Συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσεις στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δρα Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, τον Πρόεδρο της Lockheed Martin, Μάικλ Γουίλιαμσον και τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον δρα. Σουλτάν Αλ Τζάμπερ επιβεβαιώθηκε η απόλυτη ικανοποίηση της εμιρατινής πλευράς από τις μέχρι σήμερα επενδύσεις των ΗΑΕ στην Ελλάδα και η πρόθεση τους ανάπτυξης αυτών σε «περιφερειακούς πρωταθλητές» στους κλάδους τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Lockheed Martin, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία, και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F16, όσο και στο πρόγραμμα των F35.

Στη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε κατάθλιψη και άγχος; Ποιον σύντροφο είναι πιθανό να παντρευτείτε, σύμφωνα με έρευνα

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

ΕΞΑΑ: Οριακά θετικός ο Αύγουστος για τα ξενοδοχεία της Αθήνας

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Ποιες αλλαγές έρχονται στη β’ φάση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Giles Gorey: Τα τελευταία λόγια ενός θύματος βασανιστηρίων που έμειναν στην ιστορία – «Περισσότερο βάρος»
περισσότερα
21:46 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ – Χνάρης: Αστείο το επιχείρημα της ΝΔ ότι οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων

«Η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε για άλλη μία φο...
21:16 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Επιστολή Κυρανάκη στον ΟΣΕ να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά της πρόσφατης απόφασης του Εφετείου για αποζημιώσεις 4 μελών της οικογένειας θύματος

Με επιστολή του προς τη διοίκηση του ΟΣΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυραν...
21:04 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4% για τη ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα

Κατά 12,4% προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα ευρήματα τη...
20:14 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Χαίρομαι που σήμερα υπηρέτησα με την αλήθεια την Ελληνική Δημοκρατία σε μία τόσο δύσκολη στιγμή της

Χαίρομαι που σήμερα υπηρέτησα με την αλήθεια την Ελληνική Δημοκρατία σε μία τόσο δύσκολη στιγμ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος