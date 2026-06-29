ΚΚΕ: Προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης

«Το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμα και του “ελάχιστου”, του πλαφόν κέρδους και την αντικατάστασή του από μια “συμφωνία κυρίων”, που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις το επόμενο διάστημα» τονίζει το ΚΚΕ και προσθέτει: «Όμως, καμιά “συμφωνία” υπέρ του λαού δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους υπεύθυνους για τη δυσβάστακτη ακρίβεια, τη μεν κυβέρνηση με την πολιτική της, τους δε εμποροβιομήχανους με τα θηριώδη κέρδη τους».

Σύμφωνα το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του κόμματος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ακρίβεια, «η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, όταν η κυβέρνηση παραπέμπει στις “καλένδες” του Σεπτέμβρη τη σχετική συζήτηση για όποια μείωση των τιμών, όταν τσακίζει το λαό με τους έμμεσους και ειδικούς φόρους, όταν διατηρεί παγωμένους τους μισθούς, όταν διαφημίζει τα ρεκόρ στον τουρισμό που εκτινάσσει τις τιμές σε μια ολόκληρη κατηγορία εμπορευμάτων, όταν προωθεί την πολιτική ΕΕ – κεφαλαίου για την “πράσινη” ενέργεια και την αξιοποίηση του αμερικανικού LNG, που εκτινάσσουν το ενεργειακό κόστος».

«Προκλητικές είναι και οι υποτιθέμενες διαμαρτυρίες των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, αφού συγκαλύπτουν τόσο τις δικές τους ευθύνες για το ΦΠΑ και τους μισθούς, όσο, και κυρίως, για τη συμφωνία τους στην πολιτική της ΕΕ που για την κερδοφορία του κεφαλαίου τσακίζει τους εργαζόμενους και μέσα από την ακρίβεια», τονίζουν από το ΚΚΕ και καταλήγουν με την επισήμανση: «Πραγματική ανακούφιση για τον λαό δεν αποτελούν ούτε οι πλατφόρμες, ούτε τα “καλάθια” της κοροϊδίας, ούτε οι “λίστες” των παγωμένων υποτίθεται τιμών, αλλά οι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα, για αυξήσεις στους μισθούς, και τις συντάξεις κ.ά».