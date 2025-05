Πιερρακάκης: Ζητά έγγραφες εξηγήσεις από την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων για το drone show της Adidas

Σε έγγραφες εξηγήσεις καλεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, οι οποίοι παραχώρησαν άδεια σε εταιρεία αθλητικών ειδών για drone show στο Ζάππειο.

Αυτό αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου, σύμφωνα επίσης με τους οποίους, η σύμβαση που υπεγράφη και το τίμημα, δυσανάλογο της αξίας και του συμβολισμού του χώρου του Ζαππείου, εδράζονται σε απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο και τιμολογιακή πολιτική αμετάβλητη για σχεδόν 20 χρόνια.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, επισημαίνουν οι παράγοντες του υπουργείου, πιστοποιούν την ορθότητα της απόφασης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών να αλλάξει τον τρόπο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα κοινωφελή ιδρύματα και οι κληρονομιές. Συγκεκριμένα, τις επόμενες εβδομάδες θα είναι έτοιμος ο νέος νόμος για τα ιδρύματα, τις κοινωφελείς περιουσίες, τις σχολάζουσες κληρονομιές και τις δωρεές προς το Δημόσιο. Θα προβλέπει την συνολική αλλαγή φιλοσοφίας στην αξιοποίηση τους, με στόχο τη μεγιστοποίηση του δημοσίου οφέλους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρουν οι κύκλοι του υπουργείου, η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων που θα αναλάβει να φέρει σε πέρας το νέο εγχείρημα και που θα προκύψει μετά από την ψήφιση του νόμου, θα πάρει δραστικές αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας, εφαρμόζοντας ανάμεσα σε άλλα και μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, προσαρμοσμένη στο σήμερα. Επίσης, θα προβλεφθούν ρήτρες συνεπειών και ασφαλιστικές δικλείδες για όσους εκμισθώνουν τους χώρους αυτούς.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση ξεκινά η Εισαγγελία Πρωτοδικών για το διαφημιστικό drone show της Adidas. Συγκεκριμένα, με εντολή του, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδης Κορέας, ζητά τη διενέργεια ποινικής έρευνας μετά από την μηνυτήρια αναφορά του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε να εξακριβωθεί αν από το νυχτερινό σόου προκύπτει η διάπραξη αδικημάτων.

Βασικά ερευνώμενα αδικήματα είναι εκείνα που αφορούν παραβάσεις του νόμου περί αρχαιοτήτων αλλά και άλλες αξιόποινες πράξεις. Η έρευνα για την υπόθεση ανατέθηκε να διενεργηθεί από το Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως.

Πολιτικές και όχι μόνο αντιδράσεις προκάλεσε το drone show της Adidas με φόντο την Ακρόπολη.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσαν «πυρά» τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για «εμπορευματοποίηση πολιτιστικών συμβόλων» και επισημαίνοντας ότι «η Ακρόπολη δεν είναι διαφημιστικό φόντο». Έστρεψαν δε, τα βέλη τους και εναντίον του υπουργείου Πολιτισμού, θέτοντας το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να αποδέχτηκε μία τέτοια πρόταση.

Η υπουργός, Λίνα Μενδώνη, σε συνέντευξή της σημείωσε ότι η εταιρεία έλαβε άδεια από το Ζάππειο. Ωστόσο, όπως εξήγησε η διοίκηση του Ζαππείου έπρεπε να είχε ζητήσει την έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού και αυτό είναι που καθιστά μη νόμιμη τη διαδικασία. «Η αντιπολίτευση έπρεπε πρώτα να ψάξει την υπόθεση και μετά να κατηγορήσει το υπουργείο» τόνισε.

Τι έχει συμβεί όμως; Όπως είπε η ίδια η υπουργός Πολιτισμού η εταιρεία DRNS Show Experience έλαβε άδεια για το drone show από το Ζάππειο, όμως, το ΔΣ του Ζαππείου φαίνεται να μην είχε ζητήσει την έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού. «Και αυτό είναι που καθιστά τη διαδικασία μη νόμιμη» όπως είπε η κυρία Μενδώνη.

Σε σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αναφέρεται ότι η εταιρεία DRNS Show Experience ΙΚΕ είχε υποβάλει αίτημα για την παραχώρηση «200 τ.μ. εξωτερικού χώρου στο πλάι του Ζαππείου Μεγάρου στις 15 Μαΐου 2025, για τη διεξαγωγή drone show για λογαριασμό της εταιρείας Essence Mediacom σχετικά με την προώθηση προϊόντος της Adidas Hellas. Μάλιστα το μίσθωμα ορίζεται στα 380 ευρώ.

Υπάρχει μάλιστα και η έγκριση από την πλευρά της διοίκησης για το διαφημιστικό show.

«Το Δ.Σ. της Ε.Ο.& Κ. ομόφωνα αποφασίζει όπως εγκρίνει την παραχώρηση 200 τ.μ. εξωτερικού χώρου στο πλάι του Ζαππείου Μεγάρου στις 15 Μαΐου 2025 στην εταιρεία DRNS Show Experience IKE, για την διεξαγωγή drone show για λογαριασμό της εταιρίας Essence mediacom σχετικά με την προώθηση προϊόντος της Adidas Hellas και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η εικόνα ενός τεράστιου αθλητικού παπουτσιού πάνω από τον Παρθενώνα, η οποία εναλλασσόταν με το λογότυπo της adidas και το σύνθημα «feel fast», κυκλοφόρησε αργά χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας αντιδράσεις σχετικά με το εάν και από πού δόθηκε άδεια για μια τέτοια διαφήμιση στην Ακρόπολη που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και η οποιαδήποτε χρήση της εικόνας της πρέπει να αποφασίζεται με συγκεκριμένα, αυστηρά κριτήρια.

Η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει:

«Αναφορικά με διαφήμιση εταιρείας αθλητικών ειδών στην οποία φέρεται να απεικονίζεται η Ακρόπολη, ανακοινώνεται ότι:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού καταθέτουν εντός της ημέρας μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Επιπλέον το Υπουργείο είναι σε επικοινωνία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να διερευνηθεί η τήρηση ή μη της διαδικασίας αδειοδότησης της υπερπτήσης drone, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

«Η εικόνα ενός γιγαντιαίου αθλητικού παπουτσιού να “πατά” την Ακρόπολη μέσω προβολής με drones, αποτελεί μια ακόμα θλιβερή υπενθύμιση της ανάγκης για ξεκάθαρα θεσμικά όρια και σεβασμό απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά», τονίζει ο Τομέας & Δικτύου Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «η Ακρόπολη, παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού και της δημοκρατίας, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ουδέτερο φόντο για εμπορικές χρήσεις ή «έξυπνα» διαφημιστικά ευρήματα. Ειδικά όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εν λόγω δράση είτε πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια είτε εκμεταλλεύτηκε θεσμικά κενά και ελλιπή εποπτεία, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο και την ευθύνη του υπουργείου Πολιτισμού».

«Η επιλογή του ΥΠΠΟ να αρνηθεί άδεια για τα γυρίσματα του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο, καθιστά το ζήτημα ακόμα πιο επιτακτικό. Ποιο είναι τελικά το κριτήριο; Η εμπορική αξία του προϊόντος ή το πολιτιστικό αποτύπωμα του δημιουργού;», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και ζητά:

-Άμεση και σαφή ενημέρωση από το υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με το αν δόθηκε άδεια για τη συγκεκριμένη δράση και από ποιον φορέα.

-Τη θεσμική θωράκιση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων απέναντι στην άναρχη εμπορευματοποίησή τους.

-Διαφανή, ενιαία και αξιοκρατικά κριτήρια στην αξιολόγηση αιτημάτων για χρήση πολιτιστικών χώρων – χωρίς εξαιρέσεις και σκοπιμότητες.

Ο πολιτισμός δεν είναι εργαλείο branding. Είναι ζήτημα ταυτότητας, μνήμης και δημοκρατίας», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

«Προσωπικά, ποτέ πια Adidas. Αν δεν ξέρουν να σέβονται τον πολιτισμό μας, δεν θέλω να φοράω τα προϊόντα τους», γράφει ο Παύλος Γερουλάνος στο Χ σχετικά με την διαφήμιση με φόντο τον Παρθενώνα.

Ανακοίνωση για την επίμαχη διαφήμιση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «η εικόνα μέσω σμήνους drones του αθλητικού παπουτσιού που “πατά” πάνω στην Ακρόπολη για διαφημιστικούς λόγους, αποτελεί προσβλητική εμπορευματοποίηση του πυρήνα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

«Με ποιο κριτήριο έγινε η αποδοχή μίας τέτοιας πρότασης όταν τον περασμένο μήνα το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έδωσε άδεια στον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο για τα γυρίσματα της ταινίας του στον αρχαιολογικό χώρο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Πέρα από την προσβολή της Ακρόπολης εγείρεται και σοβαρό ζήτημα ασφάλειας καθώς δεν διαφημίζουν παπούτσια όλα τα drones. Ας διαλέξουν ποιος υπουργός θα παραιτηθεί και ας μην κρυφτούν πάλι πίσω από ΕΔΕ και πορίσματα» τονίζει σε δήλωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος.

«Η εκμετάλλευση της Ακρόπολης ως σκηνικό για διαφήμιση εταιρείας αθλητικών ειδών, εκτός από ανοσιούργημα, με τον τρόπο που έγινε εγείρει και τεράστιο θέμα ασφάλειας» σημειώνει η Ελληνική Λύση.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Υπενθυμίζουμε στην κυβέρνηση που τώρα εμφανίζεται ως εξοργισμένη και καταθέτει μηνύσεις (στον εαυτό της άραγε;) ότι χρηστή διοίκηση, σημαίνει πρόληψη και όχι (πανικόβλητη) καταστολή. Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ότι η ΝΔ είναι ανίκανη να προστατεύσει τους Έλληνες και να υπερασπιστεί τα ιερά και τα όσια της πατρίδας».

«Οργή και αγανάκτηση προκαλεί η διαφήμιση γνωστής αθλητικής εταιρίας που ανάρτησε πάνω από την Ακρόπολη το σήμα της και ένα γιγάντιο παπούτσι να τη συνθλίβει κάτω από το πέλμα του, σχηματισμένα με drones. Η είδηση καθόλου δεν μας εκπλήσσει και ούτε μας καθησυχάζει η ενεργοποίηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που άλλωστε έγινε μετά το σάλο αντιδράσεων, για το συγκεκριμένο θέμα» αναφέρει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Το πρόβλημα της εμπορικής εκμετάλλευσης των αρχαιολογικών χώρων δεν είναι σημερινό. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε δει από διαφήμιση της Κόκα Κόλα στην Ακρόπολη, φωτογραφήσεις και επιδείξεις οίκων μόδας στον Παρθενώνα, το ναό του Ποσειδώνα και αλλού, video clip αμφιβόλου ποιότητας με φόντο αρχαιολογικούς χώρους μέχρι πολυτελείς δεξιώσεις κάτω από τη σκιά διάσημων αγαλμάτων. Η εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων και κοινή στρατηγική για όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πηγή της έχει τις αποφάσεις και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν ελαχιστοποίηση της κρατικής χρηματοδότησης για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και εξεύρεση ιδιωτικών πηγών εσόδων, καθώς επίσης και την αξιοποίησή της για κερδοφορία άλλων πιο προσοδοφόρων κλάδων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, ο χώρος της μόδας, ο οπτικοακουστικός τομέας κλπ».

«Για να εκπληρώνουν τα αρχαιολογικά μνημεία και η πολιτιστική μας κληρονομιά την πραγματική κοινωνική αποστολή τους, που είναι να προωθούν την ιστορική γνώση και να ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο πλατιών λαϊκών στρωμάτων, χρειάζεται ο λαός μας να αντιπαλέψει την πολιτική που αναγορεύει το κέρδος ως μέτρο ανάπτυξης και προόδου της κοινωνίας σε βάρος των λαϊκών αναγκών, υλικών και πνευματικών» τονίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του ΚΚΕ.

Με ανακοινώσεις τους η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, σχετικά με το διαφημιστικό drone show της Adidas με φόντο τον Παρθενώνα, αναφέρουν πως οι πτήσεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έγιναν αποκλειστικά σε ελεγχόμενο χώρο πάνω από το Ζάππειο.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής

«Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, σε συνέχεια δημοσιευμάτων, ενημερώνει ότι:

Τηρώντας τις διατάξεις των Νόμων, αποφάσισε -κατόπιν των εγγράφων που της χορηγήθηκαν από την αιτούσα εταιρεία- τη μίσθωση χώρου 200 τμ στις 15 Μαΐου για τη διεξαγωγή drone show. H πτήση των εν λόγω drones έγινε αποκλειστικά και μόνο εντός των χώρων του Ζαππείου.

Το ΔΣ τήρησε την ισχύουσα νομοθεσία και την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική για τη συγκεκριμένη μίσθωση, ενώ σημειώνεται ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν ανάλογες εκδηλώσεις ιδιωτικών και δημοσίων φορέων.

Οι φωτογραφίες που είδαν το φως τη δημοσιότητας δεν έχουν ληφθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης με την Επιτροπή».

Η ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

«Η λειτουργία και χρήση drones έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, και μετά από μελέτη αξιολόγησης κινδύνου, ανακοινώνει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) αναφορικά με τις πτήσεις πάνω από την Ακρόπολη για διαφημιστικούς λόγους εταιρείας αθλητικών ειδών..

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) ενημερώνει ότι οι αδειοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία DRNS Show Experience για τη διοργάνωση drone show στις 15 Μαΐου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο, για λογαριασμό των Essence Mediacom και Adidas Hellas, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκδήλωσης, αφορούν τη λειτουργία και χρήση drones και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και μετά από μελέτη αξιολόγησης κινδύνου.

Επισημαίνουμε ότι η εταιρεία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους ασφαλείας που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το πλαίσιο εποπτείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). Η πτήση των drones πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά σε ελεγχόμενο χώρο, με απαγόρευση πρόσβασης του κοινού και τηρήθηκαν οι καθορισμένες αποστάσεις ασφαλείας, όπως ορίζονται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

Σύμφωνα με το διαθέσιμο φωτοληπτικό υλικό, τόσο από σταθερά όσο και από κινητά μέσα καταγραφής, επιβεβαιώνεται ότι η δραστηριότητα των ΣμηΕΑ περιορίστηκε στην προκαθορισμένη περιοχή πτήσης, η οποία είχε σαφώς οριοθετηθεί πάνω από το Ζάππειο Πάρκο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη άδεια».

