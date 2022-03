Μενδώνη: Έδωσε οδηγίες να ανασταλούν εκδηλώσεις με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς – Αντιδράσεις στα social media

Οδηγίες να ανασταλεί οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμός ή συζήτηση εκδηλώσεων με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, έδωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, σημειώνεται ότι η ήδη αναβληθείσα εκδήλωση του Gala Όπερας που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 3 Μαρτίου, ακυρώνεται, όπως και η μετάδοση της παράστασης «Η Λίμνη των Κύκνων», στο πλαίσιο του κύκλου The Bolshoi Ballet Live from Moscow, την Κυριακή 6 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Megaron – The Athens Concert Hall.

Αντιδράσεις στα social media

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

Άνθρωποι του πολιτισμού στη Ρωσία καταδικάζουν τον πόλεμο του Πούτιν. Αυτό σημαίνει θάρρος και πίστη στο δίκιο. Ο πολιτισμός ενώνει και δεν χωρίζει τους λαούς. Η απόφαση #μενδωνη για ακύρωση παραστάσεων Ρώσων δημιουργών είναι προσβολή για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. — Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) February 28, 2022

Διαβάζω για ακυρώσεις καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο μεγαρο μουσικής επειδή συμμετέχουν ρώσοι καλλιτέχνες και μπορώ να πω ότι διαφωνώ. Δεν φταίει το μπαλέτο μπολσόι και η Λίμνη των Κύκνων σε κάτι.Έχετε άλλη άποψη; — Στάθης Δρογώσης (@stathisdrogosis) February 28, 2022

Θα ξηλώσει η #Μενδωνη κάποιο άγαλμα; Ήταν υπέρ του δέοντος φιλορώσος. 🤔😅#Ουκρανια pic.twitter.com/EWdfxDFK7j — mimakos for the navy (@ForMimakos) February 28, 2022

Η Μενδώνη ανέστειλε τη συνεργασία με Ρώσους καλλιτέχνες και ακύρωσε τη Λίμνη των Κύκνων απ τα Μπολσόι στο Μέγαρο Μουσικής, η Μενδώνη, που είχε κάνει διευθυντή του Εθνικού τον Λιγνάδη και είχε εγκρίνει χορηγίες της οικογένειας Λεβέντη. Αφήστε την τέχνη να ανθίσει βλάκες. pic.twitter.com/OkFUV1KNmP — GioDim_ (@tou_diaolou) February 28, 2022

Έχουν αφήσει το ελεύθερο σε κάθε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα μέσα στην ΕΕ να κανονίζει κατά πως νομίζει τις κυρώσεις ενάντια στην #Ρωσια άλλος διώχνει φοιτητές, άλλος ακυρώνει Μπολσόϊ, σε λίγο θα σε δέρνουν αν πίνεις βότκα ή σε λένε Νατάσα ή Βλαδίμηρο#Ουκρανια — Γ.Κ. (@Giorgos_GK_) February 28, 2022

Ο Άδωνις απαγόρευσε στα σουπερμάρκετ να πουλάνε ρώσικη σαλάτα, ή ακόμα?#κυρωσεις#μενδωνη — IamEironman (@IEironman) February 28, 2022

Αν είσαι ο Τσαϊκόφσκι ή από τα μπολσοι φύγε.. Αν είσαι παιδοβιαστης με υποκριτική τέχνη έλα..#ουκρανια#πολεμος#μενδωνηpic.twitter.com/9mICw1Aj5Z — Afilosofos (@vonapartis1) February 28, 2022

Σιγά μην ανεχτούμε εμείς οι Ελληνάρες, να έρχονται κάτι Ρώσοι, κάτι μπαλέτα Μπολσόι που δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους και να γεμίζουν τις λίμνες μας με κύκνους.#Ουκρανια#μενδωνηpic.twitter.com/rRd9oJNm0l — lolos marios (@lolosmarios) February 28, 2022

Να απαγορευτεί κι απ’τα σκυλάδικα και το “Μήπως ήσουν στα Μπολσόι, μπαλαρίνα από σόι” — Βελζεβούλα (@velze_voula) February 28, 2022

Εκπληκτος διαπιστώνω ότι υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν το μποϊκοτάζ Μενδώνη στη Λίμνη των Κύκνων επειδή η παράσταση έρχεται από τα Μπολσόι, κρατικό θεσμό της Ρωσίας με διορισμένο συμβούλιο από τον Πούτιν! Το επιχείρημα είναι σαθρό και μακροπρόθεσμα βλαπτικό και κακόβουλο. Ο — μοναχικός γραφιάς (@jackouac) February 28, 2022

Μπαλαρίνα των Μπολσόι ύστερα από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας #survivorGRpic.twitter.com/rrJUXjFkUN — Ian Αμυγδάλου???? (@ian_omrf) February 28, 2022

Αν αληθεύει ότι ακυρώθηκε παράσταση με τα μπαλέτα Μπολσόι στην κοιτίδα του πολιτισμού και δεν ανοίγει ρουθούνι να πάμε στο διάολο να πάμε. — Θάλασσα_Κυθήρων (@giorgosanergos) February 28, 2022

Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν θα το κάνουμε κανσελ; Μόνο τα Μπολσοι; — Τοκάτας Φούγκας (@platitudinous) February 28, 2022

Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι δεν θα έρθουν τα Χριστούγεννα τα μπαλέτα Μπολσόι στο Μέγαρο;;;;Και ο Κωστάλας τι θα διαφημίζει Μάι Τάι;; — Koulis (@Koulamares) February 28, 2022

Πλέον το white russian μόνο σε ταινίες θα το βλέπουμε και θα αναπολούμε. #Ουκρανια#Μπολσόιpic.twitter.com/gE1uvR7FWX — Φαλακρή τρίχα (@kare_malli) February 28, 2022

αυτό με τα μπολσόι παίζει να τον πόνεσε παραπάνω και από την γιουροβίζιον pic.twitter.com/JdrGzipXT4 — Θείος Τάκης (@8eios_takis) February 28, 2022

Θα χάσουμε και τον θρύλο των μπολσοι τον Γιούρι πως τον λένε; — Αεναο ιμιτασιον (@Aenao_imitasio2) February 28, 2022