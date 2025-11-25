Λοβέρδος στον Realfm 97,8 για βιβλίο Τσίπρα: Έχουμε μία αλλαγή στάσης στη σκευωρία της Novartis – Λέει ότι ήταν λάθος να στηθούν κάλπες

Για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και για όσα αποκαλύπτει μίλησε ο Ανδρέας Λοβέρδος στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος αναφέρθηκε στην «Ιθάκη» και στο σημείο που ο πρώην πρωθυπουργός γράφει για τις τηλεοπτικές άδειες. «Να πιάσω πρώτα το θέμα των τηλεοπτικών αδειών που γράφει αρκετά. Εκεί μέμφεται και μιλάει με κάποιο τρόπο έτσι αρκετά υποτιμητικό για τον κ. Καλογρίτσα. Θέλω να θέσω ορισμένα ερωτήματα τα οποία είχα και στο Ειδικό Δικαστήριο αλλά τότε ο πελάτης μου δεν ήθελε να ειπωθούν. Κατ’ αρχάς για την αξία της συζήτησης να αναφέρω ότι ‘καπετάνιο’ τον ανέβαζε τον κ. Καλογρίτσα, ‘καπετάνιο’ τον κατέβαζε. Έτσι τον χαρακτήριζε. Όμως θέλω να θέσω ερωτήματα που θα έθετα και στο δικαστήριο αλλά δεν μου επετράπη από τον πελάτη μου», είπε.

Και συνέχισε: «Ποιος έγραψε την ανακοίνωση της παραίτησης του κ. Καλογρίτσα από τα τηλεοπτικά; Εκείνη τη μέρα την ίδια που του έγραψαν την παραίτηση μήπως αποφασίστηκε η έκδοση εφημερίδων και μετά από λίγο τον είδαμε τον κ. Καλογρίτσα αποκλειστικό μέτοχο μίας εφημερίδας που κυκλοφορεί ακόμη; Είχε ή δεν είχε κάποια στιγμή μία, δύο ή και περισσότερες φορές γεύματα στο Μαξίμου με τον κ. Καλογρίτσα ο κ. Τσίπρας και υπήρχαν και δημοσιογράφοι μπροστά; Είχαν κάνει συναντήσεις σε διάφορα σπίτια; Θυμάται μία συνάντηση στο Σούνιο βασικού του συνεργάτη και πολιτικού σήμερα και τι είχαν πει εκεί; Είχαν κάνει συζητήσεις για οδικά δίκτυα, για μεγάλα οδικά έργα στην Ελλάδα;».

Σε ερώτηση αν αυτή η συζήτηση για τα μεγάλα οδικά έργα ήταν σε συνάρτηση με το ενδεχόμενο να ιδρύσει ο κ. Καλογρίτσας τηλεοπτικό σταθμό ο Ανδρέας Λοβέρδος, που ήταν νομικός παραστάτης του κ. Καλογρίτσα, απάντησε: «παράλληλες συζητήσεις ήταν αυτές».

«Όταν τα λέει αυτά (σ.σ. ο Αλέξης Τσίπρας) και παράλληλα λέει ‘παράσημο’ για τον κ. Παππά η παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο – αυτό το είπε στη Βουλή τότε- νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας δεν κάνει αυτοκριτική στο βιβλίο του. Επιβεβαιώνει τον εαυτό του», τόνισε.

«Οι ερωτήσεις μου είναι ρητορικές. Γνωρίζω πολύ καλά τις απαντήσεις. Δεν έχω την εξουσιοδότηση να προχωρήσω, να δώσω τις απαντήσεις αλλά οι ερωτήσεις νομίζω βγάζουν και τις απαντήσεις», υπογράμμισε.

