Βελόπουλος: Η ισχύς υπερτερεί του δικαίου – Τι είπε για την “Γαλάζια Πατρίδα”

Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και την κατάσταση στην Εθνική Άμυνα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τοποθετήθηκε για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται να μεταβεί στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, φέροντας, «δώρα» στον Ερντογάν. Ο ίδιος συνέδεσε τη στάση της Ουάσιγκτον με την πολιτική που, κατά την άποψή του, ακολούθησε η Ελλάδα απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελληνική Λύση διαφέρει από τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί δεν γινόμαστε σχολιαστές. Δεν θα σχολιάσω την είδηση, αλλά θα βρούμε το αίτιο της συμπεριφοράς Τραμπ απέναντι στη χώρα μας. Ξέρουμε ότι όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, εδώ και δέκα χρόνια, ήταν υπέρ του Μπάιντεν και υπέρ, αν θέλετε, των Δημοκρατικών.

Ακόμη και η Νέα Δημοκρατία τήρησε μια στάση, θα λέγαμε, εχθρική προς τον Τραμπ, δίνοντας στον Τραμπ την ευκαιρία, το δικαίωμα, να μη μας κοιτάει με καλό μάτι. Σε αντίθεση με τον Ερντογάν (…). Ξέρετε καλύτερα από εμένα ότι ο Τραμπ κάνει δηλώσεις για όλους. Τη μία λέει αυτό, την άλλη λέει εκείνο. Πάντοτε καλύπτει τα κενά και τις τρύπες. Όταν θέλει κάτι, σαφώς θα κάνει μια καλή δήλωση. Όμως αυτή η πολεμική της Ελλάδας —γιατί ο πρωθυπουργός είναι η Ελλάδα— απέναντι στον Τραμπ θεωρώ ότι δημιούργησε ένα εχθρικό κλίμα απέναντι στη χώρα μας από την πλευρά του κ. Τραμπ. Φοβάμαι, και έχετε απόλυτο δίκιο, και με τρομάζει το γεγονός ότι, πέρα από τα 700 εκατομμύρια, που είναι η αγορά των κινητήρων για να κάνουν τα αεροσκάφη, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι Τούρκοι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα κάνουν, μην έχουμε και στη συνέχεια τα F-35 ή τα υπόλοιπα…

Ξέρετε, αυτές οι αποφάσεις πολλές φορές είναι και συγκυριακές. Το ελληνικό όσο και το αρμενικό λόμπι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, όπως και οι Ισραηλινοί.», είπε αρχικά.

Πρέπει να συμπορευτούμε με το Ισραήλ

Συνέχισε λέγοντας ότι: Εδώ και δέκα χρόνια λέω ότι πρέπει να πατήσουμε καλά στη σχέση με το Ισραήλ. Το έχω πει. Επειδή ο Ερντογάν είναι ταγμένος εναντίον του Ισραήλ, θεωρώ ότι δεν ισχύει ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, αλλά οι Ισραηλινοί, στην παρούσα χρονική στιγμή, και λόγω ζωτικού χώρου δυτικά, την Ελλάδα τη χρειάζονται.

Άρα πρέπει να ταυτιστούμε με αυτούς και να συμπορευτούμε. Και θεωρώ ότι και οι Ισραηλινοί θα παίξουν έναν ρόλο. Μαζί με το αρμενικό λόμπι, κυρίως οι Ισραηλινοί, το αμερικανοεβραϊκό λόμπι, είναι πολύ ισχυρό, είναι πανίσχυρο παγκοσμίως. Άρα πρέπει να ακουμπήσουμε επάνω σε αυτούς, όχι βασιζόμενοι βέβαια 100%, γιατί είναι συγκυρίες και αλλάζει η εξωτερική πολιτική και τα συμφέροντα. Αλλά πρέπει να δούμε πραγματικά αυτό που γίνεται.

Φοβάμαι τους επόμενους μήνες, διότι ο νόμος —γιατί περί νόμου πρόκειται πλέον— που θα φέρει ο Ερντογάν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Γιατί θα είναι νόμος, άσχετα από το τι λέμε εμείς, ότι δεν δημιουργεί, αν θέλετε, δεδομένα. Στην εποχή μας το διεθνές δίκαιο έχει καταπατηθεί από όλους. Για να μην κοροϊδευόμαστε, εγώ θέλω να μιλάω με τη γλώσσα της ρεαλιστικής πολιτικής.»

Σχετικά με το αν η σημερινή περίοδος χαρακτηρίζεται περισσότερο από την ισχύ και λιγότερο από το δίκαιο, ο Κυριάκος Βελόπουλος απάντησε: «Δυστυχώς, η ισχύς υπερτερεί του δικαίου».

Σωστή η κριτική Σαμαρά-Καραμανλή

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στην κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, αλλά και στη στάση που κράτησαν προηγούμενες κυβερνήσεις απέναντι στην Τουρκία και υποστήριξε ότι καμία κυβέρνηση δεν άσκησε το δικαίωμα της χώρας για ανακήρυξη ΑΟΖ.

«Ακριβώς. Εδώ μένω, σε αυτό που είπατε. Γιατί εδώ είναι το κλειδί. Η κριτική είναι εύκολη και σωστή, όπως γίνεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αλλά στην πράξη και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί τήρησαν τα ήρεμα νερά. Ο ένας ήταν κουμπάρος του Ερντογάν, μην ξεχνιόμαστε, και ο άλλος ήταν πολύ χαλαρός, ο κ. Σαμαράς, απέναντι στους Τούρκους. Κανένας πρωθυπουργός, μα κανείς πρωθυπουργός, δεν άσκησε το αυτονόητο δικαίωμα της Ελλάδας: ανακήρυξη ΑΟΖ. Δεν μιλώ για οριοθέτηση. Η οριοθέτηση είναι διμερές θέμα μεταξύ των δύο χωρών. Η ανακήρυξη είναι μονομερές θέμα της χώρας μας: ανακηρύσσω τα οικόπεδά μου, την ΑΟΖ μου και κάνω και τα 12 ναυτικά μίλια και να συζητήσουμε μετά, αν θες να συζητήσουμε. Κανείς τους. Άρα, λοιπόν, έχουν δικαίωμα λόγου, για να μην το πάω στο άλλο άκρο.»

Φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία

Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη επιλογή συνιστά «φιλετοποίηση» των ελληνικών δικαιωμάτων.

«Αυτό το λένε φιλετοποίηση, ξέρετε. Κόβω σε φιλέτα τα δικαιώματά μου. Δεν μπορείς εσύ ο ίδιος, de jure, εγώ θα πω de facto μόνο, να αμφισβητείς την κυριαρχία σου. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία η μειωμένη επήρεια. Αυτό που έκανε ο κ. Δένδιας και η Νέα Δημοκρατία είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Μειωμένη επήρεια δεν υπάρχει σε κανένα κράτος του κόσμου. Μόνο στην Ελλάδα.

Την εφαρμόζουμε εδώ σαν πειραματόζωο. Και αυτό έχει να κάνει με το φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία. Γιατί, αν φοβάσαι, δεν το κάνεις.»

Σχετικά με το casus belli της Τουρκίας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επέμεινε ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε ανακήρυξη ΑΟΖ και σε οριοθέτηση με την Κύπρο.

«Γι’ αυτό σας είπα: ανακήρυξη ΑΟΖ. Είμαι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις μου. Γιατί η εξωτερική πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση για να κραυγάζεις απλά, λέγοντας πράγματα που δεν θα κάνεις. Η ανακήρυξη ΑΟΖ, που είναι μονομερές δικαίωμά σου, την κάνεις. Και ταυτόχρονα σκας και το δεύτερο. Ανακήρυξη ΑΟΖ και οριοθέτηση με την Κύπρο, ανατολικά της Κρήτης. Όχι να αφήνεις εκεί στους Τούρκους τη μειωμένη επήρεια στον 28ο Μεσημβρινό και ανατολικά, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία.»

Διάλογος με αστερίσκους

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε και στη φύλαξη των συνόρων στον Έβρο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν έχει ολοκληρώσει τις αναγκαίες υποδομές για την προστασία των συνόρων της. Παράλληλα, τόνισε ότι ο διάλογος με την τουρκική πλευρά πρέπει να γίνεται, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Ο διάλογος πάντοτε πρέπει να γίνεται. Ακούστε λίγο. Αλλά με αστερίσκους. Ποιοι είναι οι αστερίσκοι; Κατ’ αρχάς, τα σύνορά μας στον Έβρο. Πείτε μου πραγματικά. Επτά χρόνια δεν έχουν κάνει έναν φράχτη.

