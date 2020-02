Εγκαίνια ανακαινισμένου 3ου ορόφου ξενώνα ΕΛΠΙΔΑΣ

Με μεγάλη χαρά, αλλά και συγκίνηση, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου 3ου ορόφου του «Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ», τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε και υλοποιήθηκε από την Επιτροπή ELPIDA YOUTH.

Στην ομιλία της η κυρία Βαρδινογιάννη ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους μεγάλους δωρητές για την πραγματοποίηση της ανακαίνισης και συγκεκριμένα: το Trafigura Foundation , και τον εκπρόσωπό του κύριο Vincent Faber , την Trafigura Maritime Ventures Pte Ltd - Greek Branch , και την εκπρόσωπό της κυρία Πένυ Μποροβήλου. Επίσης ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του ELPIDA Youth κυρίες Λάουρα Λαλαούνη Δράγνη, και Αναστασία Κολλάκη και τις ναυτιλιακές εταιρείες Oceangold Tankers και Chartworld Shipping Corporation καθώς και την κυρία Ιωάννα Προκοπίου της εταιρείας Dynagas Ltd για την πολύτιμη συμβολή τους στην ανακαίνιση του 3ου ορόφου του «Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ» .

Ο ανακαινισμένος 3ος όροφος του Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ

Ο κύριος Vincent Faber, διευθυντής του Ιδρύματος Trafigura, δήλωσε στην ομιλία του: «Το Ίδρυμα Trafigura είναι υπερήφανο που υποστηρίζει την ανακαίνιση του Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ, ένα σημαντικό έργο που θα προσφέρει ένα άνετο και ζεστό περιβάλλον για τα άρρωστα παιδιά και τις οικογένειές τους», ενώ η κυρία Πένυ Μποροβήλου, εκπρόσωπος της Trafigura Maritime Ventures Pte Ltd-Greek Branch εξέφρασε τη χαρά που τους δόθηκε η δυνατότητα να προσφέρουν τη βοήθειά τους στηρίζοντας έναν τόσο σημαντικό σκοπό.

Σε αναγνώρισή της πολύτιμής στήριξής τους, η κυρία Βαρδινογιάννη τους απένειμε την Τιμητική Πλακέτα της «ΕΛΠΙΔΑΣ».

Η ανακαίνιση του 3ου ορόφου του «Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ» πραγματοποιήθηκε με τα έσοδα εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2019 στοn χώρο του «The Blender Gallery» στη Γλυφάδα. Την εκδήλωση πραγματοποίησαν οι ναυτιλιακές εταιρείες Trafigura Maritime Ventures Pte Ltd, Chartworld Shipping Corporation, Dynagas Ltd και Oceangold Tannkers. Την εκδήλωση στήριξαν μέσω δωρεών σημαντικές ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ το Trafigura Foundation διπλασίασε το ποσό που συγκεντρώθηκε από την εκδήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο «Ξενώνας ΕΛΠΙΔΑ» δημιουργήθηκε το 1999. Βρίσκεται πλησίον της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», προσφέροντας φιλοξενία σε παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους για όσο χρόνο διαρκεί η θεραπεία τους. Μέσα στον Ξενώνα λειτουργεί σχολείο, ενώ εξειδικευμένο προσωπικό προσφέρει στα παιδιά και τις οικογένειές τους μια πληθώρα δραστηριοτήτων καθώς και ψυχολογική στήριξη. Στον «Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ» έχουν φιλοξενηθεί μέχρι σήμερα περισσότερες από 2.000 οικογένειες.