Στη φρεγάτα «Κίμων» Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας – Δείτε φωτογραφίες

Στο κατάστρωμα της πρώτης ελληνικής υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων» βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για την εν πλω τελετή υποδοχής του νέου πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι κ.κ. Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας έφτασαν στη φρεγάτα με ελικόπτερο. Αποβιβαζόμενοι στο κατάστρωμα, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με το πλήρωμα και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες του πλοίου.

Δείτε φωτογραφίες: