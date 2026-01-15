Στη φρεγάτα «Κίμων» Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας – Δείτε φωτογραφίες

Εύη Κατσώλη

πολιτική

φρεγάτα ΚΙΜΩΝ- Μητσοτάκης

Στο κατάστρωμα της πρώτης ελληνικής υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων» βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για την εν πλω τελετή υποδοχής του νέου πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι κ.κ. Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας έφτασαν στη φρεγάτα με ελικόπτερο. Αποβιβαζόμενοι στο κατάστρωμα, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με το πλήρωμα και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες του πλοίου.

Δείτε φωτογραφίες:

φρεγάτα Κίμων

φρεγάτα ΚΙΜΩΝ- Τασούλας- Δένδιας

φρεγάτα ΚΙΜΩΝ - Μητσοτάκης- Τασούλας

13:15 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Τασούλας για φρεγάτα «Κίμων»: Είμαστε ευτυχείς και τυχεροί – Από σήμερα το αρχιπέλαγος και η νοτιο-ανατολική Μεσόγειος αποκτούν μια δύναμη ισχύος

«Είμαστε ευτυχείς και τυχεροί. Από σήμερα το αρχιπέλαγος και η νοτιο-ανατολική Μεσόγειος αποκτ...
12:39 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Τη Δευτέρα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών

Όπως επιβεβαίωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά το briefing, η συνάντηση το...
10:35 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Στον Σαρωνικό η φρεγάτα «Κίμων» – Η τελετή υποδοχής της πρώτης ελληνικής FDI HN «Belharra»

Η Ελλάδα υποδέχεται και επίσημα τη φρεγάτα «Κίμων», με κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάν...
09:27 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

«Κίμων»: Εντυπωσιακές εικόνες της επιβλητικής φρεγάτας να «σκίζει» τη θάλασσα – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Σε ελληνικά νερά πλέει η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI HN «Belharra», «Κίμων», σηματοδοτώντας μια ν...
