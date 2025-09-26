Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Πρέπει να ανακληθεί το casus belli – Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας

«Η Ελλάδα αναζητεί καλές σχέσεις γειτονίας. Έχουμε πετύχει για χρόνια να έχουμε χαμηλές εντάσεις. Πρέπει να χτίσουμε εμπιστοσύνη και να βρούμε κοινό τόπο προς όφελος των λαών μας», είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Η μοναδική διαφορά μας με την Τουρκία η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και ο καθορισμός των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας που κρέμεται σαν μαύρο σύννεφο πάνω από την σχέση μας. Το casus belli πρέπει να ανακληθεί», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.