Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει «φασιστική επίθεση» στα γραφεία του κόμματος στα Χανιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει «φασιστική επίθεση» στα γραφεία του κόμματος στα Χανιά, η οποία περιελάμβανε τη διασπορά εθνικιστικού υλικού κατά μεταναστών και προσφύγων. Το κόμμα τονίζει ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν ευθεία επίθεση στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποδίδοντας την έξαρση ακροδεξιών αντιλήψεων στις αδιέξοδες πολιτικές της κυβέρνησης και της ΕΕ στο προσφυγικό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει «φασιστική επίθεση» στα γραφεία του στα Χανιά, τονίζοντας ότι «τέτοιες ενέργειες αποτελούν ευθεία επίθεση στη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα».
  • Από την Κουμουνδούρου καταδικάζουν τη «φασιστική επίθεση» και τη «διασπορά εθνικιστικού υλικού κατά μεταναστών και προσφύγων».
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «η έξαρση ακροδεξιών και εθνικιστικών αντιλήψεων τροφοδοτείται από τις αδιέξοδες πολιτικές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό», δηλώνοντας πως «απέναντι στον διχασμό, υπερασπιζόμαστε μια κοινωνία ανθρωπιάς και δημοκρατίας».

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«Φασιστική επίθεση» στα γραφεία του κόμματος στα Χανιά, καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας ότι «τέτοιες ενέργειες αποτελούν ευθεία επίθεση στη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Αναλυτικά, από την Κουμουνδούρου τονίζουν: «Καταδικάζουμε τη φασιστική επίθεση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Χανιά και τη διασπορά εθνικιστικού υλικού κατά μεταναστών και προσφύγων. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν ευθεία επίθεση στη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Η έξαρση ακροδεξιών και εθνικιστικών αντιλήψεων τροφοδοτείται από τις αδιέξοδες πολιτικές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό, που επενδύουν στην καταστολή, την κράτηση και τον φόβο αντί στην αλληλεγγύη, τη διεθνή προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων, αλλά και τη δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μετατραπεί σε φυλακή ψυχών», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας πως «απέναντι στον διχασμό, υπερασπιζόμαστε μια κοινωνία ανθρωπιάς και δημοκρατίας».

«Όσοι αναζητούν άσυλο και ελπίδα για ζωή σε ευρωπαϊκό έδαφος, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Οι ευρωπαϊκές και ελληνικές πολιτικές αποτροπής, η επικράτηση της λογικής της “Ευρώπης-φρούριο”, είναι πολιτικές πραγματικά αδιέξοδες. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει με την επισήμανση: «Ο εθνικισμός και ο φασισμός δεν έχουν θέση στα Χανιά, ούτε πουθενά αλλού».

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