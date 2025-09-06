Κυριάκος Μητσοτάκης για μνημόνιο συνεργασίας με OpenAI: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα, μεγάλη, συναρπαστική ευκαιρία για τη χώρα»

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα, μεγάλη, συναρπαστική ευκαιρία για τη χώρα», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον CEO της OpenAI, Sam Altman, στο πλαίσιο εκδήλωσης του υπουργείου Παιδείας για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της OpenAI και του Ιδρύματος Ωνάση, για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος εισαγωγής εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο πρωθυπουργός ανέπτυξε τους άξονες της στρατηγικής που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση, για την αξιοποίηση των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση και σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Ο πρώτος άξονας, όπως διευκρίνισε, αφορά «το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, για να βελτιώσουμε το ίδιο το έργο της διακυβέρνησης, ξεκινώντας από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, εντοπίζοντας επαναλαμβανόμενες διαδικασίες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν και βοηθώντας τους δημόσιους υπαλλήλους να γίνουν πιο παραγωγικοί».

«Ο δεύτερος τομέας», συνέχισε ο πρωθυπουργός, «σχετίζεται με τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένους κλάδους που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς: την υγεία, όπου οι δυνατότητες είναι τεράστιες, και την εκπαίδευση, για την οποία μιλάμε σήμερα για μία πραγματικά πρωτοποριακή πρωτοβουλία, ώστε να εντάξουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία μας -είναι ήδη παρούσα- με τρόπο οργανωμένο και πειθαρχημένο».

Ο τρίτος άξονας που ανέπτυξε ο κ. Μητσοτάκης αφορά την οικοδόμηση ενός δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. «Επενδύουμε σε υποδομές, έχουμε πρόσβαση σε σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, έχουμε πείσει την Ευρώπη να διαθέσει κεφάλαια, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης και να επαναπατρίσουμε πολλούς Έλληνες επιστήμονες του χώρου. Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο αριθμό κορυφαίων επιστημόνων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα ή να συνεργαστούν με ελληνικές επιχειρήσεις και καλλιεργούμε συστηματικά αυτό το οικοσύστημα», εξήγησε.

Καταλήγοντας στον τέταρτο άξονα της κυβερνητικής πολιτικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη ο πρωθυπουργός υπογράμμισε το προσωπικό του ενδιαφέρον τον ρόλο της Ελλάδας σε μία παγκόσμια συζήτηση για την ηθική της ΤΝ. «Η Ελλάδα είναι η χώρα που γέννησε τη φιλοσοφία και τη δημοκρατία. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος μας στη νέα συζήτηση γύρω από την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης; Μπορεί η Ελλάδα να γίνει το νέο κέντρο -η νέα Αθήνα ή οι νέοι Δελφοί- στον αναδυόμενο κόσμο της ΤΝ, φέρνοντας κοντά όχι μόνο τεχνολόγους, αλλά και κοινωνικούς επιστήμονες, ώστε να εξετάσουν τις μεγάλες προκλήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη;», διερωτήθηκε.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την OpenAI και τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων ΤΝ μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους δασκάλους μας να γίνουν πιο παραγωγικοί» και «το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τους μαθητές, οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούν το ChatGPT ή άλλα εργαλεία», όμως, «το πραγματικό ερώτημα είναι πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα εργαλεία με τρόπο που να ενισχύει τη μάθηση με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο» και «αυτό για μένα είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μίλησε για τις πανελλαδικές εξετάσεις. «Αυτή τη στιγμή, οι μαθητές μας έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά φροντιστήρια και ξοδεύουν αρκετά χρήματα για να έχουν αυτή τη βοήθεια. Η ιδέα να έχει ο μαθητής έναν προσωπικό ψηφιακό δάσκαλο που θα τον βοηθάει στην προετοιμασία για τις πανελλαδικές, εντελώς δωρεάν και απόλυτα εξατομικευμένα, είναι συναρπαστική για μένα», εξήγησε.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προκλήσεις και τους κινδύνους που αναδύονται από την κακή χρήση των τεχνολογιών. «Για εμάς, η ψυχική υγεία των ανηλίκων είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι και για εσάς», είπε απευθυνόμενος στον CEO της OpenAI. «Αυτά είναι πραγματικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού που θα ονόμαζα ‘’έξυπνη ρύθμιση’’, όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων», πρόσθεσε, αναλύοντας πώς σχεδιάστηκε και λειτουργεί η εφαρμογή Kids Wallet, το ψηφιακό εργαλείο κατά της διαδικτυακής βίας και του ψηφιακού εθισμού, που έχουν στη διάθεσή τους οι γονείς στην Ελλάδα.

«Πρέπει να συνεργαστούμε με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε απλώς με μία ρύθμιση. Αλλά πιστεύω πως γίνεται όλο και πιο ευρύτερα κατανοητό ότι υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπιστεί, όχι τόσο σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά κυρίως τις πιο παραδοσιακές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Αναδύονται σαφώς θέματα ψυχικής υγείας και πρέπει να βάλουμε μια τάξη σε αυτόν τον χώρο. Περιμένουμε από τις εταιρείες τεχνολογίας να μας βοηθήσουν σε αυτή τη συζήτηση. Και ελπίζουμε ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτό που αποκαλώ έξυπνη ρύθμιση», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Sam Altman:Η πολύ ενθαρρυντική η υιοθέτηση της ΤΝ στην Ελλάδα, δείχνει σπουδαία πράγματα για το μέλλον

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη συνεργασία της OpenAI με την Ελληνική Κυβέρνηση, εξέφρασε ο CEO της εταιρίας Sam Altman. «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για αυτή την ευκαιρία, με αυτή τη συνεργασία. Εκατομμύρια Έλληνες χρησιμοποιούν το ChatGPT, η χρήση του οποίου στη χώρα αυξήθηκε σχεδόν επτά φορές κατά τον τελευταίο χρόνο, ενώ ποσοστό κοντά στο 60% των χρηστών στην Ελλάδα είναι κάτω των 35 ετών. Άρα πρόκειται για μια πολύ ενθαρρυντική υιοθέτηση της ΤΝ στη χώρα, που δείχνει σπουδαία πράγματα για το μέλλον», σημείωσε.

Ο κ. Altman ανέφερε ότι για την εταιρία του ότι ο θετικός αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης, αποτελεί πιο σημαντική παρατήρηση από αυτή της αναπόφευκτης προόδου. «Η τεχνολογία αυτή ήδη βοηθά ανθρώπους να μαθαίνουν μέσα από πιο εξατομικευμένα και διαδραστικά συστήματα, να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην υγεία, να δημιουργούν νέα πράγματα, να γίνονται πιο παραγωγικοί. Η θετική μεταμόρφωση της κοινωνίας που είναι διαθέσιμη σε ανθρώπους και χώρες που αγκαλιάζουν αυτήν την τεχνολογία, είναι αυτό που μας ενθουσιάζει», εξήγησε, εκτιμώντας ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια τεράστια «δύναμη του καλού» στον κόσμο, παρά τα «ορισμένα λιγότερο καλά ζητήματα που θα πρέπει να μετριάσουμε».

Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες αλλαγές που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση ο CEO της OpenAI παρατήρησε ότι «όταν εφευρέθηκε η αριθμομηχανή, οι καθηγητές μαθηματικών ήταν πολύ ανήσυχοι και φοβόντουσαν ότι θα σήμαινε το τέλος της μαθηματικής εκπαίδευσης». «Αφού μπορούσες απλά να πάρεις την απάντηση από μια αριθμομηχανή, δεν ήταν ξεκάθαρο γιατί να μάθεις μαθηματικά. Όμως, αυτό που συνέβη ήταν ότι με καλύτερα εργαλεία μπορέσαμε να έχουμε αυξημένες απαιτήσεις από τους μαθητές. Μπόρεσαν να κάνουν πολύ περισσότερα και να προχωρήσουν στη μάθηση πιο προχωρημένων μαθηματικών», εξήγησε, προβλέποντας ότι «με την Τεχνητή Νοημοσύνη ως νέο εργαλείο, θα δούμε μια πολύ παρόμοια ιστορία». «Τα παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο εκπαιδευτικό σύστημα θα μεγαλώσουν με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα έχουν αυτό το εργαλείο, σαν μια αριθμομηχανή για τις λέξεις, που μπορεί να κάνει αδιανόητα πράγματα και θα γίνεται όλο και καλύτερο. Και όταν ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, θα είναι πιο ικανοί, πιο έξυπνοι, και θα μπορούν να κάνουν περισσότερα απ’ ό,τι εμείς μπορούμε σήμερα», εκτίμησε, καταλήγοντας: «Αυτή είναι λίγο- πολύ η ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης. Κάθε γενιά φτιάχνει καλύτερα εργαλεία, η επόμενη γενιά μαθαίνει με αυτά και αποκτά όλη τη συσσωρευμένη γνώση για να μπορεί να κάνει περισσότερα και να συμβάλει στο επόμενο βήμα της πορείας. Και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί και με την εκπαίδευση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελέσει βασικό μέρος του τρόπου με τον οποίο μαθαίνει ένας μαθητής και δημιουργεί αξία ένας ενήλικος στον κόσμο. Και θεωρώ ότι είναι κομμάτι μιας μεγάλης, συνεχούς πορείας της ανθρώπινης ιστορίας που ξεκίνησε εδώ, στην Ελλάδα».

Στη συνέχεια υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας «OpenAI for Greece» από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων και Αθλητισµού Σοφία Ζαχαράκη, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, Αντώνη Παπαδημητρίου, τον Chief Global Affairs Officer της OpenAI Chris Lehane και τον Head of Education and Government GTM της OpenAI Kevin Mills.

Το πρόγραµµα ξεκινά πιλοτικά από 20 Λύκεια σε όλη τη χώρα και αφορά εκπαιδευτικούς και μαθητές οι οποίοι θα λάβουν εξατοµικευµένη εκπαίδευση από τον οργανισµό «The Tipping Point in Education», ο οποίος συνεργάζεται με την OpenAI, σχετικά µε τη χρήση όλων των δυνατοτήτων των µοντέλων της. Ταυτόχρονα, θα έχουν πρόσβαση στα τελευταία µοντέλα ΤΝ µέσα από µια ειδικά διαµορφωµένη εκδοχή τους, το «ChatGPT Edu», το οποίο είναι αποκλειστικά προσαρµοσµένο για χρήση εντός της τάξης με έμφαση στην ασφάλεια και τον παιδαγωγικό έλεγχο.

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργούν εξατοµικευµένα GPTs για τον σχεδιασµό µαθηµάτων, την παραγωγή υλικού αξιολόγησης και την υποστήριξη διοικητικών εργασιών, ενώ οι µαθητές θα χρησιµοποιούν την τεχνολογία για εξατοµικευµένη µάθηση, ανάπτυξη ιδεών, εκµάθηση ξένων γλωσσών και ερευνητικές εργασίες.

Τον επόµενο χρόνο, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισµού, εκτιµώντας την πρόοδο του προγράµµατος, θα αξιολογήσει τη σταδιακή επέκτασή του, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί και µαθητές να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την τεχνολογία.

«Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με αυτή τη συνεργασία, καθώς βλέπω το πραγματικό μετασχηματιστικό δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης. Καταρχάς, στο να βοηθά τους εκπαιδευτικούς μας να οργανώνουν καλύτερα τα μαθήματά τους, να κατανοούν τις δυσκολίες της διαχείρισης μαθητών που μαθαίνουν με διαφορετικό ρυθμό, να απαλλάσσονται από το γραφειοκρατικό φόρτο εργασίας και να επικεντρώνονται στην πραγματική διδασκαλία. Θεωρώ ότι ακούσαμε στη συζήτηση που προηγήθηκε πόσο μετασχηματιστικό μπορεί να είναι αυτό. Η χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση πιστεύω ότι μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους καθηγητές μας να γίνουν πιο παραγωγικοί.

Βέβαια, όμως, το ίδιο ισχύει για τους μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν ήδη το ChatGPT ή άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το πραγματικό ερώτημα είναι: πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα εργαλεία ώστε να προάγουν τη μάθηση με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο; Ακούσαμε προηγουμένως ότι η πραγματική πρόκληση είναι πώς θα θέσεις μια έξυπνη ερώτηση και πώς θα αλληλεπιδράσεις με την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο που θα σε βοηθήσει πραγματικά να σκεφτείς καλύτερα, να σκεφτείς πιο δημιουργικά. Αυτό, για εμένα, είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία», σημείωσε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον Sam Altman.

«Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που έχουμε αυτή την ευκαιρία και που προχωράμε σε αυτή τη συνεργασία. Εκατομμύρια Έλληνες χρησιμοποιούν το ChatGPT. Νομίζω ότι ότι την τελευταία χρονιά η χρήση του έχει αυξηθεί κατά 7 φορές στην Ελλάδα και σχεδόν το 60% των χρηστών στην Ελλάδα είναι κάτω των 35 ετών. Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική εξέλιξη και πιστεύω ότι προμηνύει σπουδαία πράγματα για το μέλλον», σημείωσε ο Sam Altman και συμπλήρωσε: «Αυτό που μας ενθουσιάζει ιδιαίτερα είναι ο θετικός μετασχηματισμός της κοινωνίας, ο οποίος είναι εφικτός για τους ανθρώπους και τις χώρες που υιοθετούν αυτή την τεχνολογία. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια τεράστια δύναμη για το καλό στον κόσμο. Θα υπάρξουν, φυσικά, και κάποια λιγότερο θετικά ζητήματα, που θα πρέπει να αμβλύνουμε, αλλά πιστεύω ότι οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι μεγαλύτερες από οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας έχω δει μέχρι τώρα».

«Αποτελεί πραγματική τιμή το γεγονός ότι συμμετέχουμε ως Ίδρυμα Ωνάση σε μια κομβική στιγμή για την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας, ότι συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας ως στρατηγικοί εταίροι σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα συνδέεται και με τη λειτουργία την επόμενη εβδομάδα των πρώτων Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων», τόνισε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου.

«Από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το Λύκειο του Αριστοτέλη, η Ελλάδα είναι η ιστορική γενέτειρα της δυτικής εκπαίδευσης. Σήμερα, με εκατομμύρια Έλληνες να χρησιμοποιούν τακτικά το ChatGPT, η χώρα επιδεικνύει για άλλη μια φορά την αφοσίωσή της στη μάθηση και τις ιδέες. Αναγνωρίζοντας ότι σχεδόν το 60% αυτών των χρηστών είναι κάτω των 35 ετών, η ελληνική κυβέρνηση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εκπαίδευση, προετοιμάζοντας τον λαό της να αξιοποιήσει τις οικονομικές ευκαιρίες της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας, η οποία πρωτοπορεί στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες μπορούν να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς», σημείωσε ο Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer της OpenAI.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με την OpenAI πρόκειται να υλοποιηθεί, σε συνεργασία και µε την Endeavor Greece, ένα ακόμη πρόγραμμα, το «Greek AI Accelerator», το οποίο αφορά στη στήριξη του ελληνικού οικοσυστήµατος νεοφυών επιχειρήσεων που δημιουργούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα από το πρόγραµµα, οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύτιµους πόρους, προηγµένες υποδοµές και εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν ταχύτερα και πιο στρατηγικά.

Το πρόγραμμα «Greek AI Accelerator» θα παρουσιαστεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκη Θεοδωρικάκο, την Head of Startups EMEA της OpenAI Laura Modiano και τον Managing Director της Endeavor Greece Παναγιώτη Καραµπίνη.

