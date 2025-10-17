Μακάριος Λαζαρίδης: «Θα ήθελα ο Αντώνης Σαμαράς να είναι μέσα στη ΝΔ»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μακάριος Λαζαρίδης: «Θα ήθελα ο Αντώνης Σαμαράς να είναι μέσα στη ΝΔ»

Για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κάποιο κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Πρόσωπο με πρόσωπο», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μακάριος Λαζαρίδης.

«Κοιτάξτε, εμένα το πρώτο που με ανησυχεί είναι να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα των πολιτών. Δεν θα υπεκφύγω, θα απαντήσω. Και να υλοποιήσουμε πλήρως, μέχρι το 2027, τις προεκλογικές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες και, κυρίως, να τους πείσουμε τότε, στη μεγάλη εικόνα της κυβερνήσεως, ότι αξίζει να πάρουμε μια τρίτη θητεία», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Έρχομαι τώρα στον πυρήνα του ερωτήματός σας. Εγώ θα ήθελα πραγματικά, παρόλο που έχω διαφωνήσει πάρα πολλές φορές με τον πρώην Πρωθυπουργό, να είναι ο πρώην Πρωθυπουργός μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κανείς δεν χάρηκε με τη διαγραφή. Το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Πρωθυπουργός. Αλλά αυτά που είχε πει τότε, στη συνέντευξή του στο «Βήμα», και για τον Υπουργό των Εξωτερικών, εμμέσως, συνολικά για την παράταξη και τον Πρωθυπουργό… Και προσέξτε τώρα, μια παράταξη, κύριε Χατζηνικολάου, που αυτά τα 6,5 χρόνια έχει μεγαλώσει την Ελλάδα με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, με τα 12 μίλια στο Ιόνιο, με το χωροταξικό».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι: «Δεν βλέπω τι κενό θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς να καλύψει στα δεξιά μας, με δεδομένα αυτά που σας περιέγραψα, τόσο ως προς τη θωράκιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων όσο και ως προς τις πολλές επιτυχίες που έχει αυτή η κυβέρνηση, μεγαλώνοντας την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, θα το δούμε. Πιστεύω πως δεν θα κάνει, αλλά αν κάνει, προφανώς θα μας απασχολήσει και, προφανώς, μπορεί να μας δημιουργήσει και προβλήματα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν-Η λοίμωξη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους

8 σημάδια ότι είστε πιο ευτυχισμένοι από το 90% των ανθρώπων, κι ας μην το πιστεύετε

Συνάντηση Πιερρακάκη με Τούρκο ΥΠΟΙΚ – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ελληνοτουρκικής οικονομικής συνεργασίας

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τα βασικά συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την Ακτοπλοΐα

Τρία ζώδια που συνεχίζουν να χαμογελούν ακόμη και όταν η ζωή γίνεται δύσκολη

Apple: Έτοιμη να ανακοινώσει το νέο MacBook με τσιπ M5 – «Κάτι δυνατό έρχεται»
περισσότερα
03:53 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κόντρα Λαζαρίδη-Γιάννουλη: «Κάνετε το “άσπρο μαύρο”» – «Μάθαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» με τον Ν...
03:23 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Δημήτρης Νατσιός: «Δεν είμαι πολιτικός του καναπέ – Η Νίκη θα πάει καλύτερα σε ποσοστά»

Παρέμβαση στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» του Νίκου Χατζηνικολάου, έκανε το βράδυ της Πέμπτη...
02:17 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κασσελάκης: Να κάνουμε debate με τον Τσίπρα

Στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης (16/10) παρεν...
00:33 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα ράντζα στα νοσοκομεία έχουν σχεδόν εξαφανιστεί – Ο Τσίπρας δεν θα αντέξει πολύ αν πέσει στα χέρια της Ζωής

«Τα ράντζα ως φαινόμενο έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, αλλά το πρόβλημα παραμένει μεγάλο στο «Αττικ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης