Νέα Αριστερά για Τρίκαλα: Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών

«Η Νέα Αριστερά παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις μετά το τραγικό βιομηχανικό και εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα ξημερώματα στα Τρίκαλα, όταν ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων εργαζομένων, τον τραυματισμό ακόμη οκτώ και την αγωνία για μία εργαζόμενη που εξακολουθεί να αγνοείται», σημειώνει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

«Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η στήριξη των τραυματιών και των οικογενειών των θυμάτων, καθώς και η πλήρης διαλεύκανση της τύχης της αγνοούμενης εργαζόμενης», τονίζει, προσθέτοντας πως «την ίδια στιγμή, απαιτείται πλήρης, ανεξάρτητη και διαφανής διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης και της πυρκαγιάς, καθώς και των συνθηκών ασφάλειας υπό τις οποίες εργάζονταν οι εργαζόμενοι».

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς δεν είναι κόστος. Είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών. Σε αυτή την υποχρέωση η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, με αποτέλεσμα την ύπαρξη αρνητικών ρεκόρ σε ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

