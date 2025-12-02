Μαρινάκης: Η κυβέρνηση δεν είναι αδιάφορη με το αγροτικό ζήτημα

  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι «η κυβέρνηση έχει καθήκον να συμμετέχει σε διάλογο με τους αγρότες αλλά δεν θα επιστρέψει οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή στρατηγική η οποία κάνει κακό στην κοινωνία».
  • Έως το τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθεί σύνολο χρημάτων για την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών, ενώ ανακοινώθηκε πρόσθετη παροχή για τους κτηνοτρόφους.
  • Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως «θα δοθεί τέλος» στα μπλόκα και ότι «η κυβέρνηση δεν είναι αδιάφορη με το αγροτικό ζήτημα», τονίζοντας ότι «δεν μπορεί κανείς να εμποδίζει τους συμπολίτες του να πηγαίνουν στο σπίτι τους».
Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα μπλόκα των αγροτών τονίζοντας πως «η κυβέρνηση έχει καθήκον να συμμετέχει σε διάλογο με τους αγρότες αλλά δεν θα επιστρέψει οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή στρατηγική η οποία κάνει κακό στην κοινωνία».

Επιπλέον επισήμανε πως «έως το τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθεί σύνολο χρημάτων το οποίο θα ενισχύσει το εισόδημα τους, ενώ ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε πρόσθετη παροχή για τους κτηνοτρόφους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «από την 01/01/2026 η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων θα επωφεληθεί φορολογικά αφού θα έχει φόρο 20%».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως προς τα μπλόκα των αγροτών τόνισε πως «θα δοθεί τέλος και ότι η κυβέρνηση δεν είναι αδιάφορη με το αγροτικό ζήτημα». Επίσης υπογράμμισε πως «δεν μπορεί κανείς να εμποδίζει τους συμπολίτες του να πηγαίνουν στο σπίτι τους».

11:17 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

