ΥΠΕΞ για την 7η Οκτωβρίου 2023: Επιτακτική η εδραίωση μόνιμης εκεχειρίας στη Γάζα

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Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2026, από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησαν μια παρατεταμένη αλυσίδα κλιμάκωσης, με σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του για την «μαύρη» τρίτη επέτειο μνήμης των επιθέσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζει τη σημασία της επιστροφής των ομήρων, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε πηγή ανακούφισης και καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη μιας βιώσιμης διευθέτησης.

Παράλληλα, η Αθήνα επισημαίνει ότι παραμένει επιτακτική η ανάγκη εδραίωσης μόνιμης εκεχειρίας, καθώς και η πλήρης εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα.

Η Ελλάδα δηλώνει ότι στηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, ενώ τάσσεται υπέρ της επανεκκίνησης της πολιτικής διαδικασίας με στόχο την προώθηση της λύσης των δύο κρατών και την ασφάλεια του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, η λύση των δύο κρατών αποτελεί «τη μόνη βιώσιμη οδό» για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σε συμφωνία με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Συμπληρώνονται τρία χρόνια από την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.

Η επιστροφή των ομήρων αποτέλεσε πηγή ανακούφισης και σηματοδότησε ένα καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη μιας βιώσιμης διευθέτησης. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχειρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα.

Η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των δύο κρατών και της ασφάλειας του Ισραήλ, ως της μόνης βιώσιμης οδού για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό, σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τα σχετικά Ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».