι, Jackie Monaghan περιέγραψε στο enikos.gr πώς έφθασε το τραγούδι στην ερμηνεύτρια. Η ίδια η Μπρέντα Λι δεν είχε άμεση συνεργασία με τον Μάνο Χατζιδάκι, αλλά ήταν ο Όουεν Μπράντλεϊ, παραγωγός της Μπρέντα Λι στην Decca, που άκουσε το τραγούδι και πίστεψε ότι ήταν το κατάλληλο για εκείνη. Έτσι, ο Άρθουρ Άλτμαν το μετέφρασε στα αγγλικά και το ηχογράφησε η "Little Miss Dynamite" στις 9 Αυγούστου 1962. Κυκλοφόρησε ως ομότιτλο άλμπουμ στις 24 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στο B Side του LP ήταν το "Save all your lovin' for me". Το "All Alone am I" έγινε η μόνη επιτυχία της για το 1962, ενώ ο Μάνος Χατζιδάκις βραβεύτηκε από το Country Music Association του Νάσβιλ- Τενεσί για το "Καλύτερο Τραγούδι της Χρονιάς".

Κατέκτησε τα Top 10 των ΗΠΑ και της Βρετανίας ενώ έφθασε έως το #3 του Billboard Hot 100 τον Νοέμβριο του 1962 και στο #7 στα βρετανικά τσαρτ τον Φεβρουάριο του 1963. Επίσης, έμεινε επί πέντε εβδομάδες στο τσαρτ του αμερικανικού Billboard στην κατηγορία "easy listening" από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 1962. Η Μπρέντα Λι έχει το παρατσούκλι "Little Miss Dynamite" καθώς έχει ύψος μόλις 1,47 αλλά η φωνή της έχει τόση δύναμη που είναι εκρηκτική.