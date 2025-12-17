Παύλος Μαρινάκης για Νίκο Παππά: Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει

  • Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς τέθηκε εκτός της ευρωομάδας του κόμματος, μετά την μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του δημοσιογράφος για ξυλοδαρμό.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε πως «Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει».
  • Ο κ. Μαρινάκης επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ για την «τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης» σε προηγούμενες επιθετικές συμπεριφορές του ευρωβουλευτή, χαρακτηρίζοντας τους «ιεροκήρυκες της ηθικής» ως «τους μεγαλύτερους υποκριτές».
Παύλος Μαρινάκης για Νίκο Παππά: Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει
«Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκη, αναφερόμενος στην υπόθεση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο Νίκος Παππάς τέθηκε εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του δημοσιογράφος για ξυλοδαρμό.

Η ανακοίνωση Μαρινάκη

Σε σχετική ανακοίνωση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του τα εξής:

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης.

Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει.

Τώρα, όμως, είναι αργά για…  δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».

17:09 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