Επειδή έχω επισκεφθεί πολλές φορές την περιοχή, μόνο τον Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, η ανακοίνωση της Αστυνομίας μιλούσε για 400 εισόδους λαθρομεταναστών. Φανταστείτε πόσοι άλλοι πέρασαν. Συλλήψεις, όχι είσοδοι· τους συνέλαβαν. Πόσοι πέρασαν χωρίς να συλληφθούν; Ένα κράτος που δεν μπορεί να κάνει φράχτη. Αυτός δεν είναι κανονικός φράχτης. Και είναι πολύ μεγάλο το κόστος σε σχέση με αυτό που παραλαμβάνουμε. Να η ανακολουθία και πώς φεύγουν τα λεφτά και γίνεται διασπάθιση χρήματος στο ελληνικό κράτος. Θα μπορούσα να κάνω έναν πολύ καλύτερο φράχτη. Πολύ καλύτερο σε επίπεδο, αν θέλετε, υποδομής. Με φθηνότερο κόστος.

Όταν δεν μπορείς να κάνεις έναν φράχτη, που είναι βασική προϋπόθεση για τα σύνορά σου, δεν μπορείς να συζητάς για προάσπιση εθνικών συνόρων. Όταν οι Τούρκοι αλιείς, κύριε Χατζηνικολάου, μπαίνουν στο ελληνικό Αιγαίο και πάνε μέχρι το Ιόνιο —χθες το είπα στη Βουλή—, σε ένα site, στο voicenews.gr, υπήρχε μια ανακοίνωση από το Αρχιπέλαγος, μια εταιρεία που ασχολείται με το ψάρεμα και τα λοιπά. Εξαιρετικοί οι άνθρωποι αυτοί.

Και λένε ότι οι Τούρκοι, με σκάφη, μεταφέρουν μέσα σε κλωβούς τον τόνο στην Τουρκία, τώρα που μιλάμε. Ενώ απαγορεύεται πλέον, δεν είναι αλιευτική περίοδος. Οι Τούρκοι αλιεύουν. Όταν 100 μέτρα από την Τήνο, 100 μέτρα από το Σούνιο, οι Τούρκοι αλιεύουν και ο Έλληνας δεν αλιεύει, εδώ μιλάμε ότι εσύ εμμέσως αμφισβητείς την εθνική σου κυριαρχία. Δεν επιβάλλουν το αυτονόητο: την εθνική μας κυριαρχία. Ή δεν μπορούν ή φοβούνται. Ένα από τα δύο.»

Το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου το επόμενο διάστημα, συνδέοντας την τουρκική στάση με τη στρατηγική της Άγκυρας στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή.

«Το πόδι, που λέμε. Βάζουν το πόδι στο Αιγαίο, κανονικά, με νόμο. Ακούστε, για να καταλάβει κανείς την Τουρκία, πρέπει να τη δει ως χώρα. Όχι ως χώρο. Έχει διαφορά. Αν δούμε τη χώρα Τουρκία, η μόνη της διέξοδος είναι δυτικά. Γιατί νότια δεν μπορεί να πάει. Το Ισραήλ και κάποιες άλλες χώρες δεν θα το επιτρέψουν, οι Αμερικανοί δεν το επέτρεψαν στη Συρία. Τους άφησαν να εμπλακούν, αλλά δεν έκαναν εισβολή. Στο Ιράκ έχει πρόβλημα. Ανατολικά έχει το Ιράν. Άρα, λοιπόν, είναι ένα κράτος το οποίο περικλείεται από χώρες στις οποίες δεν μπορεί να κάνει τον τσαμπουκά του. Η μόνη χώρα και ο ζωτικός χώρος, λόγω του Αιγαίου, λόγω της θάλασσας, της Μεσογείου και των κοιτασμάτων, είναι η Ελλάδα. Άρα, λοιπόν, ο τσαμπουκάς θα γίνεται εδώ. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Βρίσκουμε το αίτιο. Άρα, η Τουρκία έχει ζωτικό χώρο δυτικά. Η Ελλάδα δεν είναι προετοιμασμένη να απαντήσει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν έχουμε τη βούληση.»

