Ένα φιλμ για τον Άλιμο σαρώνει σε διεθνή φεστιβάλ

O Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης θα παρουσιάσει επίσημα, σε avant-première, το φιλμ του Νίκου Μαστοράκη “Alimos, Greek Riviera’s Blue Diamond” (“Aλιμος, το γαλάζιο διαμάντι της ελληνικής Ριβιέρας”) που έχει ήδη πάρει πολλές διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και τουριστικών ταινιών.

«Με δέκα επίσημες συμμετοχές και δυο βραβεία, το φιλμ είναι ένα σύγχρονο προφίλ της πόλης του Αλίμου, μέσα όμως από μια οπτική και αισθητική που σπάνια συναντά κανείς σε ντοκιμαντέρ αυτού του είδους» δήλωσε ο κ. Κονδύλης. «Η αρχική μας πρόθεση ήταν ένα φιλμ που προβάλλει τουριστικά και πολιτιστικά τον Άλιμο στη διεθνή αγορά, όμως στην περιπετειώδη διαδρομή των γυρισμάτων, του μοντάζ και της ολοκλήρωσης, αυτό που προέκυψε είχε μεγαλύτερο βάρος από το συνηθισμένο «διαφημιστικό ταινιάκι,» ήταν ένα σαραντάλεπτο αφήγημα όπου ο (προ κορωνοϊού) ρεαλισμός είχε διακριτικούς λυρικούς τόνους και η πόλη, μέσα από τον φακό του Νίκου Μαστοράκη, βραβευμένου σκηνοθέτη (ο οποίος είναι και Αλιμιώτης!) είχε μια γοητεία που ίσως και οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλης μας να μην έχουν ανακαλύψει ακόμη. Έτσι, όταν είδαμε την πρώτη προβολή, αποφασίσαμε ότι άξιζε, το φιλμ αυτό, να υποβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ για ντοκιμαντέρ και ταινίες τουριστικού περιεχόμενου. Θέλουμε να το δούν οι υποψήφιοι ξένοι επισκέπτες μας αλλά και οι συμπατριώτες μας. Για τον σκοπό αυτό, το φίλμ διατίθεται σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, εντός και εκτός Ελλαδος, χωρίς αμοιβη.»

Ο Νίκος Μαστοράκης, δημιουργός του φιλμ λέει: «Όταν ο Ανδρέας Κονδύλης μου ζήτησε πιεστικά (αλλά και πειστικά) να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τον Άλιμο, ήμουν αρχικά αρνητικός, έχοντας ακόμη ζωντανές τις εμπειρίες από το φιλμ “Mykonos, The Soul of an Island.” Eκεί όμως τα πέντε βραβεία που πήραμε και το 9. 2 του IMDB, οφείλονταν ίσως στο ερευνητικό, κριτικό και πολλές φορές καταγγελτικό ύφος του φιλμ. Ήταν μια σύγχρονη κοινωνική ανατομία ενός φαινομένου, εργαλεία που δεν θα μπορούσα να επιστρατεύσω για τον Άλιμο. Όμως με εμπιστοσύνη στον Ανδρέα Κονδύλη, άνθρωπο υψηλής αισθητικής και διερευνώντας τη «γειτονιά» μου, ανακάλυψα ότι υπάρχει μια φόρμουλα που επιτρέπει την προβολή χωρίς υπερβολή και την πραγματικότητα βασισμένη στην εντιμότητα. Ήταν ένα δύσκολο φιλμ, με γυρίσματα όλο το περσινό καλοκαίρι που δεν έλεγαν να τελειώσουν ποτέ, αλλά είχα σύμμαχο την αεικίνητη κάμερα (σε γη, ουρανό και θάλασσα) του Αλέξη Αλεξίου, μαγευτικές τοποθεσίες, υπέροχα ηλιοβασιλέματα, μια θρυλική παραλία που έσφυζε από ζωή μέρα-νυχτα και, αργότερα όλα αυτά, με κάπου 800 ώρες μοντάζ ενός υλικού πάνω από 60 ώρες, κάτω από την ήπια, γοητευτική αφήγηση του Άρη Γεροντάκη, έφτιαξαν αρμονικά ένα σύγχρονο μεν αλλά αειθαλές πορτραίτο της πόλης του Αλίμου. Τα φεστιβάλ που μας αποδέχτηκαν (δέκα επίσημες συμμετοχές και δυο βραβεία μέχρι σήμερα, με άλλα 20 φεστιβάλ να αποφασίζουν στο κοντινό μέλλον) δεν είναι ούτε η Μόστρα, ούτε οι Κάννες, ούτε τα Όσκαρ. Είναι πάντως έγκυρα διεθνή φεστιβάλ, ειδικά για ντοκιμαντέρ και τουριστικά φιλμ, όπου όμως ο μέσος όρος υποβολής συμμετοχών είναι πάνω από 4, 000 ταινίες για το κάθε ένα, επομένως ακόμη και η αποδοχή ως επίσημη συμμετοχή, είναι τιμητική. Τα οφέλη για τον Άλιμο, από αυτές τις διακρίσεις που ήρθαν ήδη και εκείνες που ελπίζουμε ότι θα προστεθούν στο μέλλον, είναι πολλά και ανεκτίμητα, δεδομένου ότι η πόλη, με την αρχαία ιστορία της και τη σύγχρονη ποιότητα ζωής, θα γίνει γνωστή σε ένα κοινό εκατοντάδων εκατομμυρίων θεατών που ούτε καν την είχαν ποτέ ακούσει. Η ιδέα του δημάρχου να διατεθεί το φίλμ χωρίς αμοιβή σε ελληνικά και ξένα τηλεοπτικά κανάλια είναι ριζοσπαστική και, ως δημιουργό που πρέπει να παραιτηθεί απο ορισμένα δικαιώματά του, με βρίσκει απολύτως σύμφωνο»

Μερικά ακόμη στοιχεία για το φίλμ: Γυρίστηκε με HD κάμερες 6 διαφορετικών ειδών (δυο drone, handheld, gimbal, telephoto, underwater) σε συνολικά 28 ημέρες και νύχτες. Camera και drone: Αλέξης Αλεξίου. Δευτερη camera: Νίκος Μουρατίδης. Μοντάζ: ‘Εκτωρ Μπαρδάκος/Νίκος Μαστοράκης. Coloring: Μάνθος Σάρδης. Αφηγητης: Άρης Γεροντάκης. Παραγωγή: Omega Entertainment. Executive Producers: Κυριακή Τσανάκαλη, Νίκος Μουρατίδης. Σενάριο: Νίκος Μαστοράκης/Fred Perry. Σκηνοθεσία και παραγωγή: Νικος Μαστορακης.