ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός

Σύνοψη από το

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι «μετά από έξι χρόνια διάλυσης κάθε έννοιας κράτους δικαίου… η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός προκαλεί θυμηδία».
  • Από την Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι υπεύθυνοι για πολλαπλές επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές. Επισημαίνουν ότι «η μόνη διέξοδος για την ανάκτηση της αξιοπιστίας των Θεσμών είναι η ταχύτερη παραίτηση της κυβέρνησης του».
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως η αδυναμία του πρωθυπουργού να ορίσει τις ανεξάρτητες αρχές λόγω συνταγματικής επιταγής τον «μεταμορφώνει» σε συναινετικό. Ωστόσο, προειδοποιεί: «Μην μπερδεύεστε, ο Μητσοτάκης είναι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Μετά από έξι χρόνια διάλυσης κάθε έννοιας κράτους δικαίου, πλήρους καταπάτησης όλων των λειτουργιών της Δημοκρατίας και απαξίωσης των θεσμικών οργάνων της πολιτείας, η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός προκαλεί θυμηδία» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε σχετική ανακοίνωση.

Από την Κουμουνδούρου αναφέρουν: «Του υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση του, είναι υπεύθυνοι για πολλαπλές επιθέσεις, προσβολές και υποβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών. Ας μην ψάχνει τώρα δικαιολογίες για να φιλοτεχνήσει θεσμικό προσωπείο. Η μόνη διέξοδος για την ανάκτηση της αξιοπιστίας των Θεσμών είναι η ταχύτερη παραίτηση της κυβέρνησης του. Τα  ζητήματα δημοκρατίας επιλύονται μόνο με την ψήφο του ελληνικού λαού».

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον «μεταμορφώνει» σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις. Μην μπερδεύεστε, ο Μητσοτάκης είναι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο κατά 1,76% – Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και τις 9 Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:55 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητούν οι δήμαρχοι 5 μεγάλων πόλεων – Η κοινή επιστολή τους

Την αντίθεσή τους σχετικά με την προωθούμενη κατάργηση των σχολικών επιτροπών εκφράζουν οι δήμ...
18:35 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Κώστας Τσιάρας: Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική – Μόνο ο διάλογος οδηγεί σε λύσεις

Ο διάλογος είναι η μόνη ουσιαστική και αποτελεσματική λύση, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήμα...
17:30 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ κατά Ελληνικής Λύσης: Εμφανίστηκε πάλι ο «αυτοφωράκιας» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ της Ελληνικής Λύσης και του ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει «δεκανίκ...
16:07 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Χατζηδάκης: 3,82 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν στους αγρότες το 2025 – Γιατί δεν προσέρχονται σε διάλογο;

Απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με το αγροτικό δίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι