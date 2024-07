Κόντρα Καρανικόλα – ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η αγωγή Κασσελάκη κατά της Tiptree Inc. στις ΗΠΑ

Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Σπύρο Καρανικόλα και στον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ανάρτηση του πρώτου στην πλατφόρμα Χ για την αγωγή του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Στέφανου Κασσελάκη, σε βάρος της εταιρείας Tiptree Inc. στις ΗΠΑ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Σπύρος Καρανικόλας υποστήριξε στην ανάρτησή του πως «το δικαστήριο στις ΗΠΑ απέρριψε την αγωγή του Στέφανου Κασσελάκη κατά της Tiptree Inc», με τον Μανώλη Καπνισάκη, διευθυντή του γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, να απαντά, δημοσιεύοντας σχετικά έγγραφα, καλώντας το γαλάζιο στέλεχος «να ανακαλέσει άμεσα και να ζητήσει συγγνώμη για τη σημερινή αναληθή ανάρτησή του».

Η ανάρτηση του Σπύρου Καρανικόλα

«Το δικαστήριο των Η.Π.Α απέρριψε την αγωγή του @skasselakis κατά της Tiptree Inc., σύμφωνα με την οποία διεκδικούσε αποζημίωση συνολικού ύψους 7,5 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Άλλο ένα αναπάντητο ερώτημα για τον αρχηγό του #ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ και το νεφελώδες οικονομικό παρελθόν του».

Το δικαστήριο των Η.Π.Α απέρριψε την αγωγή του @skasselakis κατά της Tiptree Inc., σύμφωνα με την οποία διεκδικούσε αποζημίωση συνολικού ύψους 7,5 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Άλλο ένα αναπάντητο ερώτημα για τον αρχηγό του #ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ και το νεφελώδες οικονομικό παρελθόν του. pic.twitter.com/appFl80CUN — Spiros Karanikolas (@s_karanikolas) July 10, 2024

Η απάντηση του Μανώλη Καπνισάκη

«Ο κ. Καρανικόλας έσπευσε να υιοθετήσει όσα δήθεν «ανακάλυψαν» τα τρολς του διαδικτύου σχετικά με τη νομική διαμάχη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη και των εταιρειών Tiptree Inc, Tiptree Marine Florida κ.α.

Ο κ. Καρανικόλας, ως νομικός και δη με δεκαετή θητεία «σε αρκετές επιτροπές αξιολόγησης της Ελληνικής Νομοθεσίας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» όπως ο ίδιος αναγράφει στο «άριστο» βιογραφικό του, θα έπρεπε να γνωρίζει πως για να εκφέρει κάποιος «κρίση», δεν αρκεί να διαβάσει μια μόνο σελίδα δικογραφίας που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο από έναν άγνωστο σε αυτόν χρήστη.

Επειδή όμως φαίνεται πως «αγωνιά» για την εξέλιξη της εν λόγω δικαστικής υπόθεσης, τον ενημερώνουμε (καθώς και το κόμμα της ΝΔ) ότι το συγκεκριμένο έγγραφο επ’ ουδενί συνιστά απόρριψη της αγωγής που κατέθεσε ο κ. Κασσελάκης εναντίον των ως άνω εταιρειών. Αν το διάβαζε προσεκτικά, κι αν υποθέσουμε πως έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τι ακριβώς διαβάζει, θα διαπίστωνε ευχερώς ότι εν προκειμένω παραπέμπεται η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Ανώτατο Πολιτειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Πρόκειται δηλαδή για (προδικαστική) απόφαση σχετικά με την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων (jurisdiction βλ. Συνημ.1).

Προς πλήρη ενημέρωση, διευκρινίζεται ότι αμέσως μετά την έκδοση της άνω απόφασης (και συγκεκριμένα στις 3/7/2024, βλ. Συνημ.2) η αγωγή επανακατατέθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο όπου και πλέον εκκρεμεί η εκδίκασή της επί της ουσίας.

Ο κ. Καρανικόλας καλείται να ανακαλέσει άμεσα και να ζητήσει συγγνώμη για τη σημερινή αναληθή ανάρτησή του. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι σαφές ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ θα ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται σε περιπτώσεις συκοφαντικής δυσφήμησης».

Η νέα ανάρτηση του Σπύρου Καρανικόλα

«Ο κ. @skasselakis, δια του διευθυντή του, με ανακοίνωσή του με απειλεί με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση…επειδή ανέφερα ότι η αγωγή του απορρίφθηκε.

Αφήνω στην άκρη τους προσωπικούς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, την ειρωνεία και τις απειλές, που δεν θα περίμενα από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που θέλει μάλιστα να Κυβερνήσει την Χώρα με ένα νέο ήθος, όπως επαγγέλλεται, και θέτω τρία απλά ερωτήματα.

Ερώτημα πρώτο:

Απέρριψε ή όχι το ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (United States Federal District Court for the Southern District of New York) τη συγκεκριμένη αγωγή του κ. Κασσελάκη;

Μια απλή ανάγνωση της απόφασης και από μη νομικό, δίνει «ευχερώς» την απάντηση: το δικαστήριο στην υπ. Kasselakis v. Tiptree Inc., 1:23-cv-2756-GHW (S.D.N.Y. Jul. 1, 2024) απόφασή του λέει ξεκάθαρα στο συμπέρασμα (conclusion):

« This action is dismissed without prejudice.».

Και σε περίπτωση που ξέχασε τα αγγλικά του ο κ. Κασσελάκης: «Αυτή η αγωγή ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ, χωρίς επιφύλαξη».

Και μάλιστα, σύμφωνα με το δικαστήριο: «Ο γραμματέας του δικαστηρίου καλείται να περατώσει όλες τις εκκρεμείς αγωγές (….) και να κλείσει την υπόθεση».

Χωρίς αστερίσκους λοιπόν, χωρίς παραπομπές.

Ερώτημα δεύτερο:

Αναφέρεται στο τμήμα IV conclusion (συμπέρασμα), όπως λέει στην ανακοίνωση εις βάρος μου ή οπουδήποτε αλλού στη δικαστική απόφαση, οποιαδήποτε «παραπομπή» της εκδίκασης της συγκεκριμένης υπόθεσης από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, στο Ανώτατο Πολιτειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης;

Ή ο κ. Κασσελακης αποφάσισε να καταθέσει μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης, νέα αγωγή, όπως σήμερα μάθαμε, σε άλλο Πολιτειακό Δικαστήριο;

Και αν τελικά δεν είχε καταθέσει νέα αγωγή ο κ. Κασσελάκης, θα υπήρχε αυτεπάγγελτη παραπομπή και εκδίκαση της υφιστάμενης αγωγής από το Ανώτατο Πολιτειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης ή θα τερματιζόταν ήδη η δίκη, όπως και έγινε με την συγκεκριμένη απόφαση για τους λόγους που αυτή αναφέρει;

Ερώτημα τρίτο:

Με βάση τα ανωτέρω: Ποιο ακριβώς είναι λοιπόν το ψευδές και συκοφαντικό του ισχυρισμού μου; Ότι ανέφερα ότι απορρίφθηκε η εν λόγω αγωγή του, που όντως απορρίφθηκε και που ανάγκασε τον κ. Κασσελάκη εν τέλει να καταθέσει νέα αγωγή, όπως μάθαμε σήμερα;

Εν κατακλείδι: το γαρ πολύ της θλίψεως, γεννά παραφροσύνη».

Ο κ.@skasselakis , δια του διευθυντή του, με ανακοίνωσή του με απειλεί με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση…επειδή ανέφερα ότι η αγωγή του απορρίφθηκε.

Αφήνω στην άκρη τους προσωπικούς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, την ειρωνεία και τις απειλές, που δεν θα περίμενα από τον Αρχηγό… — Spiros Karanikolas (@s_karanikolas) July 10, 2024

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Όσο πάει το κάνει ακόμη χειρότερο

«Τελικά είναι ή όχι δικηγόρος ο κ. Καρανικόλας; Είναι δυνατόν να επιμένει σε νέα ανάρτησή του ότι δήθεν το ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του Στ. Κασσελάκη στην ουσία της, ενώ έχει ήδη δει ότι αυτή επανακατατέθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο;

Δεν γνωρίζει ότι αυτό θα ήταν αδύνατον λόγω δεδικασμένου; Πιστεύει ότι έτσι θα αποφύγει τη “συγγνώμη”; Όσο πάει, το κάνει ακόμη χειρότερο…».