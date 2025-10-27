Νάντια Γιαννακοπούλου για παραίτηση Παπαβασιλείου: Ήταν επιλογή Ανδρουλάκη – Καλό είναι να μη βάζουμε τέτοιου είδους αυτογκόλ

Την παραίτηση του Γιώργου Παπαβασιλείου μόλις μία ημέρα αφότου ανέλαβε τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, σχολίασε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου.

Μιλώντας στο Action24, η κα Γιαννακοπούλου τόνισε πως «ό, τι έγινε, έγινε. Ήταν μια επιλογή του προέδρου μας. Όμως λύθηκε κατευθείαν».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «με το πού διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν αυτές οι αναρτήσεις και αυτές οι αναφορές, ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε κατευθείαν λύση».

Η Νάντια Γιαννακοπούλου, ανέφερε με νόημα ότι θα πρέπει να υπάρξει πολλή προσοχή. «Θα έλεγα ότι καλό είναι να μη γίνονται τέτοιου είδους λάθη, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί. Είμαι σίγουρη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί και θα είμαστε πολύ προσεκτικοί εφεξής», είπε, σχολιάζοντας ότι «σε μια περίοδο που η ΝΔ είναι με την πλάτη στον τοίχο και υπάρχει ανάγκη πραγματική πολιτικής ανατροπής, καλό είναι να μην βάζουμε τέτοιου είδους αυτογκόλ».

13:34 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

