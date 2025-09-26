Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Πρέπει να ανακληθεί το casus belli – Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης ΟΗΕ

«Η Ελλάδα αναζητεί καλές σχέσεις γειτονίας. Έχουμε πετύχει για χρόνια να έχουμε χαμηλές εντάσεις. Πρέπει να χτίσουμε εμπιστοσύνη και να βρούμε κοινό τόπο προς όφελος των λαών μας», είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Η μοναδική διαφορά μας με την Τουρκία η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και ο καθορισμός των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας που κρέμεται σαν μαύρο σύννεφο πάνω από την σχέση μας. Το casus belli πρέπει να ανακληθεί», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

20:05 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ για Γάζα: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου»

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα. Είμαστε στρατηγικοί εταίρ...
19:49 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης από το βήμα του ΟΗΕ: «Αναζητούμε τον διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας»

«Αναζητούμε τον διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες μας» ανέφερε κατά την διάρκεια...
19:34 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Η Τουρκία πρέπει να ανακαλέσει το casus belli» – «Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα»

Ομιλία απηύθυνε το απόγευμα της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου 2025 ο Πρωθυπουργος, Κυριάκος Μητσοτ...
19:10 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Σωκράτης Φάμελλος: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ζητά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικ...
