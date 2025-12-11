Βενιζέλος: Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό – Είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους Θεσμούς

Σύνοψη από το

  • Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην ομιλία του τόνισε ότι «το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό», αλλά «η βαθιά κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους Θεσμούς».
  • Σύμφωνα με τον ίδιο, «προτεραιότητα της χώρας πρέπει να είναι η αναστήλωση των Θεσμών», ενώ προηγείται της Συνταγματικής Αναθεώρησης ο σεβασμός και η εφαρμογή του ισχύοντος Συντάγματος.
  • Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη στις επόμενες εκλογές πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη συναίνεση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βενιζέλος: Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό – Είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους Θεσμούς

«Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό. Είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους Θεσμούς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην ομιλία του απόψε στην εκδήλωση του InSocial «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης», στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ.

«Προτεραιότητα της χώρας πρέπει να είναι η αναστήλωση τους κι αν δεν το κάνουμε δεν θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να γίνει η Αναθεώρηση του Συντάγματος», συμπλήρωσε ο κ. Βενιζέλος.

Πρόσθεσε πως προηγείται της Αναθεώρησης του Συντάγματος ο σεβασμός και η εφαρμογή του επισημαίνοντας πολλές σημαντικές διατάξεις του που παραμένουν ανενεργές. Έφερε ως παραδείγματα τα όσα διαδραματίζονται στις δίκες για τις υποκλοπές και τη Νοvartis και τις έντονες διεργασίες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τόνισε ακόμη ότι πριν από την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας απαιτείται στις επόμενες εκλογές η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη, καθώς εκτίμησε ότι δεν έχει επανέλθει ακόμη σε συνθήκες πλήρους ομαλότητας και κανονικότητας για να υπάρξει η απαραίτητη συναίνεση. Εξέφρασε μάλιστα τον προβληματισμό για την ολοκλήρωσή της στη πρώτη Σύνοδο της νέας Βουλής όπως απαιτείται εάν δεν λυθεί το ζήτημα της διακυβέρνησης. Υποστήριξε, ως εκ τούτου, ότι δεν πρέπει να παραπέμψει στη επόμενη Βουλή καμία διάταξη με 180, αφού τότε για να εγκριθεί θα χρειάζεται 151 ψήφους, δεδομένου ότι η ιστορία έχει δείξει ότι οι τελικές αποφάσεις αναθεώρησης λαμβάνονται στη δεύτερη φάση.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ιστορικά υπερήφανο για τη συμβολή του στις προηγούμενες αναθεωρήσεις και να αντιμετωπίσει την όλη διαδικασία και σήμερα με θεσμική υπευθυνότητα προτείνοντας τίς απαιτούμενες τομές και μεταρρυθμίσεις.

Επιπλέον, ο Ευάγγελος Βενιζέλος χαιρέτησε την εκλογή του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. «Συνιστά εθνική επιτυχία. Σημαίνει ότι οι εταίροι δηλώνουν οτι μελετούν τα μαθήματα της ελληνικής κρίσης και όσα δοκιμάστηκαν στο “εργαστήριο της Ελλάδας” κατά την οικονομική κρίση. Σημαίνει και για το εσωτερικό πως πρέπει να γίνουν ακόμη αρκετά για να επιστρέψουμε ολοκληρωμένα στην κανονικότητα», είπε ο κ. Βενιζέλος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να βάλετε στο μέτωπο σας για να κοιμηθείτε αμέσως και καλύτερα

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Έρευνα για startups στην Ελλάδα: Επενδύσεις άνω των 732 εκατ. ευρώ μέσα από 95 deals

Στουρνάρας: «Το ελληνικό τουριστικό προϊόν διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:51 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

ΝΔ: Σύνοδος των προέδρων κομματικών οργάνων υπό τον Κ. Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ η Σύνοδος των προέδρων...
20:41 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Σε εποικοδομητικό κλίμα η συνάντηση Χατζηδάκη-Τσιάρα με αγρότες της Κρήτης – «Το νησί βρίσκεται σε οικονομικό σοκ» τόνισαν οι παραγωγοί

Τα αιτήματά τους παρουσίασαν οι αγρότες από την Κρήτη στη συνάντηση που είχαν με τον αντιπρόεδ...
19:42 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: «Το τέλος της ατιμωρησίας είναι μεγάλη θεσμική πρόκληση για την παράταξή μας» – Κάλεσμα για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86

Το μήνυμα ότι «προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να τελειώσει το καθεστώς της ατιμωρησίας», έστειλ...
19:38 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

ΝΔ: Συνεδριάζει την Παρασκευή η Κοινοβουλευτική Ομάδα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 8.30, θα συμμετάσχει σε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα