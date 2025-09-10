Τσουκαλάς: Το 53% των μικρομεσαίων ψήφισε ΝΔ το 2023 – Σήμερα σε αυτούς έχει γυρίσει την πλάτη

«Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, έχει ξεχάσει την ανάπτυξη, έχει ξεχάσει την παραγωγή, έχει ξεχάσει τις μεταρρυθμίσεις. Είναι μία κυβέρνηση, στην οποία ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως απορρυθμιστής. Έτσι λειτουργεί, απ’ τους θεσμούς, την οικονομία, την ανάπτυξη, την κοινωνία», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA News.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολίασε ότι «δεν ακούσαμε τίποτα για δανειολήπτες, ενώ το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται. Δεν ακούσαμε τίποτα για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα». Είπε πως «το 53% των μικρομεσαίων ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023» και ότι «σήμερα σε αυτούς έχει γυρίσει την πλάτη». «Εκτελώντας το πνεύμα της μελέτης Πισσαρίδη, αφανίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», υποστήριξε. Ανέφερε, επίσης, ότι δεν άκουσαν τίποτα από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας και ότι και «οι συνταξιούχοι μέχρι 1000 ευρώ δεν βλέπουν τίποτα, όπως και οι μισθωτοί». «Οι συνταξιούχοι περιμένουν να καταλάβουν αν θα δουν αύξηση ή όχι. Γιατί ο πρωθυπουργός είπε άλλο πράγμα και άλλο διαρρέεται από το υπουργείο Εργασίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ «παραιτήθηκε σε ζωντανή μετάδοση από κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας», αφού «τη διαπίστωσε και δεν είπε κουβέντα. Σα να μην υπάρχει». «Είτε αποδέχεται ότι είναι στην ουσία υπηρέτης των καρτέλ, είτε λέει ότι είναι ανίκανος να τιθασεύσει την ακρίβεια», είπε. Πρόσθεσε πως «όσο και να θέλουν, δεν μπορούν πια να κοροϊδεύουν γιατί ο κόσμος πάει σούπερ μάρκετ και βιώνει ότι δύο χρόνια τον υπερφορολόγησαν και με έμμεσους και με άμεσους φόρους. Τους διέλυσαν στους φόρους και τους γυρνάνε ένα μικρό κομμάτι». Αναφέρθηκε ενδεικτικά σε προϊόντα που έχει εκτοξευθεί το κόστος, για να τονίσει ότι έκαναν την ακρίβεια εργαλείο υπερφορολόγησης»: «Όταν αυξάνεται ο φρέντο από 1,70 στο 2,40, το αρνί από 7 στα 13, το ρεύμα από 0,15 στο 0,23, το ενοίκιο από 450 στα 700, το τυλιχτό σουβλάκι από 2,5 στα 4, το μοσχάρι από 8 στα 15, όταν οι έμμεσοι φόροι μπαίνουν σε αυτό, δεν είναι υπερφορολόγηση; Όταν 300.000 επαγγελματίες το 2023 φορολογήθηκαν με τεκμαρτό εισόδημα, αυτό δεν είναι υπερφορολόγηση;».

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έθεσε στην κορυφή της ατζέντας το δημογραφικό, τονίζοντας ότι «είμαστε η χώρα με την πιο μεγάλη φορολογική επιβάρυνση των οικογενειών με παιδιά στην Ευρώπη επί των ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη». Επισήμανε ότι «έχει θετικά στοιχεία η εξαγγελθείσα φορολογική παρέμβαση, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Όμως, η κυβέρνηση καθυστέρησε πολύ».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η κεντρική διαφωνία του ΠΑΣΟΚ «είναι σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία ονομάζει μέρισμα ανάπτυξης καθώς αποτελεί κυρίως μέρισμα της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης και τον λαϊκών στρωμάτων». Είπε ειδικότερα πως «όταν 6 δισ. ευρώ είναι το υπερπλεόνασμα το 2024, 4 τουλάχιστον ήδη το 2025 και δίνει 1,7, είναι σαν να λέει ότι σου παίρνω 100 ευρώ, σου δίνω πίσω 20 και πατσίσαμε». «Δεν είναι μέρισμα ανάπτυξης, διότι δεν έχουν γίνει οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και στην οικονομία. Το έλλειμμα των μεταρρυθμίσεων είναι το βασικό πρόβλημα για αυτό είμαστε πολύ χαμηλά στην παραγωγικότητα. Και η δική μας κριτική αφορά στο ότι η κυβέρνηση αυτή σπατάλησε πολύτιμο χρόνο και χρήμα αδυνατώντας να εντάξει σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης τη χώρα», σημείωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε ότι «οι όποιες μεταρρυθμίσεις διαφημίζει η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζουν επ ουδενί τις ανισότητες» και εκτίμησε ότι «με τη ΝΔ διαμορφώνεται μία κοινωνία του 20%». Είπε ότι ακόμη και στη φορολογική ελάφρυνση, υπάρχει μία οριζόντια λογική που υπερευνοεί τα μεγάλα εισοδήματα. Αντέτεινε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει από την περσινή ΔΕΘ για την ανάγκη παρεμβάσεων στους φορολογικούς συντελεστές, «δεν θα το κάναμε, όμως, έτσι». «Το ότι λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των τέκνων των φορολογουμένων, για την φορολογική μεταχείριση, είναι θετικό», σχολίασε.

Αναφερθείς στην παρέμβαση της κυβέρνησης στον ΦΠΑ στα νησιά, είπε ότι «εμείς μιλήσαμε πριν μήνες για την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα και για στοχευμένες πολιτικές ανά περιφέρεια». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση είναι εκείνη που λέει ότι δεν περνάει ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, για να σχολιάσει: «Στα νησιά περνάει, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν περνάει; Ή μετέβαλε άποψη η κυβέρνηση; Ή κάνει πείραμα σε κάτι που δεν πιστεύει; Ή μήπως είναι έντιμοι επιχειρηματίες στα νησιά και δεν θα ενθυλακώσουν τον ΦΠΑ, ενώ είναι ανέντιμοι κατά τη Νέα Δημοκρατία στην υπόλοιπη Ελλάδα;».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «σοκαριστική γραμμή» να συγκρίνει τη χώρα του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων». «Ήμαρτον, εάν το 2025 πανηγυρίζουν που είμαστε ελάχιστα καλύτερα απ’ τα μνημόνια. Είναι ντροπή. Συγκρίνουν τη χώρα πριν το 2019 με τα 70 δισ. που πήραν και που αντί να πάνε στην ανάπτυξη, σπαταλήθηκαν αντιπαραγωγικά».