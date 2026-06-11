Τεμπονέρας στον Realfm 97,8: Δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ 2 – Τι είπε για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ ·

Για τον εκλογικό στόχο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τη στάση της απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, μετά την απόφαση τη ΚΕ για στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Διονύσης Τεμπονέρας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάουμε τον Αντώνη Δελλατόλα.

Με δεδομένο ότι από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα έχουν διαμηνύσει ότι στην ΕΛΑΣ δεν θα προσχωρήσουν κομματικά σχήματα, αλλά μόνο μεμονωμένα πρόσωπα και αυτά υπό προϋποθέσεις, ο κ. Τεμπονέρας κλήθηκε να σχολιάσει πώς αυτή η δύσκολη «άσκηση» επιλεκτικής ένταξης παραιτηθέντων βουλευτών θα μπορούσε να εκληφθεί από τον κόσμο της Αριστεράς για να αποτυπωθούν τελικά θετικά στην κάλπη.

«Το ζήτημα που θέτετε είναι οι συνεργασίες στον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο, διότι περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε όταν είχε ψηφιστεί η απλή αναλογική από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ήδη από το 2019. Συνεχίστηκε με πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της προοδευτικής κυβέρνησης στις εκλογές του 2023, ακολούθησε συζήτηση και εκδηλώσεις, οι οποίες έγιναν το προηγούμενο διάστημα, με συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και άλλων κομμάτων. Άρα αυτή η συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια συζήτηση η οποία δοκιμάστηκε, απέτυχε και εξαντλήθηκε. Ακριβώς επειδή εξαντλήσαμε τη συζήτηση αυτή εδώ και τρία περίπου χρόνια, όταν υπήρχε άνεση και για προγραμματική συζήτηση και για συμφωνίες πάνω από το τραπέζι και χωρίς να εμφανίζεται μια συνεργασία με όρους πολιτικής αναπαραγωγής, κατά την άποψή μου, δίνει ένα λάθος μήνυμα προς τον κόσμο» τόνισε ο κ. Τεμπονέρας, στέλεχος της ΕΛΑΣ.

«Γι’ αυτό και εμείς, μέσω της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επιχειρούμε μια υπέρβαση στα υφιστάμενα σχήματα. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι, δυστυχώς, η προσπάθεια σύνθεσης απέτυχε. Άρα χρειάζεται μια πολιτική υπέρβαση. Και νομίζω ότι αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, που φιλοδοξεί να είναι ένας νέος τόπος συνάντησης αριστερών και προοδευτικών, όχι δυνάμεων πια, αλλά πολιτών, στο πλαίσιο και στο έδαφος της κυβερνώσας Αριστεράς» πρόσθεσε.

Τι είπε για την απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση της ΚΕ του κόμματος για στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε: «Αρκετοί από εμάς είχαμε επισημάνει, εδώ και καιρό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον, έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο, ήδη από το καλοκαίρι του 2023, οπότε και παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.

Όσα ακολούθησαν μετά ενδεχομένως ανέδειξαν ζητήματα οργανωτικά, προγραμματικά και ιδεολογικά, τα οποία μάστιζαν τον χώρο. Αν ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε ή πίστευε εν πάση περιπτώσει, ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν με κάποιον τρόπο είτε να διορθωθούν, είτε να υπάρξει κάποια άλλη πορεία στο πέρασμα του χρόνου, τότε προφανώς ούτε θα παραιτείτο από βουλευτής και μέλος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα είχε προχωρήσει στην παραίτησή του ήδη από το καλοκαίρι του 2023. Άρα λοιπόν, αυτή είναι μια συζήτηση, η οποία για εμάς τουλάχιστον ανήκει στο παρελθόν και έχει κλείσει».

«Δεν είμαστε ακατάδεκτοι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, έχουμε βάλει όμως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Πρώτον, είπαμε ότι δεν θα έχουμε στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο βουλευτές γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, όπως πολλές φορές δυστυχώς στο παρελθόν έχει γίνει, διότι δίνει ένα λάθος σήμα προς την κοινωνία. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι όσοι θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα, μπορούν κάλλιστα να γραφτούν στην πλατφόρμα, να έρθουν να συνεισφέρουν, να συστρατευτούν, να μην συνδέσουν τη συστράτευσή τους αυτή με κάποιο αξίωμα, κομματική θέση, βουλευτική υποψηφιότητα ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα βεβαίως, δεν υπάρχουν ούτε θέσεις, ούτε προκρατήσεις, ούτε εξασφαλίσεις και ειδικά προνόμια. Άρα αυτό το σήμα θέλουμε να δώσουμε και ακριβώς πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε» συμπλήρωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με την απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή και τη δήλωση του Παύλου Πολάκη που μίλησε για «κατεβασμένα παντελόνια» , υποστήριξε: «Δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Είναι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, μια νέα πολιτική προσπάθεια, η οποία ξεκινάει όχι από τις βουλευτικές έδρες, όχι από κομματικά γραφεία, αλλά μέσα από την ίδια την κοινωνία. Γι’ αυτό τον λόγο το επόμενο διάστημα και το πρόγραμμά μας και τις πολιτικές μας προτάσεις θα τις διαβουλευτούμε με την κοινωνία, και εκεί είναι όλοι ευπρόσδεκτοί, εμείς δεν απαξιώνουμε κανέναν. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνδέεται με κάποια διακριτική μεταχείριση ή με κάποια προκράτηση ή εξασφάλιση, η οποία θα μεταφράζεται σε κάποια κομματική ή άλλη βουλευτική καρέκλα».

