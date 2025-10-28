28η Οκτωβρίου – Αρχειακό βίντεο του ΓΕΕΘΑ για την κήρυξη του πολέμου: «Μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας»

«Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας. Τιμή και Δόξα στους Αθανάτους Ήρωες του Έπους του ‘40!» αναφέρει η ανάρτηση του ΓΕΕΘΑ για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

«Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! Ζήτω το Έθνος! Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις!» προσθέτει.

