Το wrapped του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2025 – «Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο»

Mε μια ανάρτηση στα social media, o Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το δικό του wrapped βίντεο, με τα highlights για το 2025, κάνοντας μία άτυπη ανασκόπηση για τη χρονιά που φεύγει σε λιγότερο από έναν μήνα.

«Από χθες έχω δει πολλά δικά σας wrapped, δείτε τώρα το δικό μου, διαφορετικό Wrapped για τη φετινή χρονιά» είπε ο πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το «Ελλάδα 2025 Wrapped», «το έτος σε έργα και απαντήσεις».

O πρωθυπουργός τονίζει τους τομείς που ξεχώρισαν: οικονομία και εργασία, ενέργεια, υποδομές, παιδεία και υγεία, ενώ αναφέρεται επίσης σε σημαντικές στιγμές, όπως η συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις ύστερα από 40 χρόνια και η ίδρυση των πρώτων τεσσάρων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα κορυφαία επιτεύγματα του 2025 περιλαμβάνουν:

Μειώσεις φόρων και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις

Ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα–Πύργος

Ίδρυση 4 μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων

Ανακαινίσεις τμημάτων επειγόντων περιστατικών

Το βίντεο καταλήγει: «Αυτό ήταν το 2025 Wrapped. Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο».