Σύνοδος ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο οι αμυντικές δαπάνες – Οι κρίσιμες συναντήσεις ηγετών στο περιθώριο και τι θα πει ο Μητσοτάκης

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ έφθασαν χθες στην Χάγη για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «ιστορική» από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Επί τάπητος θα τεθούν οι αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της βορειοατλαντικής Συμμαχίας όπως έχει ζητήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Αυτή είναι η πρώτη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τον Ντόναλντ Τραμπ από το 2019 και οι 32 ηγέτες πρόκειται να δεσμευτούν να δαπανούν το 5% του ΑΕΠ των χωρών τους για την άμυνα. Σύμφωνα με πληροφορίες στον διεθνή Τύπο, προκειμένου να αποφύγουν κάποιο απρόβλεπτο επεισόδιο με τον Ντόναλντ Τραμπ οι ηγέτες αναμένεται να περιορίσουν την χρονική διάρκεια των διαδικασιών στο απολύτως απαραίτητο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το μήνυμα που έστειλε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στον Ντόναλντ Τραμπ πριν την άφιξη του στην Χάγη.

«Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε για την αποφασιστική σας δράση στο Ιράν. Είναι πραγματικά εκπληκτικό και κάτι που κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει να κάνει. Μας κάνει όλους πιο ασφαλείς», φέρεται να λέει ο Ρούτε αναφερόμενος στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Εσείς πετάτε προς μια νέα μεγάλη επιτυχία» απόψε στη Χάγη, όπου οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα επιβεβαιώσουν την αύξηση των δαπανών τους στην άμυνα, συνεχίζει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

«Θα επιτύχετε κάτι που ΚΑΝΕΝΑΣ Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε καταφέρει να κάνει επί δεκαετίες», αναφέρει ο Ρούτε, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα, υιοθετώντας αυτή την προτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ που αρέσκεται γράφει με κεφαλαία τα δικά του μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ αναμένεται να εγκρίνουν ένα σημαντικό νέο επενδυτικό σχέδιο στην άμυνα, το οποίο θα προβλέπει αύξηση των δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

Πολλά από τα μέλη του ΝΑΤΟ βρίσκονται πολύ κάτω από το όριο του 3,5% του ΑΕΠ το οποίο πρέπει να δαπανούν για την άμυνα έως το 2035. Η Γερμανία υποστήριξε την Τρίτη μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός έως το 2029.

Περίπου 62,4 δισ. ευρώ θα δαπανηθούν για την άμυνα το 2025 και θα αυξηθούν σε 152,8 δισ. ευρώ το 2029, χρηματοδοτούμενα εν μέρει από χρέος και ειδικά ταμεία.

Σήμερα αναμένεται μία συνεδρίαση των ηγετών του ΝΑΤΟ, που θα διαρκέσει λιγότερο από τρεις ώρες και θα προκύψει μία δήλωση με πέντε παραγράφους στο τέλος.

Σύμφωνα το BBC, οι ηγέτες θα συμφωνήσουν ότι Η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ επρόκειτο να ξεκινήσει με ένα δείπνο που θα παρέθετε ο Ολλανδός βασιλιάς, με μια συνεδρίαση εργασίας διάρκειας κάτω των τριών ωρών την Τετάρτη και μια αναμενόμενη δήλωση πέντε παραγράφων στο τέλος. Η διατύπωση της δέσμευσης στη δήλωση είναι «κλειδί».

Το 3,5% του ΑΕΠ αναμένεται να δαπανηθεί από κάθε χώρα προκειμένου να καλύψει τις βασικές αμυντικές ανάγκες και επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ θα δοθεί για δαπάνες που σχετίζονται με την άμυνα. Αυτή είναι μία αρκετά γενική διατύπωση και περιλαμβάνει επενδύσεις από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έως τις υποδομές που σχετίζονται με την άμυνα και την ασφάλεια.

Στην παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της Ελλάδας ως συμμάχου, καθώς τηρούσε τη δέσμευση περί αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ (2% του ΑΕΠ) ακόμη και στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, συνεισφέροντας σημαντικά στις δυνατότητες της Συμμαχίας σε μια κρίσιμη περιοχή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί ακόμη στις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, στις απειλές για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια και στον ρόλο που καλείται να παίξει η Συμμαχία εν μέσω ενός όλο και πιο αβέβαιου διεθνούς περιβάλλοντος.

Η Ελλάδα, θα τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξοδεύει περί το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα, καθώς αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις ασφαλείας. Η χώρα μας βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα των χωρών της Συμμαχίας που έχουν υπερβεί τη σημερινή δέσμευση του 2% και βρίσκεται στην 5η θέση κατάταξης χωρών του ΝΑΤΟ ως προς το ποσοστό αμυντικών δαπανών επί του ΑΕΠ. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί ακόμα στο 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 25 δισ. ευρώ.

Με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε χθες στη Χάγη ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του NATO.

🤝 Turkish President Erdogan met with US President Trump during the NATO Summit in The Hague, discussing regional and global issues, bilateral ties, and cooperation in energy, investment, and defense

🔹Erdogan welcomed the Israel-Iran ceasefire and called for lasting peace and… pic.twitter.com/QC5WlzbDwR

— Anadolu English (@anadoluagency) June 24, 2025