Ζωή Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Οι γονείς λένε ότι ‘θάψατε τα παιδιά μας, δεν θα θάψετε την αλήθεια’»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν καλεσμένη το πρωί του Σαββάτου (27/9) στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και αναφέρθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του το μοιραίο βράδυ της 28η Φεβρουαρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Παρασκευή (26/09), η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ενέκρινε το αίτημα εκταφής της σορού, μόνο για την ταυτοποίηση. Με το αίτημα του κ. Ρούτσι να μη γίνεται πλήρως αποδεκτό, καθώς δεν εγκρίθηκε ο τοξικολογικός έλεγχος, ο ίδιος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

«Δεν έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς»

«Έχει οργιάσει το παρασκήνιο κι όλες οι προσπάθειες να ελεγχθεί η δικαιοσύνη και να παραχαρακωθεί η έρευνα για να μην βγουν στοιχεία», είπε αρχικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συμπλήρωσε: «Ξέρουμε ότι έζησαν παιδιά από τη σύγκρουση. Δεν είναι καταγεγραμμένο αυτό, γιατί δεν έγιναν σε καμία σορό τοξικολογικές εξετάσεις».

Όπως είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν έγινε δειγματολειψία και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας. «Οι γονείς φτάνουν να λένε ότι “θάψατε τα παιδιά μας, δεν θα θάψετε την αλήθεια”. Αυτό που προσπαθούν να ξεθάψουν οι γονείς είναι η αλήθεια».

«Δεν έγιναν όλα όσα θα αποκάλυπταν περισσότερα στοιχεία. Για να βγει η αλήθεια πρέπει να πάψουν να ενεργούν ελεγχόμενοι δικαστές, διότι αυτό που έγινε χθες, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανήγγειλε τι θα κάνει η δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προανήγγειλε με δελτίο τύπου τι θα κάνει η δικαιοσύνη και βγήκε δημοσίευμα στο Πρώτο Θέμα, που ξέρει καλύτερα τι κάνει η δικαιοσύνη από τους εισαγγελείς, όπως φαίνεται. Είναι το μέσο που δημοσίευσε τα αλλοιωμένα ηχητικά από το βράδυ του εγκλήματος για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη ότι ήταν μόνο ανθρώπινο λάθος. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μία ολόκληρη επιχείρηση να οδηγηθούν τα πράγματα σε μία κατεύθυνση, ότι θα κάνουμε εκταφή μόνο για ταυτοποίηση», σημείωσε.

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως η πρόεδρος του Αρείου Πάγου «ξεσπαθώνει» με τις δηλώσεις της κατά των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

«Για το ζήτημα της ταυτοποίησης οι συγγενείς εκφράζουν ανησυχία και αμφιβολία. Για το ζήτημα μη διενέργειας ιατροδικαστικών εξετάσεων οι συγγενείς εκφράζουν αβεβαιότητα. Αυτό που καταγγέλλουμε και αποδεικνύεται, ότι δεν έκαναν τοξικολογικές εξετάσεις, δεν θα το ερευνήσει η εισαγγελία κάνοντας μία έρευνα; Και θα διερευνήσει μόνο αυτό που θέλει η κυβέρνηση;» συνέχισε.

«Χυδαία όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης»

«Με αηδιάζει αυτή η κουβέντα», ήταν το σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου όσον αφορά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος την κατηγόρησε ότι καθυστερεί τη δίκη για εκλογικά οφέλη.

«Οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών δεν είναι πελατεία. Είναι γνωστό ότι είμαι δίπλα στις οικογένειες. Την οικογένεια Ρούτσι την εκπροσωπώ από το 2023, μαζί πήγαμε στον ανακριτή. Όλες τις οικογένειες που εκπροσωπώ, τις εκπροσωπώ αφιλοκερδώς, διότι αισθάνομαι ότι ο καθένας μας από τη θέση που βρίσκεται έχει την υποχρέωση να τα δώσει όλα για να συνδράμει τον αγώνα για δικαιοσύνη» πρόσθεσε.

«Ότι έχουμε αυτή την χυδαιότητα να μας κυβερνά και όλα τα κρίνει μα βάση τις εκλογές και ότι θέλουν να κλείσει η δίκη για να μην την έχουν στις εκλογές είναι ότι πιο χυδαίο μπορεί κανείς να σκεφτεί».

«Η Μαρία Καρυστιανού κάνει έναν τιτάνιο αγώνα»

«Υπάρχουν κάποιοι που επιχειρούν να βάλουν στον αγώνα της Μαρίας Καρυστιανού αστερίσκους, ότι έχει άλλα κίνητρα», συμπλήρωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Ήταν συγκινητικό μία μάνα, σε πείσμα πολλών πιέσεων, να λέει ότι “θέλω να δικαιώσω το παιδί μου”. Ξεκίνησε να μαζεύει υπογραφές πολιτών για να σταματήσει η ασυλία και η ατιμωρησία. Η γυναίκα αυτή κάνει έναν τιτάνιο αγώνα».

«Μέχρι τέλους…»

«Το “μέχρι τέλους” είναι κάποια παιδιά που μετά την πολύ μεγάλη συγκέντρωση στις 28/02 παρέμειναν στο Σύνταγμα και είναι εκεί κάθε βράδυ. Φυλάνε τα ονόματα των θυμάτων που είναι γραμμένα εκεί. Ανάβουν 57 φαναράκια, ένα σε κάθε θύμα. Παίζουν τραγούδια με τις κιθάρες τους και έχουν ορκιστεί ότι θα πάνε μέχρι τέλους στον αγώνα για δικαιοσύνη» εξήγησε η Ζωή Κωνστατοπούλου

«Αυτό κανείς δεν μπορεί να το σπιλώσει. Είναι ότι πιο πηγαίο και αληθινό. Είναι οι φύλακες άγγελοι του Πάνου Ρούτσι. Τον προσέχουν κάθε βράδυ για να κοιμηθεί και να μην τον ενοχλήσει κανείς. Είναι μία πρωτοβουλία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, που δίνει τον παλμό του τι είναι πράγματα η ελληνική κοινωνία», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

