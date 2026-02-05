Κόντρα Υψηλάντη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Συνεργαστήκατε με τη Χρυσή Αυγή» – «Εσείς την εκθρέψατε» – ΒΙΝΤΕΟ

Κόντρα ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Βουλή ανάμεσα στον βουλευτή της ΝΔ, Βασίλη Υψηλάντη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, λόγω μίας αναφοράς που έκανε πριν απο λίγες ημέρες ο «γαλάζιος» βουλευτής στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο, με το μικρό του όνομα (σ.σ Κώστας).

Προς το τέλος της ομιλίας του ο κ. Υψηλάντης ανέφερε: «Δεν θέλω να ασχοληθώ με εκείνους που κάνουν πολιτική και κυρίως νομοθετούν δίχως να γνωρίζουν τον νόμο και δίχως να διαβάζουν τα νομοσχέδια».

Σε εκείνο το σημείο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε από τα έδρανα: «Εσείς είστε αυτοί».

«Αφήστε κυρία Πρόεδρε. Αφήστε τα αυτά. Σε εμένα. Σε έναν νομικό 35 χρόνων και βουλευτή μίας ακριτικής περιοχής. Εσείς κυρία πρόεδρε ήσασταν εκείνη που συνεργάστηκε με τη Χρυσή Αυγή για να μην ψηφιστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να εφαρμοστεί εκείνη την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας η απλή αναλογική. Δεν ήμουν εγώ» απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ

«Τι λέτε τώρα;» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Και κάθεστε και έχετε μία καραμέλα επειδή αναφέρθηκα σε ένα όνομα (σ.σ. Φλώρος). Εσείς ήσασταν αυτή που επίσημα συνεργαστήκατε με την Χρυσή Αυγή. Και έχει καταγραφεί. Και δεν αντιδράσατε ποτέ. Και δεν ζητήσατε ποτέ συγγνώμη. Αφήστε τις καραμέλες για αυτούς που σας πιστεύουν» συνέχισε ο κ. Υψηλάντης.

«Εσάς δεν σας πιστεύει κανείς» απάντησε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Και μας πιστεύει και θα μας ξαναψηφίσει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτό το θέατρο να το συνεχίσετε μόνη σας» ανταπάντησε ο κ. Υψηλάντης.

«Θα έρθει ο Κώστας να μας δείρει» ανέφερε στην συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η κόντρα Υψηλάντη-Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας για την ομιλία της.

«Κύριε Υψηλάντη ήσασταν λάβρος, σας έκοψε ο κόφτης που εσείς ψηφίσατε» ανέφερε και σχολίασε ότι ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δεν έχει εμφανιστεί στη Βουλή για να ενημερώσει το Σώμα για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο. Επίσης αναρωτήθηκε γιατί δεν έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το τραγικό δυστύχημα.

Ο κ. Υψηλάντης από το έδρανό του, σχολίαζε συνεχώς με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον ρωτάει: «Θέλετε και καφέ γιατί είστε σαν σε καφενείο».

«Εσείς τι κάνετε; Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την χυδαία σας παρουσία εδώ πέρα;» ρώτησε ο κ. Υψηλάντης, με την κ. Κωνσταντοπούλου να Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντάει: «χυδαίος είναι αυτός που στρογγυλοκάθεται σε μία θέση βουλευτή κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει 156 βουλευτές, είστε μόνος και ψάχνετε για το νερό, την ίδια ώρα που ο κοσμάκης στερείται το νερό και παριστάνετε ότι είστε κυβερνητική πλειοψηφία ενώ έχετε καταρρεύσει. Είναι ντροπή για έναν βουλευτή που θα έπρεπε να παραιτηθεί, γιατί όταν είστε κατάμονος και παριστάνετε την πλειοψηφία, είναι ντροπή να προσπαθείτε να παρεμποδίσετε να μιλήσουμε. Τη Χρυσή Αυγή εσείς την εκθρέψατε, εδώ είναι ο υπουργός Πλεύρης, οι Βορίδηδες, οι Γεωργιάδηδες, οι Φλώροι και οι “Σπαρτιάτες” ήταν αγκαζέ, και με τον Κασιδιάρη, ο Μπαλτάκος χαριεντιζόταν».

«Εσύ τη στήριζες τη Χρυσή Αυγή» φώναξε ο κ. Υψηλάντης.

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, προκειμένου να επαναφέρει την κοινοβουλευτική τάξη.