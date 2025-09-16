ΠΑΣΟΚ: Χρειάστηκαν δύο μήνες για να ομολογήσει ο κ. Μαρινάκης ότι ως σήμερα η κ. Σεμερτζίδου είναι μέλος της ΝΔ

«Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης και να ομολογήσει αυτό που ήξεραν όλοι, ότι δηλαδή ως σήμερα η κα Σεμερτζίδου είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας με δόξα και τιμή», σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.