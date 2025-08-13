Βελόπουλος: Το μόνο που συντονίζει σωστά ο πρωθυπουργός είναι το στήσιμο ανεμογεννητριών στα καμένα

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος

Επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο Κυριάκος Βελόπουλος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Βελόπουλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώνει ότι η ΝΔ μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες λεηλατούν τα χρήματα του ελληνικού λαού

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σε δήλωσή του επισημαίνει: «Τι ακριβώς “συντονίζει” ο ασυντόνιστος με την πραγματικότητα πρωθυπουργός, όταν το μόνο που κατάφερε έως σήμερα είναι να μην δώσει τα απαραίτητα εφόδια, αεροσκάφη, οχήματα, στολές, συστήματα επιτήρησης στην Πυροσβεστική; Είναι ο πρωθυπουργός που αρνήθηκε να υλοποιήσει την πρόταση της Ελληνικής Λύσης για πρόσληψη δασονόμων και τη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών που παραμένουν υποστελεχωμένες, ώστε να μην καεί η Ελλάδα.

Επιπλέον, δεν απορρόφησε τα ευρωπαϊκά κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για την πολιτική προστασία, παρά μόνο για να φτιάξει νέα “λίστα” επικοινωνιακής διαχείρισης της καταστροφής που προξένησε. Δυστυχώς, τον Κ. Μητσοτάκη δεν τον ενδιαφέρουν οι πυροσβέστες που κατάκοποι παλεύουν με τις φλόγες. Δεν τον ενδιαφέρουν τα δάση, δεν τον ενδιαφέρει η καμένη γη. Το μόνο που συντονίζει σωστά και επαγγελματικά ο πρωθυπουργός, είναι το στήσιμο ανεμογεννητριών στα καμένα. Τα παραδείγματα, άπειρα. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται μία “κυβέρνηση Βησιγότθων” που ισοπεδώνει, κατακαίει, εξανδραποδίζει την Ελλάδα, δεν αφήνει λίθο επί λίθου και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι οι “μπίζνες” των ανεμογεννητριών πάνω στο κουφάρι της χώρας. Γι’ αυτό ακριβώς ζητάμε άμεσα την παραίτηση της κυβέρνησης και την προσφυγή στις κάλπες για να σωθεί ό,τι σώζεται».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:40 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Κόντρα Βούλτεψη – Ζαχαριάδη για τις φωτιές: «Έπαψε ο ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνεί με τον καθηγητή Γκολντάμερ;» – «Θα την μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης;»

«Παράδοξο αλλά αναμενόμενο από μια αντιπολίτευση που εκμεταλλεύεται κάθε καταστροφή: Ενημερώνω...
15:59 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Νατσιός: «Το “εκκενώστε” είναι ομολογία αποτυχίας του κράτους»

«Με αγωνία παρακολουθούμε την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα, αλλά και την εξέλιξη των πύριν...
15:08 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας είναι με τους κατοίκους, τους πυροσβέστες, τους πιλότους και τους εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρν...
15:03 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Γιώργος Αυτιάς: Κατεπείγουσα επιστολή στους Επιτρόπους Οικονομικών και Προϋπολογισμού για αποζημίωση πληγέντων από τις πυρκαγιές

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, με κα...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια