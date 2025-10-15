Νέα Αριστερά: «Από τα πανεπιστήμια έως τα νοσοκομεία, η κυβέρνηση απαντά με καταστολή»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νέα Αριστερά

«Μετά από την επίδειξη αυταρχισμού και βίας της Νέας Δημοκρατίας στο Πολυτεχνείο, σειρά είχε το ΠΓΝ “Αττικόν”», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η κυβέρνηση απαντά ξανά με χημικά και ΜΑΤ, αυτή τη φορά απέναντι σε γιατρούς και νοσηλευτές που τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για την κατάρρευση του ΕΣΥ. Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκαν σήμερα το ΠΓΝ “Αττικόν” για ένα ακόμη επικοινωνιακό σόου, ενώ την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι καλούνται να δουλεύουν σε συνθήκες εξάντλησης: ράντζα στους διαδρόμους, ελλείψεις προσωπικού, καθηλωμένοι μισθοί, κλειστές χειρουργικές αίθουσες», σημειώνει, σχολιάζοντας :

«Αντί να ακούσουν τα αιτήματα τους, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μπει “σαν τον κλέφτη” προστατευμένος πίσω από τις ασπίδες των ΜΑΤ και δακρυγόνα. Τόση Δημοκρατία».

«Την ίδια ώρα που συζητείται το απαράδεκτο εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Γεωργιάδη μαζί με τα κτήρια εγκαινιάζουν ένα άθλιο κύκλο καταστολής με στόχο, πάντα, φοιτητές και εργαζόμενους. Η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ξανά πως κάθε φορά που η κοινωνία διεκδικεί, εκείνη απαντά με καταστολή. Από το Πολυτεχνείο μέχρι το “Αττικόν”, το μόνο έργο που προχωρά είναι αυτό της βίας και της υποκρισίας», τονίζει η Νέα Αριστερά και δηλώνει πως στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων στο ΕΣΥ, απαιτώντας :

  • άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,
  • αυξήσεις στους μισθούς και στις εφημερίες,
  • ένταξη όλων στα ΒΑΕ,
  • δημόσιο, καθολικό και δωρεάν σύστημα Υγείας για όλους.

«Η ΝΔ εγκαινιάζει με κορδέλες την κατάρρευση που η ίδια προκάλεσε. Ήρθε η ώρα όμως να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

