Βελόπουλος: Έπρεπε να βυθίζουμε τα πλοία των δουλεμπόρων στις βάσεις τους

Ο Κυριάκος Βελόπουλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το μεταναστευτικό, μέσω της εκπομπής του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω» υποστηρίζοντας ότι η χώρα πρέπει να λάβει πιο αυστηρά μέτρα απέναντι στα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στην κυβερνητική πολιτική και αμφισβήτησε ότι αυτή έχει γίνει πιο αυστηρή.

Σε ερώτηση για τις κινήσεις της κυβέρνησης και για το αν η πολιτική του Θάνου Πλεύρη διαφέρει από την προηγούμενη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είπε: «Καλά το είπατε: εντός εισαγωγικών πιο αυστηρή. Δεν είναι. Δεν είναι».

Η αναφορά στις ροές προς την Κρήτη

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Κρήτη, υποστηρίζοντας ότι οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται. «Η Κρήτη γεμίζει με λαθρομετανάστες. Κάθε μέρα εισβάλλουν και άλλοι. Κάθε μέρα έρχονται και άλλοι. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα», ανέφερε.

Ο ίδιος επικαλέστηκε στοιχεία που, όπως είπε, τέθηκαν στη Βουλή, σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά που πέρασαν στην Ελλάδα. «Το είπαμε στη Βουλή στον κύριο Πλεύρη και δεν το διέψευσε. Ο κύριος Πλεύρης ισχυριζόταν ότι είχαμε στην Ελλάδα πέντε χιλιάδες ασυνόδευτα, με βάση την έγγραφη απάντηση του υπουργείου του, και ο κύριος Χρυσοχοΐδης μού μίλησε για είκοσι πέντε χιλιάδες ασυνόδευτα που πέρασαν στην Ελλάδα. Χάθηκαν είκοσι χιλιάδες ασυνόδευτα. Δεν ξέρει κανείς πού είναι αυτά τα ασυνόδευτα. Αλλά, λοιπόν, πραγματικά το λέω με καλοσύνη προς εσάς: μην τους πιστεύετε, γιατί οι απαντήσεις τους εκθέτουν. Αλλά θα πάμε στην ουσία».

Η κριτική στην κυβερνητική πολιτική

Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει την απαιτούμενη βούληση για την αντιμετώπιση του ζητήματος. «Λέω, λοιπόν, το εξής, για να το ξεκαθαρίσουμε: Δεν τους πιστεύω. Δεν έχουν τη βούληση. Το λέω από το 2019-2020. Το ’20 πρότεινα στον πρωθυπουργό να πάει σε μία αφρικανική χώρα, να κάνει μία διμερή συμφωνία, ώστε όσοι μπαίνουν εδώ και δεν δικαιούνται άσυλο να φεύγουν εκεί και να πληρώνουμε εμείς», είπε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε και στα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα πρέπει να στοχεύει τα πλοία των δουλεμπόρων πριν αυτά ξεκινήσουν από τις βάσεις τους. «Δεύτερον, ακούστηκε λίγο ακραίο βέβαια, αλλά είναι μία πραγματικότητα. Μία χώρα που σέβεται τα σύνορά της, όπως οι ΗΠΑ και άλλες χώρες, όταν ξέρω από ποια χώρα έρχονται οι… καραβιές, πηγαίνω στη βάση, επικαλούμενος το άρθρο 51 του ΟΗΕ, ότι μπορεί από εκεί να έρχονται και τρομοκράτες, και βυθίζω τα πλοία των δουλεμπόρων. Όχι των ανθρώπων που έρχονται. Δηλαδή πηγαίνεις και κάνεις αυτό που κάνουν όλες οι σοβαρές χώρες. Στο λιμάνι, πριν φύγουν από εκεί, βουλιάζεις όλα τα πλοία. Μία φορά. Δεύτερη δεν θα υπάρξει».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι ανάλογες επιχειρησιακές ενέργειες έχουν γίνει και από άλλες χώρες. «Υπάρχουν ειδικές ομάδες ανθρώπων που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και μέσα στη Βουλή το παρέθεσα. Έδωσα ημερομηνίες των επιχειρησιακών ενεργειών της Ισπανίας και της Ιταλίας. Το έκαναν και στο Μαρόκο, το έκαναν και στη Λιβύη. Η Ιταλία. Το κάνουν και οι Αμερικανοί. Άρα, λοιπόν, τι κάνεις; Χτυπάς τους δουλεμπόρους. Τα καράβια τους. Να μην ξανάρθει κανένας. Δεν χτυπάς τους ανθρώπους. Αυτό είναι σοβαρό κράτος, όμως. Αυτό σημαίνει σοβαρό κράτος και συγκροτημένο κράτος. Ότι στις σοβαρές επιλογές μου είμαι σοβαρός. Αλλιώς λέω: Ο Θεός θα βοηθήσει. Ο Θεός δεν βοηθάει».