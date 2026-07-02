Βελόπουλος: Το μεγάλο πρόβλημα είναι η υπερφορολόγηση – Δουλεύουμε σχεδόν έξι μήνες το χρόνο για το κράτος

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι η υπερφορολόγηση. Δουλεύουμε σχεδόν έξι μήνες το χρόνο για το κράτος. Δεν το λέω εγώ, αλλά μελέτη του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών για την “ημέρα φορολογικής ελευθερίας”. Τι σημαίνει αυτό; Έξι μήνες χωρίς πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, σημαίνει εργασία που δεν λειτουργεί ως εργαλείο προόδου και ασφάλειας, αλλά ως μηχανισμός επιβίωσης, σημαίνει λιγότερη κατανάλωση, λιγότερη αποταμίευση, λιγότερες επενδύσεις, λιγότερη ελευθερία επιλογών. Εμείς, μεταξύ άλλων, λέμε οριζόντιος φόρος 15% για όλους» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του στη Βουλή.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος χαρακτήρισε ως φάρσα τη σημερινή συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι «άνθρωποι που δεν έχουν εργαστεί ούτε μια ημέρα στη ζωή τους, έρχονται να “λύσουν” τα προβλήματα των εργαζομένων», ενώ άσκησε κριτική και κατά του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι «μιλάμε για τα εργασιακά όταν πολιτικός αρχηγός, που θέλει να ξανακυβερνήσει, είναι κατ΄επιλογήν άνεργος. Ο κ. Τσίπρας».

Ακολούθως ισχυρίστηκε: «Εσείς θριαμβολογείτε συνεχώς και ζείτε εκτός πραγματικότητας. Είναι πρόκληση, άνθρωποι που ζουν στον πλούτο, να θριαμβολογούν που δίνουν 40 ή 50 ευρώ μεικτά σε ανθρώπους που βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης».

Σχετικά με το σχέδιο νόμου ανέφερε, επίσης: «Γιατί επιβάλλετε επιπλέον γραφειοκρατία στις ήδη επιβαρυμένες μικρές ελληνικές επιχειρήσεις; Ταυτόχρονα, το άρθρο 10 προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι θα γνωρίζουν πόσα παίρνουν οι συνάδελφοί τους. Γιατί το κάνετε αυτό; Θα ξεσπάσουν αντιπαλότητες και καυγάδες».

Όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σημείωσε: «Η ακρίβεια δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι το άδειο καλάθι της νοικοκυράς, είναι το ενοίκιο που πνίγει, είναι ο μισθός που τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας. Και όταν οι πολίτες στενάζουν κάποιοι μετρούν υπερκέρδη. Τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνον οικονομικό, είναι βαθιά πολιτικό. Χτυπήστε την αισχροκέρδεια. Αν την χτυπήσετε θα αυξηθεί το εισόδημα του Έλληνα. Και αυτό θα κάνει η Ελληνική Λύση».

Σχετικά με το πώς θα γίνει εφικτό να αυξηθούν οι μισθοί, ο κ. Βελόπουλος ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων: «Θα χτυπήσουμε την ακρίβεια με δρακόντειους νόμους. Θα περιορίσουμε την αισχροκέρδεια των ομίλων με ελέγχους παντού. Έτσι θα παταχθεί και η νοθεία στα βενζινάδικα. Εμείς δεν θέλουμε πρωθυπουργό που θυμώνει με την ακρίβεια, αλλά πρωθυπουργό που δίνει λύσεις. Τι θα κάνουμε εμείς: Κατώτατο μισθό 1.500 ευρώ, πενθήμερη εργασία, κατάργηση 13ωρης εργασίας, επαναφορά εφ’ άπαξ και βαρέων ενσήμων, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και αύξηση στις συντάξεις».

Ειδική αναφορά έκανε στη συνέχεια στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, σημειώνοντας: «Τι έκανε ο ΟΕΚ επί σειρά ετών; Έλυσε το στεγαστικό πρόβλημα για πάνω από 3.000.000 Έλληνες, παραχώρησε 56.000 κατοικίες, χορήγησε 184.000 στεγαστικά δάνεια, κατασκεύασε οικισμούς και το σημαντικότερο, η χρηματοδότησή του γινόταν από τις εισφορές. Χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Εμείς θα ξανασυστήσουμε τον ΟΕΚ».

Ο κ. Βελόπουλος σχολιάζοντας την τρομοκρατική επίθεση σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε: «Εργαλειοποιείτε την βάρβαρη και άνανδρη τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Καλά κάνετε και διαμαρτύρεστε, αλλά από τη διαμαρτυρία μέχρι την εργαλειοποίηση υπάρχει πολύς δρόμος. Και έρχεστε μετά και μιλάτε για διχασμό. Ποιος είναι εκείνος που δίχασε τους Έλληνες; Ποιος έλεγε ψεκασμένους τους Έλληνες; Ποιος μίλησε για πατριώτες της φακής; Ποιος είπε τζαμπατζήδες τους αναξιοπαθούντες που δεν μπορούν να πληρώσουν φόρους”;

Αμέσως μετά υποστήριξε ότι «μόνο με την Ελληνική Λύση θα επιτευχθεί ο νόμος, η τάξη, η ασφάλεια. Η Ελληνική Λύση πάντα θα είναι πρόβλημα για κάποιους, γιατί στην Ελληνική Λύση δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μας γυρίσει όπως τον βολεύει. Γιατί δεν μπαίνουμε σε σειρά που δεν φτιάξαμε εμείς. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να παίζει μαζί μας. Δεν ήρθαμε εδώ για να μας κατευθύνουν, αλλά για να στεκόμαστε εκεί όπου πιστεύουμε. Και εμείς πιστεύουμε στον Έλληνα και στην Ελλάδα».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξέφρασε την ανησυχία του «για αυτά που γίνονται με την Τουρκία. Είδαμε τρεις επιτρόπους της ΕΕ να ικετεύουν τον Ερντογάν και να μας αδειάζουν. Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δεν έρχεται στην Ελλάδα και μας αδειάζει κι εκείνος, ενώ ταυτόχρονα η Τουρκία κλιμακώνει με την “Γαλάζια Πατρίδα”. Η Ελληνική Λύση απαντά στη “Γαλάζια Πατρίδα” της Τουρκίας, ότι “δεν τρομάζουμε”. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΖ με την Κύπρο».