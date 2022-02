ΥΠΕΞ σε Τσαβούσογλου: Είναι πασιφανές ποιες χώρες σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες του Χάρτη του ΟΗΕ

«Οι θέσεις τις οποίες ανέπτυξε ο υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας στη σημερινή συνέντευξη του σε εβδομαδιαία εφημερίδα είναι σαφέστατες και ξεκάθαρες» τονίζει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με την σημερινή ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Υπογραμμίζει, μάλιστα, πως «στην παρούσα ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον Δυτικό κόσμο, είναι πασιφανές ποιες χώρες σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καταδικάζοντας τις έκνομες ενέργειες, και ποιες απέχουν, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης».

Ο Τσαβούσογλου είχε επιτεθεί νωρίτερα κατά του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών για την κριτική που άσκησε με τις τελευταίες δηλώσεις του κατά της Τουρκίας. Μάλιστα ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανάρτησε τις δηλώσεις του κ. Δένδια στον λογαριασμό του.

«Μόνο επιζήμιο θα είναι για την Τουρκία να επιχειρήσει να αξιοποιήσει καιροσκοπικά τη συγκυρία στην Ουκρανία και ενώ η παγκόσμια κοινή γνώμη είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη στο ζήτημα της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Δένδιας, ο κ. Τσαβούσογλου απαντά «ενώ ο κόσμος είναι επικεντρωμένος στην τραγωδία που εκτυλίσσεται στην #Ουκρανία, ο φίλος μου ο Νίκος επικεντρώνεται στο μοναδικό του χόμπι: Δυσφήμηση της Τουρκίας υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Τέτοια αφοσίωση και τόση προσπάθεια για τέτοιες ανοησίες. Τόσο λυπηρό!»

While the world is focused on the tragedy unfolding in #Ukraine, my friend Nikos 🇬🇷 is focused on his sole hobby: Defamation of Türkiye in any condition.

Such dedication and so much effort put on such nonsense. So sad! https://t.co/yqy5C3AmWh

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 26, 2022