Ακολουθεί ολόκληρη η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Sam Altman:

-Σοφία Ζαχαράκη: Σήμερα βρίσκονται μαζί μας πολλοί άνθρωποι από τον χώρο της εκπαίδευσης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ηγηθεί μιας συζήτησης για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, κυρίως στα σχολεία, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αυτό έχει ήδη συμβεί. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό. Τα τελευταία χρόνια έχετε θέσει την τεχνολογία στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, ψηφιοποιώντας κρατικές υπηρεσίες, εκσυγχρονίζοντας την υγειονομική περίθαλψη, ενισχύοντας την πολιτική προστασία και μετασχηματίζοντας την εκπαίδευση. Η Ελλάδα έχει εισέλθει στην ψηφιακή εποχή πιο γρήγορα από ό,τι πολλοί ανέμεναν. Τώρα που η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνει κάθε τομέα, πώς οραματίζεστε τον ρόλο της στον δημόσιο τομέα; Πού εντοπίζετε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες ώστε μια χώρα όπως η Ελλάδα να κάνει ένα άλμα προς το μέλλον; Μπορεί το ίδιο το κράτος να γίνει ο πραγματικός καταλύτης αυτής της αλλαγής;

-Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, είναι πραγματική χαρά να μοιράζομαι τη σκηνή με τον Sam, έναν πραγματικό παγκόσμιο ηγέτη, έναν οραματιστή αυτού του γενναίου νέου κόσμου που αναδύεται. Με χαροποιεί ιδιαίτερα η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, της Ελληνικής Κυβέρνησης και της OpenAI.

Όταν αναλάβαμε για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας, πριν από έξι χρόνια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήταν μία από τις κύριες προτεραιότητές μας. Πιστεύω ότι έχουμε πετύχει τους βασικούς στόχους μας όσον αφορά στη δημιουργία ενός ψηφιακού σημείου επαφής μεταξύ του κράτους και των πολιτών, προσφέροντας υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Σε αυτήν την πτυχή της ψηφιακής διασύνδεσης τα πάμε πολύ καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Ασφαλώς όμως, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μία νέα, μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Έχουμε εκπονήσει, πιστεύω, μια πολύ σαφή στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, εστιάζοντας σε πολύ συγκεκριμένους τομείς που μας ενδιαφέρουν. Ο πρώτος είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ίδιας της κυβέρνησης, ξεκινώντας από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, εξετάζοντας επαναλαμβανόμενες εργασίες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν και πώς οι δημόσιοι υπάλληλοί μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνουν πιο παραγωγικοί.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένους τομείς που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Ο τομέας της φροντίδας της υγείας, όπου πιστεύω ότι οι ευκαιρίες είναι τεράστιες. Ο τομέας της εκπαίδευσης, αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα, που κατά τη γνώμη μου αποτελεί μια πραγματικά πρωτοποριακή πρωτοβουλία όσον αφορά το πώς ενσωματώνουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία μας, με οργανωμένο και πειθαρχημένο τρόπο, διότι, όπως ακούσαμε, είναι ήδη εκεί.

Ο τρίτος άξονας αφορά στη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων. Sam, αυτή η χώρα έχει πραγματικά γυρίσει σελίδα και σήμερα είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις που επιλέγουν να εργαστούν και να συμμετάσχουν στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης από την Ελλάδα. Εστιάζουμε ιδιαίτερα στην υποδομή. Έχουμε πρόσβαση σε σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Έχουμε πείσει την Ευρώπη ότι πρέπει να διαθέσει σημαντικό κεφάλαιο στην Ελλάδα ως κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και πολλοί επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης επιστρέφουν από το εξωτερικό. Έχουμε έναν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό κορυφαίων επιστημόνων στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης που είναι Έλληνες, οι οποίοι θα ήθελαν πολύ να επιστρέψουν στην Ελλάδα ή να συνεργαστούν με ελληνικές εταιρείες, και πραγματικά ενισχύουμε αυτό το οικοσύστημα.

