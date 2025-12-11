Βενιζέλος: Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό – Είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους Θεσμούς

«Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό. Είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους Θεσμούς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην ομιλία του απόψε στην εκδήλωση του InSocial «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης», στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ.

«Προτεραιότητα της χώρας πρέπει να είναι η αναστήλωση τους κι αν δεν το κάνουμε δεν θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να γίνει η Αναθεώρηση του Συντάγματος», συμπλήρωσε ο κ. Βενιζέλος.

Πρόσθεσε πως προηγείται της Αναθεώρησης του Συντάγματος ο σεβασμός και η εφαρμογή του επισημαίνοντας πολλές σημαντικές διατάξεις του που παραμένουν ανενεργές. Έφερε ως παραδείγματα τα όσα διαδραματίζονται στις δίκες για τις υποκλοπές και τη Νοvartis και τις έντονες διεργασίες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τόνισε ακόμη ότι πριν από την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας απαιτείται στις επόμενες εκλογές η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη, καθώς εκτίμησε ότι δεν έχει επανέλθει ακόμη σε συνθήκες πλήρους ομαλότητας και κανονικότητας για να υπάρξει η απαραίτητη συναίνεση. Εξέφρασε μάλιστα τον προβληματισμό για την ολοκλήρωσή της στη πρώτη Σύνοδο της νέας Βουλής όπως απαιτείται εάν δεν λυθεί το ζήτημα της διακυβέρνησης. Υποστήριξε, ως εκ τούτου, ότι δεν πρέπει να παραπέμψει στη επόμενη Βουλή καμία διάταξη με 180, αφού τότε για να εγκριθεί θα χρειάζεται 151 ψήφους, δεδομένου ότι η ιστορία έχει δείξει ότι οι τελικές αποφάσεις αναθεώρησης λαμβάνονται στη δεύτερη φάση.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ιστορικά υπερήφανο για τη συμβολή του στις προηγούμενες αναθεωρήσεις και να αντιμετωπίσει την όλη διαδικασία και σήμερα με θεσμική υπευθυνότητα προτείνοντας τίς απαιτούμενες τομές και μεταρρυθμίσεις.

Επιπλέον, ο Ευάγγελος Βενιζέλος χαιρέτησε την εκλογή του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. «Συνιστά εθνική επιτυχία. Σημαίνει ότι οι εταίροι δηλώνουν οτι μελετούν τα μαθήματα της ελληνικής κρίσης και όσα δοκιμάστηκαν στο “εργαστήριο της Ελλάδας” κατά την οικονομική κρίση. Σημαίνει και για το εσωτερικό πως πρέπει να γίνουν ακόμη αρκετά για να επιστρέψουμε ολοκληρωμένα στην κανονικότητα», είπε ο κ. Βενιζέλος.