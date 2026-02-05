Κωνσταντοπούλου για τραγωδία στη Χίο: Μείζον ατόπημα του υπουργού Μετανάστευσης να συγχαρεί το λιμενικό

  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ότι διέπραξε «μείζον ατόπημα συγχαίροντας το Λιμενικό» για την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο.
  • Άσκησε κριτική και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας θα έπρεπε να έχουν δώσει εξηγήσεις για την τραγωδία στη Χίο, προσθέτοντας ότι «ο πρωθυπουργός κρύβεται».
  • Αναφερόμενη στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως «η πρόεδρος του Αρείου Πάγου απευθύνεται στις 27/1/2026 στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και του ζητά μεταθέσεις κατά κόρον στο εφετείο Λάρισας…».
Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντοπούλου για τραγωδία στη Χίο: Μείζον ατόπημα του υπουργού Μετανάστευσης να συγχαρεί το λιμενικό

Τα πυρά της κατά του Θάνου Πλεύρη αλλά και του πρωθυπουργού, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ομιλία της στη Βουλή, με αφορμή την πολύνεκρη τραγωδία με τους μετανάστες στη Χίο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ότι διέπραξε «μείζον ατόπημα συγχαίροντας το Λιμενικό» για την τραγωδία στη Χίο. Όπως εξήγησε, «πρώτον δεν είναι το Λιμενικό εκείνοι οι οποίοι έδρασαν, όπως φαίνεται, εναντίον της λέμβου με τους ανθρώπους και δεύτερον παιδαγωγικά, πολιτικά, ηθικά και αξιακά όταν υπάρχουν 15 θάνατοι και τραυματισμένοι πολίτες, και επιζώντα παιδιά που έχουν τραυματιστεί δια βίου, τα συγχαρητήρια όχι απλώς παρέλκουν αλλά δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Άσκησε κριτική και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι για την τραγωδία στη Χίο, θα έπρεπε να έχουν προσέλθει στην Ολομέλεια να τοποθετηθούν και να δώσουν εξηγήσεις, ο πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, προσθέτοντας ότι «ηγέτης δεν είναι αυτός που βγάζει μπροστά τους βουλευτές και τους υπουργούς “να καούν” και ο ίδιος κρύβεται, ηγέτης είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη». «Ο πρωθυπουργός κρύβεται», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας τα πυρά κατά του Θάνου Πλεύρη, είπε ότι «οι θέσεις σας είναι γνωστές. Έχετε ρατσιστική αντίληψη (εννοεί πρόσφυγες και μετανάστες), την έχετε εκφράσει πάρα πολλές φορές και στο προηγούμενο κόμμα που ήσασταν και στο σημερινό».

Αναφερόμενη στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως «η πρόεδρος του Αρείου Πάγου απευθύνεται στις 27/1/2026 στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και του ζητά μεταθέσεις κατά κόρον στο εφετείο Λάρισας…».

«Τι είδους δράση είναι αυτή της κυρίας Παπαδοπούλου να ζητάει κατά προτεραιότητα τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων εφετών στο Εφετείο Λάρισας και να παρεμβαίνει ειδικώς στον υπουργό Δικαιοσύνης προκειμένου να πάνε δικαστές; Δηλαδή να διαμορφώσουν τις συνθέσεις. Η κλήρωση για το δικαστήριο αυτό είναι τον Φεβρουάριο και 27 Ιανουαρίου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, μεριμνά να μπορεί να αλλάξει η σύνθεση των δικαστών που μπορούν να κληρωθούν. Πώς σας φαίνεται αυτό; Σας φαίνεται ότι λειτουργεί ανεξάρτητα η δικαιοσύνη; Γιατί εμένα μου φαίνεται ότι δια πλέκεται αγρίως. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει… Ζούμε σε μια πολύ ανεξάρτητη δημοκρατία», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Εξέφρασε την άποψη ότι «όσα συμβαίνουν στη χώρα αυτή είναι τρομακτικά» και απευθυνόμενη στην κυβέρνηση, είπε πως «η ευθύνη σας φοβερή». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμπλήρωσε ότι η αποστολή του κόμματος της είναι να αναδείξει την αλήθεια, να υπερασπιστεί τη Δημοκρατία και να ρίξει την κυβέρνηση.