Η κριτική για την Εθνική Άμυνα

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε στη συνέχεια στην Εθνική Άμυνα και στα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο ίδιος αναγνώρισε την ανάγκη απόκτησης των Rafale και των Belharra, αλλά υποστήριξε ότι η Ελλάδα έπρεπε να επιδιώξει μεγαλύτερη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

«Ήμουν αυτός που τηλεφώνησε στον κ. Μητσοτάκη για τα Rafale και τις Belharra, όταν συζητούσαμε στη Βουλή, και του είπα: “Πήγαινε να πάρεις τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να τα πάρεις”. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Εμείς μέσα στη Βουλή φωνάζαμε για τα Rafale και τις Belharra. Καλά κάναμε και τα πήραμε. Αλλά έχουμε άλλη φιλοσοφία. Ποια είναι η φιλοσοφία, κ. Χατζηνικολάου; Αυτό που θα κάνει η Γερμανία τώρα. Η Γερμανία απορρίπτει τις συγκεκριμένες φρεγάτες που θέλει να πάρει. Πλοία. Και θα πάρει MEKO με μία υποχρέωση στην εταιρεία που τις κατασκευάζει: θα τις κάνει όλες στη Γερμανία. Δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κάποια κομμάτια συμπαραγωγής, δηλαδή να τα κάνουμε εμείς ως χώρα, για να έχουμε τεχνογνωσία και know-how, ώστε να κάνουμε εξαγωγές κάποιων προϊόντων; Αυτό έλεγα στον κ. Δένδια. Δεν είμαστε ιθαγενείς να πηγαίνουμε να αγοράζουμε από το ράφι, κ. Μητσοτάκη, και να παίρνουμε ό,τι μας δίνουν οι Γάλλοι ή οι Αμερικανοί. Συμπαραγωγή. Να μείνει και εδώ υπεραξία προϊόντων.»

Σχετικά με την εμπλοκή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ορισμένα οπλικά συστήματα, όπως στα F-16 και στη μετατροπή τους σε Viper, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επέμεινε ότι η συμπαραγωγή πρέπει να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της αμυντικής πολιτικής.

«Για μένα, η συμπαραγωγή είναι το Α και το Ω. Γιατί χάσαμε στη Μικρά Ασία έναν πόλεμο; Για να θυμόμαστε, είστε και εσείς στην καταγωγή Μικρασιάτης και πρόσφυγας. Θα πω το εξής. Χάσαμε τον πόλεμο όχι γιατί μας νίκησαν οι Τούρκοι. Τον χάσαμε γιατί δεν είχαμε πλέον εφόδια για να μπορέσουμε να αμυνθούμε στην περιοχή, και για άλλους λόγους. Αλλά κυρίως γιατί δεν είχαμε διοικητική μέριμνα. Δεν είχαμε δική μας βιομηχανία όπλων. Δεν είχαμε πυρομαχικά.»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του για την άμυνα, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η ύπαρξη οπλικών συστημάτων δεν αρκεί, εφόσον η χώρα εξαρτάται από τρίτους για την παροχή πυρομαχικών.

«Δεν νομίζω. Διότι μπορεί να έχουμε διάφορα οπλικά συστήματα. Αλλά η παροχή πυρομαχικών γίνεται από άλλες χώρες. Όπως και τότε. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και τώρα. Αν δεν απεξαρτηθούμε από τον εγκλωβισμό… Παίρνω ένα όπλο, αλλά εξαρτώμαι από τον κ. Χατζηνικολάου. Από τη βούλησή του. Τη θέλησή του να μου δώσει τα πυρομαχικά. Έχω θέμα. Άρα δεν θέλω να μπω σε άλλα στοιχεία. Να δώσω δηλαδή στίγμα για τις Belharra. Τα προβλήματά τους. Γιατί είναι απόρρητα. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε δημοσίως. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα: οι πύραυλοι δεν υπάρχουν ακόμα επάνω. Περιμένουμε να έρθουν.»