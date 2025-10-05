Ο Τσίπρας πήγε για μπύρα με Έλληνες φοιτητές στη Σορβόνη – «Τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες»

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στη Σορβόννη, μετά την ομιλία του, με τους οποίους συζήτησε για τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε ότι βγήκε μαζί τους μετά την ομιλία που έδωσε στο Παρίσι «για να τους απαντήσω σε κάθε τους ερώτηση, κυρίως όμως για τους ακούσω».

Αναλυτικά αναφέρει:

«Μετά την ομιλία μου και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των φοιτητών της Σορβόνης, μια ομάδα Ελλήνων που σπουδάζουν σε διάφορες σχολές του πιο ιστορικού Πανεπιστημίου της Γαλλίας, είχε κι άλλα πολλά να με ρωτήσει.

Τους ζήτησα απλά λίγο χρόνο να γυρίσω στο ξενοδοχείο να αλλάξω και να πάμε να πιούμε μαζί μια μπύρα. Για να τους απαντήσω σε κάθε τους ερώτηση, κυρίως όμως για τους ακούσω. Το ενδιαφέρον τους για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ήταν ζωηρό. Για την πολιτική ζωή, την οικονομία, τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, για την συνολική προοπτική της χώρας.

Με καθαρή ματιά και γνήσια αγωνία για το αύριο της πατρίδας μας, που είναι το δικό τους αύριο.

Τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα από αυτή τη συνάντηση. À bientôt, les enfants!»

 