«Σε ό,τι αφορά τη Novartis, τη σκευωρία εκείνη, εδώ έχουμε μία αλλαγή στάσης. Από εκεί που έλεγε σε μία δημόσια (…) ομιλία του “δεν έπρεπε να τους παραπέμψουμε και όλους, έπρεπε να το δούμε αλλιώς” λες και αποφάσιζε αυτός ποιους παραπέμπει ή όχι και όχι η Δικαιοσύνη, τώρα λέει κάτι άλλο, ότι ήταν λάθος να στηθούν οι κάλπες. Αλλά επιμένει στο ότι όλα ήταν σωστά και μάλιστα επιμένει και στο βιβλίο που εκδόθηκε χθες, να στηρίζει τους ψευδομάρτυρες, οι οποίοι καταδικάστηκαν. Καταδικάστηκαν για δύο αδικήματα, την ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, δηλαδή έλεγαν ψέματα και καταδικάστηκαν σε φυλακίσεις πάρα πολλών μηνών. Άρα συνεχίζει να υποστηρίζει ό,τι έκανε και σωστά θυμάμαι να το έχω πει στη Βουλή ότι ακολουθεί αρχισυμμορίτικες πρακτικές. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν αλλάζει εύκολα. Μπορεί να εξωραΐζεται αλλά δεν αλλάζει», σημείωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Αναφορικά με τα όσα υποστηρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός για τις εκλογές του 2015 και την πρόταση συνεργασίας στην Φώφη Γεννηματά ο Ανδρέας Λοβέρδος διέψευσε ότι υπήρξε τέτοια πρόταση. «Εμένα λοιπόν επειδή με ενημέρωνε (σ.σ. η Φώφη Γεννηματά), ήμουν κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος και ό,τι αποφάσιζε θα έπρεπε να το ανακοινώσω και να το υποστηρίξω μου έλεγε: ‘Ευτυχώς μπήκε ο Καμμένος στη Βουλή και γλιτώνουμε την πρόταση (σ.σ. συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ). Είναι μία φράση ακριβώς όπως μου την είπε. Τη θυμάμαι σαν τώρα γιατί στο ενδεχόμενο να μείνει η πατρίδα στον δρόμο και εμείς σκεφτόμασταν τι θα κάνουμε και το εκλογικό ποσοστό του κ. Καμμένου μας έβγαλε από αυτό το δίλημμα γιατί δεν μας ετέθη ποτέ μία τέτοια πρόταση για να την αξιολογήσει τότε η πρόεδρος και εμείς οι υπόλοιποι που ήμασταν κοντά της», ανέφερε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι θα αποκομίσουμε κάτι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον κ. Τσίπρα παρ’ όλο που έχω υποφέρει πολλά εξαιτίας του. Ωστόσο μπορώ να πω ότι βλέπω αυτό το οποίο είπε από την πρώτη στιγμή που έκανε το διάγγελμα ότι επανέρχεται και η μέθοδος βγάζω βιβλίο, προκαλώ συζήτηση γιατί θίγω πρόσωπα, γιατί θίγω καταστάσεις δημιουργών αναταραχή και αυτό με πάει μπροστά σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή μου πολιτική, είναι ένα βήμα το οποίο νομίζω θα το αξιοποιήσει σε πανελλήνιο επίπεδο, όχι μόνο με την παρουσίαση στην Αθήνα ίσως κάνει κι άλλες», εξήγησε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα ο Ανδρέας Λοβέρδος σχολίασε ότι «αυτό που διαβάζουμε ότι θα προτιμούσε ίσως να κατεβάσει συνδυασμούς εκλογικούς υπό έναν τίτλο και όχι να ιδρύσει αμέσως πολιτικό κόμμα δείχνει ότι σκέφτεται έξυπνα και σκέφτεται να παρέμβει».

Ερωτηθείς αν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να εκλεγεί στην κυβέρνηση ο Ανδρέας Λοβέρδος απάντησε «όχι δεν νομίζω ότι έχει περιθώριο να πάει τόσο ψηλά αλλά δεν θα απέκλειε κανείς από αυτά που συγκεντρώνουμε ως εμπειρίες, δεν θα απέκλειε κανείς να είναι δεύτερο κόμμα. Δεν θα μπορούσε να το αποκλείσει εύκολα κανείς αυτό».