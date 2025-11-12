Νίκος Δένδιας: «Η Ελλάδα οφείλει να έχει το βλέμμα της από το Γιβραλτάρ μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό» – Τι είπε για Τουρκία

Την αναγκαιότητα πλήρους μεταρρύθμισης των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων «σε ένα ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον» και με δεδομένο ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει «υπαρκτή απειλή, πολλαπλάσια του δικού μας μεγέθους», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε εκδήλωση στην οποία πήρε μέρος το βράδυ της Τρίτης (11.11.2025).

Ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε σε συζήτηση με τον διευθυντή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ), καθηγητή Κώστα Υφαντή, στο πλαίσιο του «Athens Security Forum 2025» με τίτλο: «Επαναπροσδιορίζοντας την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: Οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ».

Το «Athens Security Forum 2025», που διοργανώνεται από το ΙΔΙΣ στη Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

«Είμαστε μια χώρα μεσαία, με μεσαίο ΑΕΠ. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά καλό είναι να προσδιορίζουμε τις δυνατότητές μας», εξήγησε ο υπουργός.

Ανέφερε ότι, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας, “η Ελλάδα δεν είναι μία μικρή στρατιωτική δύναμη”.

Και συνέχισε: «Αυτό δεν οφείλεται στο ότι εμείς είμαστε μεγάλοι. Οφείλεται στο ότι το μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης είχε απολέσει πλήρως το ενδιαφέρον του για την αμυντική διάσταση».

Ενδεικτικά, ο κ. Δένδιας ανέλυσε ότι «η Ελλάδα των 220 δισεκατομμυρίων ευρώ (Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος) έχει περισσότερα βαρέα τεθωρακισμένα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Δανία μαζί».

«Είμαστε αναγκασμένοι να το έχουμε αυτό επειδή αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή. Δείχνει, όμως, πολύ καθαρά πως η Ευρώπη ατόνησε τελείως στην αμυντική της διάσταση», ξεκαθάρισε.

Για την Ουκρανία

Μιλώντας για τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων συγκρούσεων, ο Νίκος Δένδιας έκανε μνεία στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Πρέπει», επισήμανε, «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας γρήγορα να εκσυγχρονιστούν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε προκλήσεις αυτού του επιπέδου».

Απαρίθμησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σε αυτή την προσπάθεια, αναφέροντας τη δεκαετή οικονομική κρίση 2010–2020. «Αυτά τα 10 χρόνια η Ελλάδα έκανε μηδαμινές επενδύσεις στον τομέα της Άμυνας».

«Μας λείπουν περίπου από εκείνα τα χρόνια της κρίσης 1,5 με 2 δισεκατομμύρια τον χρόνο. Δηλαδή, κουβαλάμε μία ζημιά στην πλάτη μας της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων», συμπλήρωσε.

Συνέχισε μιλώντας για τις «επενδύσεις της ανάγκης των νέων τεχνολογιών», επισημαίνοντας ότι «όχι μόνο πρέπει να καλύψουμε το κενό, αλλά και να τρέξουμε πιο γρήγορα για να ανταποκριθούμε στην καινοτομία, στις αλλαγές».

«Το βάρος (στις πολεμικές συγκρούσεις) έχει μετακινηθεί από τις μεγάλες μηχανοκίνητες μονάδες του παρελθόντος, στις μικρές, ευκίνητες μονάδες στρατιωτών του παρόντος και του μέλλοντος, που κυρίως δεν χρησιμοποιούν το όπλο, αλλά το drone», υπογράμμισε.

Για τους οικονομικούς περιορισμούς σε αυτή την προσπάθεια, δεν έκρυψε ότι είναι σημαντικοί, αλλά δεν παρέλειψε να ξεκαθαρίσει ότι το ανθρώπινο δυναμικό «είναι εξαιρετικό» και «ακολουθεί τις μεταρρυθμίσεις, με αντιδράσεις σε ορισμένες περιπτώσεις».

«Πρέπει να παλέψουμε μέσα σε δεδομένα δημοσιονομικά όρια. Αν κάτι θέλω να μείνει πίσω μου, είναι η ανάγκη σεβασμού του δημοσιονομικού χώρου», πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα οφείλει να έχει το βλέμμα της από το Γιβραλτάρ μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό»

Για τις γεωπολιτικές προτεραιότητες, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «η Ελλάδα οφείλει να έχει το βλέμμα της από το Γιβραλτάρ μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό».

«Τα συμφέροντα της χώρας δεν ορίζονται από τα στενά γεωγραφικά της όρια», εξήγησε και συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα πλέον έχει συμφέροντα και πέραν αυτών».

Έφερε ως παράδειγμα την πρόσβαση στη διώρυγα του Σουέζ, χαρακτηρίζοντάς την «ζήτημα επιβίωσης» για την Ελλάδα και τα λιμάνια της χώρας μας.

Με την πτώση του τείχους του Βερολίνου, είπε ο υπουργός, «πιστεύαμε όλοι ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή δημοκρατίας, ανοχής του διαφορετικού, κυριαρχίας του διεθνούς δικαίου στις σχέσεις μεταξύ των κρατών», και αποφάνθηκε ότι αυτό «ήταν λάθος, ήταν μία πλάνη».

Για τη μετανάστευση και ειδικότερα την κατάσταση στην υποσαχάρια Αφρική, ο κ. Δένδιας άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέροντας ότι «η ΕΕ αγνοεί την υποσαχάρια Αφρική» και «έχει επιτρέψει να γίνει παράδεισος τζιχαντιστών».

Ανέλυσε ότι αυτή η κατάσταση επηρεάζει την Ελλάδα, η οποία δέχεται μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη και στη Γαύδο.

Για την Ευρώπη και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Μιλώντας για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και την Κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα, δήλωσε ότι «εάν θεωρούμε ότι είμαστε κοντά σε μία αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι, αλλά παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας, είμαστε βαθιά νυχτωμένοι».

Δήλωσε την προσήλωσή του «στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, το πιο περίφημο εγχείρημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών, τη δημοκρατία», αλλά έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι «δεν πρέπει να αγνοούμε τον ρεαλισμό».

«Η Ευρώπη χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Για να υπάρξει «σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης, υπάρχουν πολλά προαπαιτούμενα», πρόσθεσε και ανέφερε ενδεικτικά τη «δημιουργία σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας», «την αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών» και την «επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, ώστε ο Ευρωπαίος να έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειαστεί να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα που απολαμβάνει».

«Πρέπει», εξήγησε, «να κάνουμε μία ειλικρινή συζήτηση στο πλαίσιο της ΕΕ για το πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε», ενώ ανέφερε ότι «δεν αρκεί μόνο να ρίχνουμε χρήματα».

Για τις αμυντικές δυνατότητες της ΕΕ, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι «υπάρχει ένας στρατηγός, πρόεδρος Επιτροπής», ενώ «δεν υπάρχει στρατιωτικό επιτελείο» και «δεν υπάρχει αρχηγός».

Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι οφείλουμε να «θυμηθούμε την αξία του ευρω-ατλαντικού δεσμού», ενώ διατύπωσε ένα ηχηρό «όχι στον ευρω-απομονωτισμό».

«Πιστεύω», δήλωσε, «βαθύτατα στη σχέση με τις ΗΠΑ. Δεν πιστεύω σε μία Αμερική οχυρωμένη πίσω από τους ωκεανούς. Πιστεύω στον σημαντικό ρόλο των ΗΠΑ παγκόσμια».