«Αυτό με συγχωρείτε, είναι μια ιστορία, η οποία πρέπει να λήξει. Πρώτον γιατί πρέπει να υπάρξει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Αυτό είναι ίδιον και γνώριμο πάντα της Αριστεράς, αλλά σε κάθε περίπτωση μας ενδιαφέρει να αναδειχθούν και νέα πρόσωπα μέσα από την κοινωνία των πολιτών, νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να προσφέρουν. Στην Αριστερά δεν πρέπει να έχουμε πολλούς στρατηγούς και λίγους στρατιώτες. Μας ενδιαφέρει να είμαστε όλοι στρατιώτες στον κοινό σκοπό» πρόσθεσε.

Ο εκλογικός στόχος της ΕΛΑΣ

Ερωτηθείς ποιος είναι ο εκλογικός στόχος της ΕΛΑΣ, απάντησε: «Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών και άρα οφείλουμε -και δεν μικρομεγαλίζουμε- να έχουμε σκυμμένο το κεφάλι. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι ισχυρός, ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας, μας ευχαριστεί ιδιαίτερα ότι αυτή η πολιτική προσπάθεια έχει εκλογικό και πολιτικό ακροατήριο, άρα αυτό μας δίνει θάρρος να συνεχίσουμε με περισσότερη όρεξη τη δουλειά την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι σαφής. Είμαστε υποχρεωμένοι και θέλουμε να διεκδικήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό λοιπόν θα κριθεί στις επερχόμενες εκλογές μέσα από την πορεία του χρόνου. Δεν θα σας μιλήσω ούτε για αυτοδυναμίες, ούτε για αλαζονείες, οι οποίες δείχνουν μια άλλη αντιμετώπιση στα πράγματα.

Εμείς θα είμαστε σεμνοί και ταπεινοί, έχουμε το πρόγραμμά μας το οποίο θέλουμε να το ξεδιπλώσουμε τις επόμενες ημέρες και θέλουμε να το διαβουλευτούμε με την κοινωνία και από εκεί πέρα νομίζω ότι τα πρώτα σημάδια είναι σε κάθε περίπτωση ενθαρρυντικά».

Όσον αφορά στον πήχη στα ποσοστά που έχει θέσει η ΕΛΑΣ, τόνισε: «Είμαστε ένα κόμμα που έχει χρόνο ζωής 15 ημέρες, άρα το πρώτο μήνυμα εν πάση περιπτώσει δημιουργεί μια αναδιάταξη και μια ανασύνθεση σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Από εκεί πέρα θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θα αξιολογηθούμε βεβαίως από τους πολίτες».

Το σχόλιο για τις δηλώσεις Δούκα και το ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ μετά την πρώτη κάλπη, με επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος που θα έχει τα υψηλότερα ποσοστά, απάντησε: «Σεβόμαστε όλες τις απόψεις αλλά δυστυχώς δεν είμαστε λωτοφάγοι. Δεν ξεχνάμε δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, και ο Αλέξης Τσίπρας, συστηματικά ως ένα αριστερό κόμμα, άπλωσε το χέρι του προς το ΠΑΣΟΚ και στο πλαίσιο της απλής αναλογικής και της προοδευτικής διακυβέρνησης, και δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα».

«Δεν κρατάμε μούτρα, λέω ποια είναι τα γεγονότα. Υπάρχει μια αντίφαση, ότι την ώρα που προς τα Αριστερά του, το ΠΑΣΟΚ κλείνει την πόρτα, εμείς συστηματικά ακούμε αμφίσημες δηλώσεις. Παρά τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, πρωτοκλασάτα στελέχη του, βγαίνουν και λένε ότι μετά τις εκλογές ενδεχομένως και να υπάρξει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία» συνέχισε ο κ. Τεμπονέρας.

«Είμαστε ένα νέο κόμμα το οποίο έχει ήδη σοβαρή και σημαντική απήχηση στον ελληνικό λαό, φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και για αυτόν τον λόγο στο θέμα των συνεργασιών, εμείς έχουμε ήδη απαντήσει. Διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, τα υπόλοιπα θα τα δείξει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός», κατέληξε.