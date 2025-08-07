ΚΚΕ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς εμπλέκει τη χώρα και τον λαό σε περιπέτειες

Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς εμπλέκει τη χώρα και τον λαό σε περιπέτειες

«Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι πολλαπλά εκτεθειμένη αφενός γιατί απέκρυψε κι αφετέρου γιατί προσπαθεί να δικαιολογήσει τη ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή της στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση και περιλαμβάνει τα δυνητικά όρια ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επί της ουσίας πρόκειται για αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αποδεικνύει ότι οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου είναι μέρος των έντονων ανταγωνισμών και παζαριών των αστικών τάξεων στην περιοχή, στο πλαίσιο των γενικότερων ιμπεριαλιστικών διευθετήσεων», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και επισημαίνει:

KKE: Κάθε άλλη επιλογή πλην συγκρότησης Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά συγκάλυψη κι έμμεση ομολογία ενοχής

«Η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου προστίθεται στις αξιώσεις της Τουρκίας και της Λιβύης και τονίζει ότι η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς εμπλέκει τη χώρα και τον λαό σε περιπέτειες».

«Επιπλέον, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις θέσεις του ΚΚΕ, το οποίο αντιτάχθηκε στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, που στηρίζεται σε μειωμένη επήρεια των ελληνικών νησιών, χωρίζει στη μέση τη Ρόδο και “διαγράφει” το Καστελόριζο, σε μια περιοχή που βρίσκεται στο στόχαστρο των τουρκικών διεκδικήσεων», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:08 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

ΠΑΣΟΚ: Επιτελικό μπάχαλο για μια ακόμη φορά στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Για «επιτελικό μπάχαλο στην Παιδεία» που «δεν έχει τέλος», κάνει λόγο ο Τομέας Παιδείας του ΠΑ...
15:31 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Σκέρτσος: Ελλάδα, η χώρα με τις περισσότερες προσβάσιμες παραλίες σε ΑμεΑ

Σε ένα εξόχως σημαντικό κοινωνικό ζήτημα αναφέρεται, σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Επικρατείας Ά...
15:11 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Πρωτοψάλτης για βιολογικά προϊόντα: Τέλος Αυγούστου τα πρώτα αποτελέσματα για παραβάτες – Θα δοθούν ονόματα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται

«Τέλος Αυγούστου θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για παραβάτες – Θα δοθούν ονόματα, όσο ψηλά κ...
14:41 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Γκίκας: «Σπάνιο και ατυχές το περιστατικό στα Νέα Στύρα – Αναμένουμε το σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης του πλοίου»

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας μίλησε στο MEGA για την ναυτι...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια