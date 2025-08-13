Βελόπουλος: Το μόνο που συντονίζει σωστά ο πρωθυπουργός είναι το στήσιμο ανεμογεννητριών στα καμένα

Επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο Κυριάκος Βελόπουλος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σε δήλωσή του επισημαίνει: «Τι ακριβώς “συντονίζει” ο ασυντόνιστος με την πραγματικότητα πρωθυπουργός, όταν το μόνο που κατάφερε έως σήμερα είναι να μην δώσει τα απαραίτητα εφόδια, αεροσκάφη, οχήματα, στολές, συστήματα επιτήρησης στην Πυροσβεστική; Είναι ο πρωθυπουργός που αρνήθηκε να υλοποιήσει την πρόταση της Ελληνικής Λύσης για πρόσληψη δασονόμων και τη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών που παραμένουν υποστελεχωμένες, ώστε να μην καεί η Ελλάδα.

Επιπλέον, δεν απορρόφησε τα ευρωπαϊκά κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για την πολιτική προστασία, παρά μόνο για να φτιάξει νέα “λίστα” επικοινωνιακής διαχείρισης της καταστροφής που προξένησε. Δυστυχώς, τον Κ. Μητσοτάκη δεν τον ενδιαφέρουν οι πυροσβέστες που κατάκοποι παλεύουν με τις φλόγες. Δεν τον ενδιαφέρουν τα δάση, δεν τον ενδιαφέρει η καμένη γη. Το μόνο που συντονίζει σωστά και επαγγελματικά ο πρωθυπουργός, είναι το στήσιμο ανεμογεννητριών στα καμένα. Τα παραδείγματα, άπειρα. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται μία “κυβέρνηση Βησιγότθων” που ισοπεδώνει, κατακαίει, εξανδραποδίζει την Ελλάδα, δεν αφήνει λίθο επί λίθου και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι οι “μπίζνες” των ανεμογεννητριών πάνω στο κουφάρι της χώρας. Γι’ αυτό ακριβώς ζητάμε άμεσα την παραίτηση της κυβέρνησης και την προσφυγή στις κάλπες για να σωθεί ό,τι σώζεται».