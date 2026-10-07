LIVE UPDATE
LIVE η κίνηση: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας και τον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

ΥΠΕΞ για την 7η Οκτωβρίου 2023: Επιτακτική η εδραίωση μόνιμης εκεχειρίας στη Γάζα

Στις 7 Οκτωβρίου 2026 συμπληρώνονται τρία χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, γεγονός που πυροδότησε κλιμάκωση στην περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, τονίζει τη σημασία της επιστροφής των ομήρων, την ανάγκη μόνιμης εκεχειρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων, για τη Γάζα. Η Ελλάδα στηρίζει τη λύση των δύο κρατών, ως τη μόνη βιώσιμη οδό για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, συνδέοντας την ανθρωπιστική αντιμετώπιση, την εκεχειρία και την πολιτική διαδικασία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

ΥΠΕΞ, Υπουργείο Εξωτερικών
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2026, από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, με το Υπουργείο Εξωτερικών, να υπογραμμίζει τη σημασία της επιστροφής των ομήρων.
  • Παράλληλα, η Αθήνα επισημαίνει ότι παραμένει επιτακτική η ανάγκη εδραίωσης μόνιμης εκεχειρίας, καθώς και η πλήρης εφαρμογή της δεύτερης φάσης, του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων, για τη Γάζα.
  • Η Ελλάδα δηλώνει ότι στηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, ενώ τάσσεται υπέρ της επανεκκίνησης της πολιτικής διαδικασίας, με στόχο την προώθηση της λύσης των δύο κρατών. Το Υπουργείο Εξωτερικών, θεωρεί τη λύση των δύο κρατών «τη μόνη βιώσιμη οδό», για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, στη Μέση Ανατολή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2026, από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησαν μια παρατεταμένη αλυσίδα κλιμάκωσης, με σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Νέα ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από πλήγμα σε πολυκατοικία – Παραμένουν τα «αγκάθια» για την εκεχειρία

Σε ανακοίνωσή του για την «μαύρη» τρίτη επέτειο μνήμης των επιθέσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζει τη σημασία της επιστροφής των ομήρων, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε πηγή ανακούφισης και καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη μιας βιώσιμης διευθέτησης.

Παράλληλα, η Αθήνα επισημαίνει ότι παραμένει επιτακτική η ανάγκη εδραίωσης μόνιμης εκεχειρίας, καθώς και η πλήρης εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα.

Γκουτέρες: «Ήρθε η ώρα η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα να γίνει μόνιμη»

Η Ελλάδα δηλώνει ότι στηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, ενώ τάσσεται υπέρ της επανεκκίνησης της πολιτικής διαδικασίας με στόχο την προώθηση της λύσης των δύο κρατών και την ασφάλεια του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, η λύση των δύο κρατών αποτελεί «τη μόνη βιώσιμη οδό» για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σε συμφωνία με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σφοδρά «πυρά» Κατάρ κατά Νετανιάχου: «Όποιος ευθύνεται για την καταστροφή στη Γάζα είναι εγκληματίας πολέμου»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Συμπληρώνονται τρία χρόνια από την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.

Η επιστροφή των ομήρων αποτέλεσε πηγή ανακούφισης και σηματοδότησε ένα καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη μιας βιώσιμης διευθέτησης. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχειρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα.

Η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των δύο κρατών και της ασφάλειας του Ισραήλ, ως της μόνης βιώσιμης οδού για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό, σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τα σχετικά Ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