Ο τέταρτος άξονας, ο οποίος με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είναι -όπως είπε ο Chris, αυτή η χώρα επινόησε τη φιλοσοφία, τη δημοκρατία- ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος μας σε αυτή τη νέα συζήτηση για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης; Μπορεί η Ελλάδα να γίνει το νέο κέντρο, η νέα Αθήνα ή οι νέοι Δελφοί, σε αυτόν τον αναδυόμενο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, ένας τόπος συνάντησης, όχι μόνο τεχνολογιών αλλά και κοινωνικών επιστημόνων, για να αναλογιστούμε μερικές από τις πραγματικά τεράστιες προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Θα προσπαθήσω να συνοψίσω εν συντομία τι προσπαθούμε να κάνουμε στην Ελλάδα, αλλά είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές. Όπως είπα, έχουμε τώρα ένα Υπουργείο, όχι μόνο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο μας βοηθά να εξορθολογίσουμε όλες τις πολιτικές μας.

-Σοφία Ζαχαράκη: Τώρα, Sam, έρχομαι σε σένα. Η OpenAI έχει πρωτοστατήσει στην εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Πολύ συχνά η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη κινείται στο πλαίσιο του αναπόφευκτου, δηλαδή ότι η πρόοδος θα έρθει και πρέπει να προσαρμοστούμε. Αν το σκεφτούμε, όμως, πρόκειται απλώς θέμα αναπόφευκτου; Ποιο είναι το βαθύτερο κίνητρο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την πραγματική βελτίωση της ζωής; Καθώς η OpenAI ξεκινά την πρώτη της σημαντική συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη εδώ στην Ελλάδα -και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό-, ποια προοπτική βλέπεις σε αυτή τη χώρα ώστε να είναι το μέρος όπου μπορεί να αποδειχθεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τη ζωή, την καθημερινότητα και τις κοινωνίες;

-Sam Altman: Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που έχουμε αυτή την ευκαιρία και που προχωράμε σε αυτή τη συνεργασία. Εκατομμύρια Έλληνες χρησιμοποιούν το ChatGPT. Νομίζω ότι ότι την τελευταία χρονιά η χρήση του έχει αυξηθεί κατά επτά φορές στην Ελλάδα και σχεδόν το 60% των χρηστών στην Ελλάδα είναι κάτω των 35 ετών. Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική εξέλιξη και πιστεύω ότι προμηνύει σπουδαία πράγματα για το μέλλον.

Μας ενδιαφέρει περισσότερο ο θετικός αντίκτυπος παρά το ζήτημα του αναπόφευκτου. Τι προσφέρει ήδη αυτή η τεχνολογία ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους να μάθουν, με πιο εξατομικευμένα διαδραστικά συστήματα, να έχουν καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, να δημιουργούν νέα πράγματα, να είναι πιο παραγωγικοί.

Αυτό που μας ενθουσιάζει ιδιαίτερα είναι ο θετικός μετασχηματισμός της κοινωνίας, ο οποίος είναι εφικτός για τους ανθρώπους και τις χώρες που υιοθετούν αυτή την τεχνολογία. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια τεράστια δύναμη για το καλό στον κόσμο. Θα υπάρξουν, φυσικά, και κάποια λιγότερο θετικά ζητήματα, που θα πρέπει να αμβλύνουμε, αλλά πιστεύω ότι οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι μεγαλύτερες από οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας έχω δει μέχρι τώρα.

– Σοφία Ζαχαράκη: Σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεύτερη και τελευταία ερώτηση για εσάς. Ας στραφούμε στην εκπαίδευση, που είναι το κύριο θέμα της συζήτησής μας. Ένα ζήτημα στο οποίο έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση τον τελευταίο χρόνο είναι η σχέση μεταξύ των ανηλίκων και της τεχνολογίας. Σήμερα, η Ελλάδα φαίνεται να τοποθετείται και στις δύο πλευρές του εν εξελίξει διαλόγου, αφενός λαμβάνοντας τολμηρά μέτρα για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου και αφετέρου επιδιώκοντας να τα εξοπλίσει με τα εργαλεία που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν σε αυτόν. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας το όραμά σας για το πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτή την ισορροπία; Πώς μπορεί η τεχνολογία όχι μόνο να προστατεύει τα παιδιά μας, αλλά και να λειτουργεί ως καταλύτης για τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, όπως είπατε προηγουμένως, διευρύνοντας αυτήν την ευκαιρία μέσω αυτής της συνεργασίας με την OpenAI στην Ελλάδα;

-Κυριάκος Μητσοτάκης: Ας μιλήσουμε για τις ευκαιρίες πρώτα, επειδή αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με αυτή τη συνεργασία, καθώς βλέπω το πραγματικό μετασχηματιστικό δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης.

Καταρχάς, στο να βοηθά τους εκπαιδευτικούς μας να οργανώνουν καλύτερα τα μαθήματά τους, να κατανοούν τις δυσκολίες της διαχείρισης μαθητών που μαθαίνουν με διαφορετικό ρυθμό, να απαλλάσσονται από το γραφειοκρατικό φόρτο εργασίας και να επικεντρώνονται στην πραγματική διδασκαλία. Θεωρώ ότι ακούσαμε στη συζήτηση που προηγήθηκε πόσο μετασχηματιστικό μπορεί να είναι αυτό. Η χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση πιστεύω ότι μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους καθηγητές μας να γίνουν πιο παραγωγικοί.

Βέβαια, όμως, το ίδιο ισχύει για τους μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν ήδη το ChatGPT ή άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το πραγματικό ερώτημα είναι: πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα εργαλεία ώστε να προάγουν τη μάθηση με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο; Ακούσαμε προηγουμένως ότι η πραγματική πρόκληση είναι πώς θα θέσεις μια έξυπνη ερώτηση και πώς θα αλληλεπιδράσεις με την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο που θα σε βοηθήσει πραγματικά να σκεφτείς καλύτερα, να σκεφτείς πιο δημιουργικά. Αυτό, για εμένα, είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία.

Σκέψου, Sam, στην περίπτωσή μας, έχουμε πανελλαδικές εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή οι μαθητές μας έχουν πρόσβαση σε εξωσχολική παιδεία, σε μεγάλη κλίμακα, και ξοδεύουν πολλά χρήματα για να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα. Η ιδέα να έχουν έναν εξατομικευμένο δάσκαλο για να τους βοηθήσει με τις εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο μου φαίνεται συναρπαστική. Θα μπορούσε να προσφέρεται δωρεάν και να είναι πραγματικά εξατομικευμένη υπηρεσία. Αυτές είναι μερικές από τις ευκαιρίες που βλέπω να αναδύονται. Φυσικά, έχουμε επικεντρωθεί πολύ και στις προκλήσεις. Η ψυχική υγεία των ανηλίκων είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, όπως είναι και για εσάς. Αυτά είναι πραγματικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Πιστεύω ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού που θα αποκαλούσα «έξυπνη ρύθμιση» όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Έχουμε ήδη μια κυβερνητική πλατφόρμα, την αποκαλούμε «Kids Wallet», η οποία ουσιαστικά μας επιτρέπει να επαληθεύουμε την πραγματική ηλικία των χρηστών, και επιτρέπει στους γονείς να ρυθμίζουν με εύκολο τρόπο όποιους γονικούς ελέγχους θεωρούν κατάλληλους, ανάλογα με τις διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους.

Για μένα, αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Χρειάζεται να συνεργαστούμε με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Δεν είναι κάτι που μπορούμε απλώς να κάνουμε μέσω ρυθμιστικών παρεμβάσεων, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια αυξανόμενη κατανόηση πως -και δεν μιλώ τόσο για τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης όσο για τις πιο παραδοσιακές εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης- υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Υπάρχουν ζητήματα ψυχικής υγείας που αναδύονται ξεκάθαρα και πρέπει να βάλουμε κάποια τάξη σε αυτόν τον χώρο. Προσβλέπουμε στη βοήθεια των εταιρειών τεχνολογίας σε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά αυτό που εγώ αποκαλώ «έξυπνη ρύθμιση». Πιστεύω στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Απασχολήθηκα στον κλάδο του venture capital πριν γίνω πολιτικός. Αλλά θέλω να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας όσον αφορά το ρυθμιστικό πεδίο στην Ευρώπη σε δύο συγκεκριμένους τομείς: την προστασία των ανηλίκων και την προστασία της δημοκρατίας ως θεμελιώδους συστήματος οργάνωσης του δημόσιου διαλόγου με διαφάνεια και, τελικά, χωρίς εχθρότητα και τοξικότητα.

-Σοφία Zαχαράκη: Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ο λόγος σε εσένα, Sam. Πρόσφατα δήλωσες ότι κανένα παιδί που θα γεννηθεί σήμερα δεν θα είναι ποτέ πιο ευφυές από την τεχνητή νοημοσύνη και προέβλεψες ότι κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες η εκπαίδευση, όπως τη γνωρίζουμε, θα είναι πολύ διαφορετική. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ποια θεωρείς ότι θα είναι τα πιο καθοριστικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης; Τι θα πρέπει να προσέχουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι τεχνολόγοι και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί καθώς χαράσσουν αυτή την πορεία; Και πώς βλέπεις πρωτοβουλίες όπως αυτή που ξεκινά σήμερα εδώ στην Ελλάδα, να συμβάλλουν στον μετασχηματισμό των παραδοσιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων;

-Sam Altman: Όταν εφευρέθηκε η αριθμομηχανή, οι καθηγητές μαθηματικών ήταν πολύ ανήσυχοι και σκέφτηκαν ότι αυτό ίσως σήμαινε το τέλος της μαθηματικής εκπαίδευσης. Αν μπορούσε κανείς απλώς να λάβει απάντηση με μια αριθμομηχανή, δεν ήταν ξεκάθαρο γιατί χρειαζόταν να μάθει μαθηματικά. Όμως, φυσικά, αυτό που συνέβη ήταν ότι με καλύτερα εργαλεία μπορέσαμε να έχουμε μεγαλύτερες προσδοκίες από τους μαθητές μας. Μπόρεσαν να κάνουν πολύ περισσότερα και συνέχισαν μαθαίνοντας πιο προχωρημένα μαθηματικά.

Πιστεύω ότι με την τεχνητή νοημοσύνη ως νέο εργαλείο, θα δούμε κάτι παρόμοιο. Τα παιδιά που εισέρχονται σήμερα στο εκπαιδευτικό σύστημα θα μεγαλώσουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα έχουν αυτό το εργαλείο σαν μια «αριθμομηχανή για τις λέξεις» που μπορεί να κάνει αδιανόητα πράγματα και θα γίνεται όλο και καλύτερο. Μέχρι να ολοκληρώσουν την τυπική τους εκπαίδευση, θα είναι πιο ικανά, πιο ευφυή και θα μπορούν να κάνουν περισσότερα από ό,τι μπορούμε εμείς σήμερα.

Αυτό είναι, με μια έννοια, η ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης. Συνεχίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάθε γενιά δημιουργεί καλύτερα εργαλεία. Η επόμενη γενιά μαθαίνει με αυτά, μαζί με όλη τη συσσωρευμένη γνώση, μπορεί να κάνει περισσότερα και στη συνέχεια συνεισφέρει το επόμενο βήμα στην πορεία. Θεωρώ ότι αυτό ακριβώς θα συμβεί και με την εκπαίδευση. Αυτό θα αποτελέσει βασικό μέρος του τρόπου με τον οποίο ένας μαθητής μαθαίνει και ένας ενήλικας δημιουργεί αξία στον κόσμο, και πιστεύω ότι είναι κομμάτι αυτής της μακράς πορείας της ανθρώπινης ιστορίας που ξεκίνησε στην Ελλάδα.

-Σοφία Zαχαράκη: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Sam, που ήσουν μαζί μας. Ήταν μια έκπληξη για όλους. Νομίζω ότι σχεδόν κανείς εδώ δεν γνώριζε ότι ο Sam θα συνομιλούσε μαζί σας, κ. Πρωθυπουργέ. Πιστεύω ότι, όπως είπαμε και πριν, αυτός ο φάρος είναι πράγματι ένας φάρος για την εκπαίδευση τους παρόντος και του μέλλοντος εδώ στην Ελλάδα. Και πάλι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.